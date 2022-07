El arándano saca los colores a Asturias: no hay mano de obra para su recogida

Es temporada de arándanos. De aquí a octubre en Asturias se podrá disfrutar de un fruto rojo de la tierra –muchos comercializan con la etiqueta Alimentos del Paraíso– cuya producción ha ido a más en los últimos años, se ha profesionalizado, extendido prácticamente por todo el territorio y prendido entre los emprendedores en el medio rural. Además, la campaña ha empezado con buenas perspectivas, con cantidad y calidad entre las variedades tempranas.

Todo pinta bien salvo una cosa: la falta de mano de obra para cubrir la temporada fuerte de recolección, a mediados del verano. Los productores están muy, pero que muy preocupados y han empezado a buscarse la vida. "Es un problema de siempre, no es nuevo y ahí está. Nosotros buscamos gente en Huelva. Temporeros que traemos a recoger expresamente nuestro arándano", explica Marcos Villar, uno de los cuatro socios de Agroberries El Portal –antes Sodeavi–, con sede en Villaviciosa: cultivan fresas en Camoca y unas 6 hectáreas de arándanos en Fuentes, donde crecen 15.000 plantas de las que, aproximadamente, esperan obtener 7.500 kilos.

Eso si logran recogerlas. Tienen claro que sí, pero con mano de obra de fuera. Villar admite que el problema viene de lejos pero que, aparte de que la falta de trabajadores es un problema generalizado en muchos sectores –hostelería, sanitario, bienestar social–, en el caso concreto de la recogida del arándano no es fácil corregirlo. "Es una labor muy estacional y tiene muchas particularidades. La campaña del arándano puede empezar con un mes fuerte para recoger, luego el siguiente para y no hay nada y, al final, el más tardío, vuelve a ser fuerte. Es algo que sucede siempre y es así".

Es Villaviciosa una de las zonas más famosas de Asturias en la producción del arándano junto con Pravia. En ambos núcleos fue precisamente donde empezaron las primeras explotaciones comerciales entre finales de los 80 y principios de la década de los 90. De hecho, en el Bajo Nalón –con unas 25 hectáreas en la actualidad a pleno rendimiento sumando las fincas en Salas, Grado y Belmonte– se ubican Arándanos de Pravia, la comercializadora de más de la mitad de la producción asturiana, o Principado Berries, una cooperativa con fincas por toda la región.

Agroberries El Portal es una de las muchas firmas implantadas por el concejo maliayés, con buenas condiciones para que crezca el arándano. "Pinta bien este año, viene fuerte la cosecha. Las variedades tempranas han dado mucho y es un no parar", apunta Villar. "Hay buena calidad y cantidad del fruto".

En el Occidente también hay mucha producción y al alza. Es Andrea González una pequeña productora de Villarín (Castropol), que optó por cultivar arándanos de forma complementaria en su actividad agrícola y también producción de miel. Por esta zona la cosecha "pinta retrasada", explica. "No ha habido calor, que es lo que necesita el arándano para madurar. Yo tengo variedades tardías, para julio y agosto, y parece que se retrasarán. Esto, en fincas pequeñas como la mía no es bueno por los pájaros, porque al prolongarse el fruto en la planta tanto tiempo hasta madurar, estos acaban comiéndoselo casi todo".

No obstante, no son los pájaros el mayor problema de la agricultora castropolense, sino cómo va a funcionar en el mercado el arándano. En su caso, vende por su propia cuenta directamente al consumidor en los mercados. "Todo ha subido y esto no es un producto de primera necesidad. La fruta toda en general está cara, pero no el arándano, que está parado en torno a 10 euros el kilo", apunta Andrea González, quien también reseña el problema de la recolección. "No es mi caso, tengo poco y es una actividad complementaria, pero me consta que los grandes productores tienen un problema gordo por delante".