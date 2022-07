La séptima ola del covid va "más retardada" en Asturias, según reconoció ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández, que, no obstante, aseguró que es posible que en los próximos días la región alcance la curva de incidencia que ya tienen ahora la mayoría de comunidades autónomas. Ante este escenario, de aumento de contagios y casos positivos, hizo un llamamiento a la precaución, sobre todo con la población mayor de 68 y las personas vulnerables. Aunque por ahora el Principado no cree que sea necesario tomar medidas drásticas, tampoco las descarta del todo, sobre todo si aumentase la presión sobre el sistema hospitalario.

El hecho de que la séptima ola del coronavirus vaya más retardada ofrece "la posibilidad de tomar medidas con antelación", afirmó Pablo Fernández, que volvió a apelar a la responsabilidad individual y, también, al uso responsable de mascarillas, sobre todo en interiores que estén mal ventilados, además de todos aquellos espacios donde sigue siendo de uso obligado, como los transportes públicos, los centros sanitarios y las farmacias.

Por segundo día consecutivo, Pablo Fernández abundó en que por ahora el Principado no responderá al aumento de contagios con nuevas medidas o restricciones, lo que, matizó, "no quiere decir que las descartemos en un futuro, dependerá de la evolución". El Consejero comentó al respecto que "se está monitorizando y se evalúa si hay que tomar alguna otra medida". Además, hizo referencia a que Asturias presenta unos excesos de letalidad inferiores a los de otras autonomías pese a tener una población más envejecida que, por lo tanto, presenta más riesgos. "Tenemos una población muy frágil debido a una mayor tasa de envejecimiento, pero conseguimos que la mortalidad no sea tan alta como en otros sitios", resumió Pablo Fernández, que manifestó nuevamente la "preocupación" ante la posibilidad de que aparezcan "nuevas subvariantes que puedan escapar a la inmunidad" que ofrecen las actuales vacunas. De momento, no hay fecha para administrar dosis de refuerzo a los mayores de 80 años y a las personas vulnerables.