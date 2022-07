Asturias entra en "riesgo alto" de covid pero no se plantea "medidas drásticas" por ahora: la presión hospitalaria sigue controlada

Asturias entrará hoy en en nivel de "riesgo alto" de covid, según acaba de adelantar el consejero de Salud, Pablo Fernández, que, sin embargo, ha descartado por ahora la adopción de "medidas drásticas" como las que ha ha habido en otros momentos de la pandemia. El Principado prefiere mantenerse, de momento, en el territorio de las recomendaciones aunque vuelve a insistir en los mensajes de prudencia a la población. Tampoco tiene previsto dar la baja laboral a los trabajadores que sean positivos en coronavirus, como ya ha decidido Cataluña, porque en Asturias "la situación no es la que se ha alcanzado en otros territorios, como Madrid, Cataluña y Galicia".

El Ministerio de Sanidad actualiza dos veces a la semana los datos sobre la evolución e incidencia del coronavirus. Asturias se mantuvo el martes en el nivel medio pero los técnicos del Principado prevén que en el listado que salga hoy ya se encontrará, como la mayoría de las autonomías, en situación de riesgo alto. El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha precisado que pese a este aumento "no se plantean medidas tan drásticas como en el pasado", una decisión basada, entre otros factores, en los altos niveles de vacunación de Asturias, de los más altos del país. Es decir, de momento el Principado no se plantea implantar restricciones o medidas adicionales en eventos multitudinarios y apela a la responsabilidad individual, al pedir que las personas con síntomas catarrales o gripales o que esté pendiente de recibir el resultado de una prueba covid que se abstengan de acudir o de mantener gran actividad social. A estas altura, recalcó el consejero de Salud, "las medidas ya las conocemos todos". Pablo Fernández animó a recuperar el uso de la mascarilla, sobre todo en interiores que tengan mala ventilación, así como por las personas vulnerables, un grupo en el que se encuentran los mayores de 60 años "que en Asturias supone un porcentaje muy importante de la población". Y animó a poner la dosis de recuerdo a la gente que aún no lo haya hecho. Pablo Fernández también indicó que los técnicos del Principado prevén que los sublinajes BA4 y BA5 "ya serán el origen esta semana de en torno al 90 por ciento de los contagios". El titular de la consejería de Salud afirmó que "no se puede actuar como si no existiera la pandemia" y alertó del "riesgo que supone la aparición de nuevas variantes más peligrosas".

De momento, la presión hospitalaria por esta séptima ola del covid permanece bajo control en la sanidad pública asturiana. Las camas hospitalarias de críticos registran una ocupación del 31 por ciento, de los que solo el 5 por ciento corresponden a pacientes con covid mientras que el resto están ingresados por otras patologías; en planta la ocupación de camas alcanza el 73,7% aunque los ingresados por covid suponen el 10,8% mientras que el 62,9 por ciento tiene su origen en otras causas, según acaba de detallar el consejero de Salud en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.