"El mural es como Asturias por su brillo; resaltando los colores del azul y el amarillo; haciendo que lo complicado se vuelva sencillo; confiando en la magia como la ilusión de niño". Así rapeó ayer ante la obra de arte que realiza César Frey en la fachada del edificio de LA NUEVA ESPAÑA, el rapero JDR, referente en Asturias del "freestyle", género de improvisación que causa furor entre la juventud, algo que quedó de relieve en la calle Calvo Sotelo, donde tiene la sede este periódico, a tenor de los muchos curiosos que presenciaron la inesperada actuación.

El primer sorprendido por la reacción del rapero gijonés fue el propio César Frey, también conocido como "El Séptimo Crío", que avanza cada día más en la ejecución del extraordinario mural que rinde homenaje a todos los asturianos, personificados en los quince protagonistas de la campaña "Orgullo se escribe con H", impulsada por LA NUEVA ESPAÑA y la empresa de tecnología Honor.

César Frey pinta de 11 a 19 horas, de lunes a domingo. Lo hará hasta el próximo día 18. "El Séptimo Crío" trabaja, a modo de exhibición, en lo que podría considerarse el "Sgt. Pepper’s" del siglo XXI. La ubicación elegida ha sido el exterior del edificio de LA NUEVA ESPAÑA, cuya fachada principal está cubierta con andamios que sustentan los paneles movibles de madera sobre los que se realiza el trabajo.

El mural inspiró a JDR. Asturias es uno de los lugares en España donde este estilo musical esta creciendo a pasos agigantados desde hace unos años. En la actualidad, y en gran medida debido al fenómeno denominado "música urbana", cada vez son más los artistas que consiguen ser escuchados.

JDR es uno de ellos. A pesar de su juventud (tiene 25 años), ya lleva 11 componiendo y rapeando. "Me gusta mucho este trabajo que hace César Frey. Ya conocía su obra, y me ha encantado encontrármelo aquí", indicó el músico, entusiasmado por la fuerza del color que Frey imprime a su obra. "Desde luego, me parece un gran acierto este homenaje que nos hace sentirnos aún más orgullosos de ser de aquí", indicó el artista, que derrocha creatividad en sus letras. "La pintura refleja la sociedad y sus valores; porque hay que aprender a respetar a las personas y sus colores". Así concluyó JDR su rap, que ya va para siempre ligado a la creatividad de Frey, quien ha empezado a incorporar a la obra elementos como trozos de espejo colocados en lugares estratégicos.