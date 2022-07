El aguacate, para Navidad

Andrés Ibarra Álvarez y Javier Cívicos lo tuvieron muy claro desde el día que decidieron dedicarse a su plantación de aguacates en Valbuena (Cabranes), algo que no fue, ni mucho menos, de un día para otro, tal y como lo cuenta el primero, natural de Jaén y a quien su profesión como ingeniero forestal trajo al Principado allá por el año 2009 para trabajar en el inventario forestal nacional. Con su entonces pareja se instaló en Malleza (Salas) y allí es donde, recuerda, descubrió su primer aguacate.

"Este árbol lo trajeron de América los indianos. El mejor ejemplo es el Aguacatón de Porrúa, en Llanes, con 162 años de antigüedad. Con el tiempo empezamos a investigar y encontramos aguacates en otros lugares de Asturias, por ejemplo en la costa, y en la zona de Gijón, que había un montonazo. Un tiempo después nos decidimos a hacer una plantación comercial", explica este emprendedor rural que, desde hace un tiempo, reparte su vida entre Asturias y Andalucía y para quien, al igual que su socio, ha tenido que realizar diversos trabajos en el medio rural para, además de ocuparse de su plantación, poder vivir.

"Fuimos padres de una niña y como en Malleza no había críos de su edad al final aterrizamos en Cabranes , donde hay gente joven y con muchos proyectos. Allí conocí también a mi socio, Javier Cívicos, en una de cuyas fincas realizaron la plantación en la primavera de 2019. Nosotros recogeremos los primeros frutos a finales de este año y en enero de 2023", explica. Y, mientras tanto, hay que seguir trabajando, trabajando mucho y en lo que bien conocen ambos pues, desde aquellos inicios hasta hoy, además de ser temporeros en la tierra de la manzana, también han trabajado ambos mucho "haciendo trabajos forestales de todo tipo y muchos, pero muchos desbroces y con bastante éxito, puede que en parte porque no hay mucha gente que les guste el trabajo duro del campo y nosotros lo hacíamos".

Con su empresa Aguacastur y además de atender su propia producción también llevan a cabo asesoramiento de todo tipo para quienes quieran comenzar con su propia plantación, como recuerda el propio Andrés: "Nosotros tenemos nuestra hectárea y media plantada, pero seguimos buscando fincas para plantar más. Al mismo tiempo, y viendo que cada vez hay más gente interesada en plantar aguacate, les ofrecemos servicios desde el asesoramiento, hasta realizarles la plantación e incluso cuidársela nosotros porque es un árbol delicado. Es más, nos llama mucha gente de fuera de Asturias que quiere comprar fincas aquí para venirse a vivir y plantar aguacates para poder quedarse en el Norte", explica.

Él, que vive entre Cabranes y Málaga y desde donde teletrabaja, afirma que sus estancias en el Sur le permiten no sólo lograr mejores árboles para plantar –ya que no es nada fácil conseguir buenas plantas–, sino que además adquiere más experiencia en técnicas de cultivo y poda que se desconocen en el Norte. "Recuerdo que al principio teníamos muchísimas dificultades para encontrar buenas plantas porque los malagueños no creen que aquí se den bien los aguacates, creen que el Norte estamos todo el año con el abrigo puesto, vaya. Ese es su error", afirma Ibarra para quien es difícil contestar de un modo rotundo a la pregunta de si, hoy en día, se puede vivir y trabajar en un pueblo en Asturias. "Es una pregunta difícil de responder. Se puede intentar. Nosotros ahora mismo nos estamos sosteniendo de una forma digna mientras nuestra plantación da sus frutos, con nuestro servicio de asesoramiento y mantenimiento de muchas fincas con aguacates, trabajos con los que estamos teniendo muy buena aceptación. Por nuestra parte recogeremos nuestros primeros frutos, después de tres años, en Navidad".