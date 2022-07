Las organizaciones ganaderas piden aplicar los controles al lobo "cuanto antes" tras el visto bueno de Ribera a que Asturias reanude las batidas

"Podremos seguir desarrollando el Plan del Lobo en Asturias", destacó Calvo, cuya consejería trabaja ya en el documento técnico para poder reactivar las batidas en el ejercicio 2022-2023, que espera tener listo en un mes. Con todos los requisitos de la tramitación, se estima que la vuelta de las "extracciones" de lobos se pueda producir en torno a un año después de que se suspendiese el plan de gestión. Una de las diferencias que introduce la comunicación remitida al Principado por el Ministerio de Transición Ecológica es que las futuras resoluciones de control deberán de ser "individuales" para cada batida y "no exactamente como hasta ahora", que tenían carácter más genérico.

El departamento que dirige Teresa Ribera "asume la propuesta del Principado sobre cuáles deben ser las garantías y el procedimiento a llevar a cabo para la realización de controles", detalló Alejandro Calvo, quien, sin embargo, no dio plazos de cuándo se reanudarán los controles. "La previsión es que a lo largo de este mes se pueda aprobar el documento técnico que avale que podamos, por fin y en este marco, desarrollar un nuevo programa de control para realizar controles cuando sea necesario", indicó el consejero de Medio Rural. Dichos controles para matar lobos "contarán con todas las garantías, en base al marco de la directiva europea Hábitats", añadió Calvo.

"Por fin disponemos de un documento, negro sobre blanco, que nos dota de garantías jurídicas. Tendremos que avanzar técnicamente y lo haremos de la mano de las organizaciones de productores y ganaderos, como comprometimos nuestro presidente, y yo mismo", añadió el titular de la cartera de Medio Rural, que se extendió sobre los efectos positivos que se derivan del último movimiento del Ministerio de Transición Ecológica. "Por fin podremos gestionar de verdad, dando garantías a la continuidad del trabajo realizado por este Gobierno y los anteriores hace décadas", afirmó Calvo. "Estamos un poquito más cerca de recuperar la gestión del lobo, tal y como la conocemos", resumió el consejero de Medio Rural, que relacionó este avance con las gestiones realizadas por el presidente Adrián Barbón en su reciente visita a Madrid, donde se reunió con cinco ministros y ministras, entre las que se encontraba la propia Teresa Ribera.

El Ejecutivo asturiano interpreta la comunicación remitida por el Ministerio como "un respaldo al trabajo desarrollado con lealtad, pero también con rigor, en los últimos meses (...) Es una buena noticia y un avance que, por fin, tiene que llevarnos a poder gestionar y dar garantías de continuidad a todo el trabajo alrededor de la gestión del lobo", valoró Calvo, quien reconoció, sin embargo, que "no es la solución definitiva, pero nos lleva al camino que tanto habíamos demandado".

El consejero Calvo reconoció que la conflictividad en torno al lobo se ha agravado en el último año. "No es solo un problema numérico, que en Asturias se evalúa año a año (...) La población ha crecido y provoca una mayor incidencia y más daños a los ganaderos. Y eso supone más conflictividad social y crispación en el mundo rural, lo que para nosotros es muy relevante, ya que estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos".

El anuncio sobre la recuperación de las batidas tuvo una acogida "positiva" entre las principales asociaciones ganaderas de la región, aunque también con cierta "desconfianza". En lo que coinciden es en la conveniencia de aplicar "cuanto antes" los controles porque los lobos, aseguran, "ya están en la rasa costera". Mercedes Cruzado, secretaria general de Coag, aseguró que "la recuperación del plan de control es muy buena noticia, llevamos pidiéndola desde septiembre". Asegura que la medida "tendrá un efecto más psicológico que otra cosa. No estaremos tan desprotegidos, por lo menos si avisas, vendrán y los espantarán. Ahora lo que hace falta es que no se quede en un anuncio y en buenas palabras y se recuperen las batidas cuanto antes".

