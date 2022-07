Dimite en bloque la comisión de garantías que eligió la militancia de Podemos Asturias

La comisión de garantías de Podemos que había sido elegida por la militancia en las primarias celebradas el pasado mes de diciembre presentó este lunes su dimisión en bloque al resultarles a sus integrantes "imposible" ejercer sus funciones por las trabas que, aseguran, han sufrido de la direcciones autonómica y estatal en los últimos meses. Los cinco miembros que han formalizado su dimisión habían concurrido a las primarias en la candidatura "Dende cerca" de Daniel Ripa.

La presidenta de la comisión de garantías, Olga Blanco, jurista, explicó ayer los detalles que han rodeado una decisión por la que pidió disculpas a la militancia. Los problemas surgieron cuando la comisión, recién constituida, recabó información acerca de tres círculos de nueva creación que fueron determinantes para que la ganadora de las primarias, Sofía Castañón, no quedara en clara minoría en el Consejo Autonómico. La candidatura de Ripa había impugnado la inclusión de esos círculos porque eran posteriores a las primarias. "La dirección autonómica nos echó abajo, para ellos no existíamos. La coordinadora nunca nos saludó, ni respondió", aseguró Blanco. "No sabemos nada de cómo se crearon esos círculos, pero sin pruebas no podemos resolver como nos pedían los denunciantes", afirmó la jurista, que lamentó "el desprecio a nuestro cometido como órgano esencial del partido".

Los cinco dimisionarios califican la actuación seguida contra ellos desde la dirección autonómica y estatal "propia de una dirigencia desnortada y superada por los cambios del escenario general, a costa, sin el menor atisbo de duda, de la laminación de la propia organización política".