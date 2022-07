La resaca política de la autorización estatal para que Asturias pueda matar lobos: dudas de que sea "una cortina de humo"

Desconfianza y exigencia de una mayor concreción son las valoraciones que despierta en la oposición el anuncio del Principado de que podrá volver a hacer batidas para matar lobos "cuando sea necesario", tras el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica "a las garantías jurídicas" que reclamaba Asturias desde la inclusión del cánido en el listado de especies en régimen de especial protección. Los alcaldes consideran vital el control del lobo para garantizar el equilibrio entre la conservación de la especie y el desarrollo de la actividad ganadera. El PSOE sostiene que la vía que abre Asturias podrá ser seguida por otras autonomías con el mismo problema. En cambio, otros partidos temen que se trate de "una cortina de humo" ante la presión ejercida desde el sector ganadero, y la presidenta del PP, Teresa Mallada, anuncia que presentará una batería de preguntas sobre la población del lobo para medir la fiabilidad y solvencia del compromiso anunciado por el consejero Alejandro Calvo para poder volver a controlar una población que ha crecido en el último año, agravando los daños al ganado.

La vicesecretaria general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Gimena Llamedo, entiende que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica "respalda el trabajo desarrollado por el Gobierno de Asturias". La también diputada autonómica considera que "este modelo de gestión podrá servir de ejemplo para el resto de comunidades autónomas que comparten reivindicaciones en Asturias en esta materia".

La líder del principal partido de la oposición, Teresa Mallada, sostiene que "es difícil creer a un Gobierno que durante los últimos tres años ha machacado a los ganaderos". Asegura que cuenta "con pocos datos para creer que este anuncio es algo más que propaganda", de ahí que el Grupo Popular en la Junta General vaya a someter a la consejería de Medio Rural a un examen sobre la gestión del lobo.

Los populares reclamarán un censo actualizado de lobos así como los censos realizados por el Principado y los lobos abatidos en lo que va de este legislatura; también quieren conocer "los lobos que tienen previsto abatir en lo que queda de año" y "cuándo van a empezar a extraerlos". El PP entiende igualmente necesario conocer si el número de cánidos a eliminar coincide con el exceso de población de esta especie. Mallada señaló que "la credibilidad" del anuncio de la consejería de Medio Rural "dependerá de las respuestas a estas preguntas. Esperemos que no sea una cortina de humo para acallar las críticas unánimes del sector ganadero".

Ciudadanos alberga dudas. " No compartimos el optimismo mostrado por el Consejero, pero sí las declaraciones que han realizado los representantes de las asociaciones ganaderas acerca de esta noticia. Para los ganaderos, la solución no pasa por anunciar a bombo y platillo que el ministerio de la señora Ribera valorará aplicar una propuesta del gobierno del Principado", afirmó el portavoz adjunto de Cs, Sergio García. El también secretario de Organización reclamó certezas al Gobierno autonómico: "Lo que debe hacer el señor Calvo es informar de la fecha en la que se volverá a poner en marcha el plan de gestión del lobo de Asturias y bajo qué garantías y condiciones".

Podemos Asturias, "a la espera de conocer el acuerdo", advierte que la inclusión del lobo en el LESPRE "nunca impidió el control de poblaciones, pero pone sensatez a las batidas que puedan hacerse". La formación morada sostiene que "estamos y estaremos buscando una política que garantice la biodiversidad pero pueda ofrecer soluciones a las ganaderas y ganaderos ante los ataques".

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, matizó que "hay que ver como se materializa" la reanudación de las batidas aunque dio un voto de confianza al Ejecutivo asturiano porque "todo lo que sea volver a la senda del equilibrio que, para IU, siempre pasó y pasa por volver al plan de gestión es una buena noticia como punto de partida".

Foro suma recelos al anuncio del Principado. "El procedimiento consensuado entre el Gobierno de España y el Principado no es como el que estaba vigente antes de la inclusión del lobo en el LESPRE, por lo que no revierte ni mucho menos el daño causado a nuestros ganaderos por la decisión de la vicepresidenta Teresa Ribera de sobreproteger al lobo", señaló su portavoz en la Junta, Adrián Pumares. El diputado forista sostiene que "aunque este acuerdo no sea el óptimo, hay que aplicarlo desde ya". En su opinión, "todos los partidos presionamos para que el Gobierno de España virase en su posición".

El presidente de Vox, Ignacio Blanco, interpreta el anuncio del Gobierno regional como "la demostración de que nada se hará al respecto". Sostiene que las extracciones individualizadas, de las que habló el consejero Calvo este viernes, "ya estaban previstas en la normativa y no supone avance alguno porque la dificultad de acreditar cada uno de esos expedientes hace inviable la operativa". Blanco defiende que "deberían aplicar de una vez íntegramente el plan de gestión" y va más allá al apostar por que se permita su caza: "El lobo debe ser animal cinegético en Asturias, con el adecuado control de censo poblacional y cupos de caza".

El alcalde de Onís, José Manuel Abeledo (PSOE), considera que "el tesón y el esfuerzo del Gobierno del Principado ha dado frutos. Celebramos que se haya escuchado la voz de la Asturias rural, de los gobiernos autonómico y municipal en un asunto crucial para el sector ganadero y que se haya asumido que la propuesta de Asturias se ha demostrado efectiva para la necesaria gestión de la especie".

"Estamos muy contentos de que se haya escuchado a la Asturias rural en un asunto de primer orden para todo el sector ganadero, ante un problema en el que ya se habían mostrado efectivas, para la necesaria gestión de la especie, las resoluciones del Gobierno de Asturias", valoró el alcalde de Cabrales, José Sánchez, del PSOE. "Ahora esperamos que continúen en el tiempo. Es un paso adelante".

Para la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE), "es una noticia muy esperada que supone un importante paso adelante en una cuestión muy sensible y que ha hecho mucho daño a los ganaderos, especialmente en nuestro concejo, aunque no hablamos de un problema que afecte solo a este sector. Todas las medidas encaminadas a realizar un control de la especie son vitales para nuestros territorios".

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González (PP), cree que "hay que esperar a conocer los detalles, pasa saber qué se va a hacer. Si al final hay un control al problema es lo que siempre hemos pedido para que puedan pervivir el pastoreo y los elaboradores de queso de Gamonéu, a los que los ataques del lobo hacen peligrar su actividad. Es muy importante que realmente se hagan esos controles y se cumplan para que el plan del lobo sea efectivo y eficaz porque ni siquiera se extraían todos los ejemplares previstos".

La alcaldesa de Teverga, Mariamor Álvarez (IU), espera que la consejería de Medio Rural "elabore pronto el documento que regule las resoluciones para que los ganaderos no tengan una presión añadida a la situación de crisis que ya atraviesan. Es un asunto complicado. Nadie se opone a la conservación pero es necesario un equilibrio y hay que compensar los daños con mayor agilidad, por el impacto que tiene esta cuestión en la economía de los ganaderos".

El alcalde de Peñamellera Alta, José Antonio Roque (Foro), afirma que "es un simple lavado de cara para tapar las vergüenzas de que haya sido el propio Fernando Lastra el encargado de defender en el Senado la inclusión del lobo en el LESPRE. Todos los diputados y senadores asturianos del PSOE votaron en contra de lo que defiende el Gobierno del Principado. No es volver a la situación de antes, en la que, además, nunca se materializó el cupo de extracción. Ahora hace falta que se ponga en marcha de inmediato y cuanto antes algún control porque la realidad es que los ganaderos ya no aguantan más".