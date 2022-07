El fallecido en La Espasa, un experimentado submarinista gijonés que estaba pescando: "No sabemos qué le pudo pasar"

Diego Alfonso García Rodríguez, gijonés de 43 años, perdió la vida en la mañana de ayer mientras practicaba submarinismo en las inmediaciones de la playa de La Espasa, en el concejo de Caravia. Nada se sabe aún sobre las causas de la muerte accidental, y solo los resultados de la autopsia revelarán lo ocurrido. El fallecido, diseñador, ilustrador y creativo, casado y padre de dos niñas, fue visto con vida por última vez a primera hora de la mañana por unos bañistas, cuando se estaba poniendo el traje de neopreno para salir a la mar con la intención de practicar una de sus aficiones, la pesca submarina.

No se volvió a tener noticia del gijonés hasta minutos antes de las once de la mañana, cuando unos usuarios de la playa observaron un cuerpo inerte flotando en el agua, en un área rocosa, en la zona de Moracey, uno de los tres arenales que integran La Espasa. Los bañistas avisaron de inmediato a la Guardia Civil y una de las presentes se echó al agua con la intención de sacar el cuerpo a tierra, mientras otros buscaban personas con conocimientos médicos o de enfermería por si se tratara de un herido o si resultara posible una reanimación cardiorrespiratoria. Desgraciadamente, el hombre ya estaba muerto antes de ser llevado a tierra y la tragedia golpeó así de lleno a una familia gijonesa.

Absolutamente rota por el dolor se expresaba ayer la viuda de Diego Alfonso García Rodríguez: “No damos crédito. Aún no sabemos qué fue lo que pudo pasar”. Y añadió: “Se marchó por la mañana y dijo que iba a la playa de La Espasa y que volvería pronto. Aún no me lo puedo creer. Llevaba toda la vida haciendo pesca”. Su marido era además muy aficionado al surf, por lo que no era ningún novato a la hora de meterse en el agua. “Era una persona verdaderamente maravillosa, nos conocíamos desde los 16 años”, manifestaba la viuda horas después de conocer la pérdida de su pareja.

Los efectivos de la Benemérita que acudieron a la zona del suceso pudieron comprobar que la persona fallecida llevaba calzadas unas aletas y traje de buzo de neopreno, una vestimenta y un equipo propio de la práctica de la pesca submarina. Los agentes dieron cuenta de la presencia del cadáver a la jueza de Instrucción de Primera Instancia de Villaviciosa, al médico forense de guardia y al Equipo Territorial de Policia Judicial de la Guardia Civil de Gijón.

El lugar donde quedó tendido el cuerpo sin vida del submarinista era de difícil acceso, razón por la que los guardias civiles presentes en la playa solicitaron la asistencia de los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) para su rescate y evacuación. El levantamiento del cadáver por parte del médico forense se realizó poco antes de la una de la tarde y precedió a su traslado al Instituto de Medicina Legal en Oviedo, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte con el fin de esclarecer qué le pudo ocurrir cuando estaba en el agua. Los equipos de rescate sí pudieron comprobar que el cuerpo, al menos aparentemente, no presentaba heridas, golpes, ni signos de violencia, por lo que no parece que el fallecimiento tenga que ver con un choque con una roca.

El fallecido no estaba adherido en la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias. El presidente de esta entidad, Daniel Suárez, explicaba ayer que la zona donde buceaba "es bastante buena para las actividades subacuáticas", y que no suele registrarse en ella "ningún incidente". En la vecina localidad de Lastres hay un centro de buceo y se suelen practicar actividades subacuáticas con escafandra y embarcación. Pero a lo largo de la costa la actividad habitual es la pesca submarina a pulmón, como la que practicaba el gijonés fallecido.