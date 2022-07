En el Suroccidente ya no se creen al Ministerio "¿Que dicen que abrirán La Barrosa a finales de julio? Ya será en septiembre?

"Estamos muy desilusionados porque ya llevamos un año con la obra y no se cumplen los plazos. Primero nos dijeron que a principios de julio estaría abierto, ahora que a finales de mes y, visto lo visto, al final de todo, será ya para septiembre", señala María Victoria López, miembro de la plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias: por unas carreteras dignas y modernas". Así responde el colectivo social al anuncio hecho por el Ministerio de Transportes y Movilidad al consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, de que el puente de La Barrosa, en la carretera Nacional 634 en Salas, abrirá a finales de este mes de julio.

La reconstrucción de la infraestructura, edificada hace una década como parte de la autovía A-63 (Oviedo-La Espina), ha lastrado las comunicaciones de vecinos y empresas de la comarca en el último año ya que ha supuesto el cierre del tramo Casazorrina-La Espina, abierto a la circulación en doble sentido. Y el desvío alternativo, por el puerto de La Espina, se encuentra en muy malas condiciones, aunque en las últimas semanas se han hecho rebacheos y se pintaron las líneas. "Es inaceptable que llevemos desde hace un año con esta situación y con anuncios de que estaría listo a principios de verano. Me parece que es la comedia absoluta y creo que no se ha hecho todo lo posible por abrirlo antes", afirma el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo.

Además, el Regidor considera que el Ministerio "no ha puesto énfasis suficiente" en aclarar los motivos que llevaron al cierre del puente en julio de 2021. "No conocemos los informes técnicos ni quiénes son los responsables". Según alegó el Ministerio, la demolición de la estructura se debió a la entrada de agua en los cargaderos del mismo. Un problema que se conocía desde el mes de abril del año pasado; es decir, tres meses antes del corte de tráfico, que se produjo a finales del mes de julio.

"Yo no soy técnico pero me pregunto por qué no se tomaron medidas antes del corte y otras soluciones como una sujeción que permitiese seguir pasando mientras se hacía un bypass, porque durante tres meses estuvimos circulando por un puente que ya estaba mal y nadie dijo nada. Eso lo pienso yo, los vecinos y los empresarios", añade Hidalgo.

El puente de La Barrosa se encuentra en la fase final de su reconstrucción. Y, según detallan los técnicos del Ministerio de Transportes, ya están colocadas las vigas en dos de los tres vanos con los que cuenta la infraestructura y se trabaja en la ejecución del tercero. Una vez finalizada la instalación de las vigas y ferralla necesarias, procederán a hormigonar todo el tablero. Si bien, para ello antes deben finalizar uno de los estribos del puente debido a que su ejecución ha llevado más tiempo porque el terraplén se encuentra a mayor altura.

La reapertura de La Barrosa está cerca pero la comarca no confía en que se cumpla el plazo dado tras los antecedentes vividos.