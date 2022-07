Los asturianos en Reino Unido ven "natural" la salida de Johnson: "No tenía más opción"

La reciente dimisión del Primer Ministro británico, Boris Johnson, deja al Partido Conservador la tarea de encontrar un nuevo líder para ponerse al frente del país. Los sucesivos escándalos en los que se ha visto envuelto el que hasta hace unos días fuera habitante del número 10 de Downing Street han terminado por forzar su salida por la puerta de atrás. El presente escenario vaticina un futuro incierto cuyas consecuencias aún se desconocen. Así lo ven los asturianos residentes en Reino Unido.

En el caso de Noelia Sánchez, abogada afincada en Londres, la marcha de Johnson era algo esperable: "No creo que tuviera muchas más opciones. Lo que me parece increíble es que no sea con efecto inmediato y con una convocatoria de elecciones inmediatas", explica. A partir de ahora, el ya ex primer ministro se mantendrá como interino en el cargo hasta que los "tories" den con un nuevo candidato para liderar el Partido. Sobre los efectos que esta decisión tendrá sobre los ciudadanos, Sánchez considera que "la salida de Johnson por supuesto nos va a afectar a todos. Otro tema es cómo".

En cuanto al terreno político que deja la dimisión del Primer Ministro, afirma que "desgraciadamente, debido el sistema electoral, nos vemos abocados a un bipartidismo en el que las formaciones minoritarias no tienen representación".

A pesar de que las consecuencias reales derivadas de esta crisis aún no están claras, lo que sí cree Sánchez es que "seguro que no serán buenas para la clase trabajadora. Pero si a los ‘tories’ les quedara un mínimo de decencia, debería haber una convocatoria de elecciones anticipadas y, ya puestos a pedir, un poco de reflexión por parte del pueblo inglés y sacar a los ‘tories’ del gobierno. Llevan más de una década en el poder en la que las meteduras de pata son una constante, el brexit de las más sonadas. Lo que demuestran es que han antepuesto sus intereses de partido a los del pueblo inglés", concluye.

Por su parte, el ovetense Javier Fernández Hidalgo, director de los restaurantes Hispania en Londres y Bruselas y consejero de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, ha vivido esta decisión histórica "con sorpresa por la rapidez con la que todo se ha desarrollado, pero era la consecuencia natural tras un año de tensiones y desencuentros en el gobierno de Boris Johnson". Sobre cómo repercutirá esto a su sector, Fernández asegura que "esta dimisión afecta a las empresas y a las asociaciones empresariales en general. Se tardará varios meses en contar con unos interlocutores claros dentro del nuevo gobierno".

Además, observa que el clima que impera ahora mismo en Reino Unido está marcado por "el desconcierto y al mismo tiempo por el alivio porque, tras las dimisiones de casi 50 miembros de su gobierno la situación se hizo insostenible", afirma.

Otra de las preocupaciones de los asturianos que residen en el país es la relacionada con la movilidad. Según Ezequiela Rodríguez, encargada en su día de liderar la plataforma por la implantación de los vuelos internacionales en el Principado a Londres Stansted, "el problema al que se enfrentan los españoles que viven en Reino Unido es que sir Keir Starmer, el líder de la oposición laborista, abogue ahora abiertamente por que no exista una libertad de movimiento y por que el país vuelva al mercado único". Aun así, poco tiene que ver la imagen que desde fuera se aprecia del país anlgosajón: "Una cosa es el Reino Unido que ven los turistas en las grandes urbes y otra la ‘Inglaterra profunda’, donde sigue existiendo todavía un fuerte sentimiento de añoranza de los tiempos en que eran un imperio y no quieren aceptar las limitaciones y perjuicios que supone a todos los niveles estar fuera de la Unión Europea", explica. Para Ezequiela Rodríguez, "Boris Johnson es una persona poco empática y narcisista, algo común en muchos políticos desgraciadamente. La imagen populista que necesitó para alcanzar el poder le pasó factura a nivel internacional".

Otra idea que planea en el aire es la de encontrar un candidato alternativo dentro del Partido Conservador. Sin embargo, Debra Fonalleras, gastroenteróloga en Londres, considera que "no hay una alternativa en el partido del gobierno que ofrezca puntos de vista menos populistas y xenófobos. Lo que sí creo es que habrá más inestabilidad y más crispación en la sociedad porque está totalmente polarizada".