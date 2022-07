Una jueza de Oviedo considera que “hijo de puta” no es un insulto, sino “lenguaje coloquial de uso común”

Decir de alguien que es un “hijo de puta”, mandarle “a tomar por culo” y poner en duda su ética profesional en una tertulia radiofónica no puede “considerarse como un menosprecio o vejación”. Es lo que ha estimado la magistrada sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, encargada de dirimir una demanda de tutela del derecho al honor presentada por la persona que fue vilipendiada durante la transmisión de un programa radiofónico. Para la jueza, se trata de “unas expresiones que forman parte del lenguaje coloquial de uso común y que, a fuerza de normalizar su uso, prácticamente a diario, por personas de todas las edades y condición, han venido a perder la consideración de insulto”. La magistrada va más allá y no solo exime de condena al autor de las frases, sino que endosa las costas del juicio al demandante. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La demanda, fallada a finales del pasado mes, se interpuso por unos hechos ocurridos el 12 de enero 2021 en una emisora de radio de alcance local. Durante un programa sobre automovilismo, J. B. C. Z. “desplegó una verbosidad plena de desprecio y deshonra con frases ofensivas y de burla constante, adoptando una conducta de vejación y menosprecio grave, traspasando los límites del derecho de crítica al aludir” al demandante, el informador J. B. P. C., “denigrando tanto su actividad deportiva como su actividad profesional”. Entre las expresiones que vertió, se encontraba: “Que vaya a tomar por culo” o “vivo igual con él que sin él, se puede morir tranquilamente (risas) ¡Así de claro, joder! Un hijo de puta”.

Añadía la demanda que “la emisión de apelativos, formalmente injuriosos en cualquier contexto, absolutamente innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión, supone un daño injustificado a la dignidad de las personas, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, además, incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el artículo 10.1 del Texto Fundamental”.

La magistrada considera que no. “Las expresiones que nos ocupan, que (…) ocuparon apenas dos minutos de una charla que duró unas dos horas, no pueden considerarse como un menosprecio o vejación como sostiene” el demandante. “Es obvio que el actor pueda haberse sorprendido y disgustado por lo sucedido, pero ello no puede llevar a pretender que nos encontremos ante un supuesto de vejación de tal entidad o gravedad que pueda considerarse vulnerado su honor, o su ética profesional”, añade. Por otro lado, la “conversación no tuvo una gran publicidad, dada las características del programa y de la emisora que la emite”, que el propio moderador del programa calificó en la vista de “pequeñita”.

Y remata la jueza: “A mi juicio, las expresiones que nos ocupan no atacan ni perjudican a la profesionalidad y dignidad del demandante, sino que las mismas se profieren como se ha señalado en el contexto de una charla informal, y en todo caso, son expresiones carentes hoy en día, por su reiterado uso cotidiano en nuestra sociedad, del matiz que se pretende conferir, como insulto o vejación, expresiones por tanto que han de encuadrarse, en mi opinión, en el ámbito del derecho a la crítica y libertad de expresión que reconoce nuestra Carta Magna”.