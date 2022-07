Como respuesta a la creación de una oficina virtual llevada a cabo por el Principado, en la que los que hablan asturiano podrán exponer sus quejas, la Plataforma contra la Cooficialidad ha inaugurado su propio portal virtual, desarrollado con la intención de que aquellos que se sientan "discriminados" por no hablar la llingua puedan manifestar sus "quejas" a través de ese canal.

Está destinado, explican desde la plataforma, "a todos aquellos opositores que no tienen los títulos relativos a la llingua, a los empleados públicos a los que se les quiere obligar a aprender y hablar la llingua, a las familias que se sienten forzadas a aprenderla, a los estudiantes que no quieren para ellos el estudio de la llingua, a ciudadanos que, al no tener conocimiento de la llingua, se ven perjudicados a la hora de recibir alguna información, o comerciantes a los que se les deja sin subvenciones por no rotular en asturiano".