Ramón Artime, de Asaja, coincidió en que "en principio es una noticia positiva, pero a ver cómo evoluciona. Tendremos que ver el nuevo plan y cómo funciona, porque los problemas cada vez son mayores y los daños también. Los ganaderos estamos deseando que se tomen decisiones ya porque no es que el lobo esté en la montaña, es que ya está en la rasa costera". El presidente de Asaja en Asturias dio un voto de confianza a la gestión de Calvo en esta materia: "Me fío más del consejero de Medio Rural que de lo que diga Teresa Ribera. Se abre una ventana, pero vamos a ver porque Bruselas está muy lejos y Ribera también".

José Ramón García Alba, "Pachón", secretario general de UCA, fue el más escéptico entre las voces del colectivo ganadero asturiano. "Llevamos avisando mucho tiempo y hemos ido de engaño en engaño. Todo lo que sea volver al plan de control del lobo nos parece bien, pero mucho me temo que estamos ante un nuevo engaño ante todas las presiones que estamos haciendo. Me parece propaganda electoral porque va a haber elecciones en mayo. No tengo ninguna confianza". Pachón se mostró crítico con que el Principado deba realizar una resolución para cada batida. "Sacar adelante una resolución lleva mucho tiempo. Ya le dijimos el otro día al Consejero que Asturias no tiene que pedir permiso para aplicar su plan de gestión del lobo, sino comunicar lo que va a hacer", sentenció.

Los ecologistas avisan: "Las garantías jurídicas no las da el Ministerio"

Los colectivos ecologistas que defienden la conservación del lobo rechazan de plano la autorización del Ministerio de Transición Ecológica al Principado para retomar su plan de gestión del lobo y avisan de que la última palabra sobre el LESPRE no la tiene el Gobierno central. "Las garantías jurídicas no las da el Ministerio. No puede haber garantías jurídicas para matar lobos, desobedecer la ley o un real decreto", valoró Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). Ascel se mostró muy crítico contra la decisión del gobierno de Cantabria, que ha decidido poner en marcha las batidas para matar lobos sin tener el visto bueno ministerial. "Lo que plantea Cantabria tras el LESPRE no tiene ni pies ni cabeza", valoró Martínez, quien también arremetió contra el Principado y contra el Ministerio de Teresa Ribera "porque si están pensando en prostituir la norma de protección están sentando un precedente nefasto". El presidente de Ascel no escatimó términos duros para poner en tela de juicio el procedimiento en el que trabajan Asturias y el ministerio de Transición Ecológica: "Si se están confabulando para mearse y cagarse en la protección del lobo, hay que decirles que todas las especies protegidas de España están en peligro". A juicio de Ignacio Martínez, los supuestos que amparan la realización de planes de control "no se daban, ni se van a dar en el caso del lobo, porque no estamos ante daños acreditados que sean excesivos. Es más, todo parece indicar que los daños van a menos", esgrimió el presidente de Ascel. "No se puede argüir que hay motivos para entrar en la situación de excepcionalidad que requiere para la aplicación de los controles", añadió Martínez, muy molesto con la decisión del Principado de que se tendrá en cuenta la opinión del mundo del campo ante este problema: "Es una vergüenza que el Gobierno empurinado de Barbón diga que son los ganaderos los que van a decidir sobre la muerte de ejemplares de lobo. Y si el Ministerio mira para otro lado, hace muy mal. El ministerio de Teresa Ribera nunca quiso proteger al lobo, sino que lo hizo de manera forzada a instancia nuestra, tampoco dice nada sobre la actuación de Cantabria. Esta ministra es cómplice de las matanzas que las autonomías están planteando, un pulso que ha dado por perdido porque no es una ministra de Medio Ambiente. Pero no vamos a admitir la insubordinación de las autonomías", concluyó.