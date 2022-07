"Los asturianos tienen que cambiar el chip y darle a la sidra el valor que tiene"

La inflación está dibujando un escenario incierto y preocupante, en especial, en la hostelería. Durante la pandemia, fue uno de los sectores más castigados debido las numerosas restricciones. La subida generalizada de precios de los últimos meses está llevando ahora a muchos empresarios a hacer malabares para capear el temporal.Algunos mantienen los precios del año pasado, pero otros claman que no es posible porque están ya en pérdidas. Todos confiaban en tener un buen verano, pero ahora la mayoría ve cómo la clientela se aprieta el cinturón.

"Está subiendo todo desproporcionadamente", lamenta Eduardo López, dueño de La Caleyina, un bar del centro de Oviedo. Mantiene los precios de la sidra. No quiere modificar la carta este verano. "Los riojas y los albariños subieron mucho. Con la cerveza nos aplicaron dos subidas: una en enero y otra en el mes de mayo", cuenta. La comida tampoco se libra: "En el caso de productos como los chipirones congelados me han subido incluso dos veces en una semana, pero no voy a modificar el precio", añade.

Marco Antonio Rodríguez, propietario del bar El Pigüeña, en la calle Gascona de Oviedo, ya aplicó alguna subida en marzo y no contempla otra ahora: "Vamos a intentar mantener el precio de la sidra lo máximo posible, aunque los gastos de la empresa estén disparados, con los precios de la luz, el gas y demás productos", se queja. "Hay menos turistas y los que vienen no disponen del nivel adquisitivo del año pasado. Lógicamente, con iguales sueldos y precios más elevados tienen que ajustar el presupuesto", dice.

En la sidrería El Sitiu de Ñarres de Gijón, Berta Goyo, su dueña, ve la subida de precios “desproporcionada”. El verano pasado ya tuvo que subir la sidra 20 céntimos. Cree que tendrá que subir otra vez los precios, pero no sabe cuándo ni cuánto. Ha notado que los clientes consumen "de otra forma": observa un "bajón", sobre todo, por semana. Además, "el que antes tomaba tres, ahora toma dos". Y hay quienes han cambiado de bebida: "El que antes tomaba cerveza ahora toma sidra, pero no la mayoría".

En El Cuetu, sidrería gijonesa, su encargado, Pablo Costales, tilda de "desorbitada" la inflación. Reconoce que hace un mes tuvo que subir los precios. El de la sidra, de 3,20 euros a 3,50 euros. No quiere subirla más. "Mientras no lo suban en los llagares, aguantaremos así". Reconoce que hay menos clientes y menos consumo, aunque los más fieles siguen "al pie del cañón".

"Si a nosotros nos suben los precios, tenemos que aumentarlos también", señala el encargado del gijonés café-bar Brooklyn, Rubén Diego. "Intentaremos no subir más los precios este año, pero seguramente tendremos que hacerlo el que viene", indica. El botellín de cerveza que antes costaba 2 euros, ahora vale 2,20. Todo ello ha provocado cambios: "El que antes tomaba cuatro cervezas, ahora toma tres y el que antes pedía una caña ahora pide un corto". Entre los clientes los hay comprensivos ("todo sube, es normal que las bebidas también", admite uno) y quienes piensan que los hosteleros "se están pasando tres pueblos. Por lo que antes se pagaba 2,50 euros ahora pagas entre 3,50 y 4. Hay gente que sube 20 céntimos el precio y otra que se aprovecha para sacar mucho más que antes”, lamenta un segundo cliente.

"Es normal que hayan subido los precios porque subió todo muchísimo”, afirma José Menéndez, de la sidrería restaurante Cabañaquinta, también en la villa de Jovellanos. "Aquí, por ejemplo, la sidra cuesta 3,20 euros y todavía no se subió el precio, pero seguramente haya que hacerlo en adelante". Pese a ello, nota que "ya no vienen tantos clientes como antes". Lo achaca "a la inflación".

Javier Fernández Díaz, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Comercio de Gijón y hostelero con 47 años de experiencia, considera que la inflación está generando "una situación inasumible", pero descarta subir precios. "La subida de la luz y el gas nos ha afectado mucho. Y hay que añadir el gasto en proveedores de vinos, licores, bebidas azucaradas... Todo ha subido", explica desde la sidrería La Pomar, en La Felguera. En el caso de bebidas como la sidra o la cerveza, ha mantenido los precios: las cañas, a 1,50 euros desde hace más de 4 meses. Pero admite que no sabe por cuánto tiempo podrá mantenerlos. "Estamos buscando un equilibrio, sacrificando la rentabilidad, pero no sabemos si en un mes habrá que subir precios en torno a un 10 por ciento”, comenta.

También malabares hacen los responsables de la sidrería Tono’s. “Viene menos gente y consume menos. Ahora piden un paquete de patatas de 1,10 euros o unas pipas y antes pedían unas bravas. Antes llenábamos las mesas para cenar y ahora tenemos cuatro o cinco”, asegura Adrián Martínez, encargado del local. No ha tocado el precio de la botella de sidra, 2,50 euros, aunque sabe de otros locales que no han podido hacer lo mismo.

Yolanda García, empleada de la cafetería Safari, asegura que a pesar de haber mantenido los precios “la gente consume menos. Tras la pandemia todo el mundo quería salir y nos vino bien, pero ahora está todo otra vez para abajo. Eso sí, el cliente de siempre pide lo mismo, se consume mucho café y algo menos cerveza o vino”, relata.

“He notado la subida, por ejemplo, en la cerveza. Un quinto ahora vale 1,60 y antes 1,40. Ha subido 20 céntimos en el último mes, pero no creo que la gente deje de salir, hay que arrimar el hombro”, cuenta un vecino de la zona. “Suelo tomar un corto de clara o un café y antes por un corto pagaba 20 céntimos menos. Consumo lo mismo, pero gasto el doble”, asegura Elvira Ramos, clienta del bar El Cuarterón.

Los distribuidores también sufren los efectos de la inflación. Tenci López, contable de Disilan, pyme de Langreo dedicada desde hace 15 años a la distribución de sidra, enumera algunas de las causas del bajón del sector. “No valoramos nuestro producto, no le damos el precio que se merece y el servicio falla porque la hostelería está algo quemada”, afirma. Además, la subida de combustibles complica la situación. “Es terrible, tenemos que dar el servicio de siempre, sin tocar el precio. A eso súmale la factura de la luz. Encima nosotros mantenemos los mismos precios, solo hemos subido la materia prima, el coste del líquido de la botella de sidra”, comenta.

"Los asturianos tienen que cambiar el chip en lo que se refiere la sidra. Darle el valor que tiene". Guillermo Guisasola, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida (DOP) Sidra de Asturias, cree que, como ocurre con otras bebidas, tiene que haber precios diferentes para las distintas sidras. Precios que deben variar en función de la calidad del líquido, de la procedencia de la manzana, de si se escancia o no, de si se sirve en barra, en mesa o en terraza, de si pertenece a la DOP o no... En definitiva, empezar a mirarla como se mira al vino, a la cerveza o al agua mineral.

"Si todo sube es normal que suba también la sidra. Porque ha subido el precio de la botella, del corcho, del etiquetado, de la luz, del combustible, los sueldos de los empleados...", resalta Guisasola, quien se queja amargamente de que lo único que no ha subido "desde hace veinte años" es el precio de la manzana. Tendrá que hacerlo, seguramente el año que viene, porque la situación es para muchos cosecheros insostenible. "Hay productores que se están planteando dejar las pomaradas y otros que no están dando a la manzana el cuidado que requiere, porque no pueden", alerta.

Guisasola siempre se ha fijado en el mercado del vino. Y ha visto cómo en España se ha pasado de vender graneles a vinos de más o menos calidad. "Se vende menos, pero se factura más. Y el vino tiene ahora más prestigio". Es el futuro que quiere para la sidra, aunque reconoce que al vino le llevó "muchos años" adquirir su estatus actual. Así que el futuro es "discernir precios". Problema: "En el sector de la sidra, incluso las más grandes son empresas pequeñas y hacen la guerra por su cuenta", concluye.

El gerente de la DOP, Daniel Ruiz, aboga por "poner en valor el producto. Históricamente la sidra ha tenido precios populares, y los sigue teniendo. Es un producto artesano, natural, sin gluten, diurético... Es el momento de poner en valor todo el proceso, de tirar por la manzana asturiana, y el hecho de que pueda ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco es una oportunidad grandiosa para que la sidra y Asturias tengan una publicidad mundial que nunca han tenido", destaca.