Vivimos tiempos de incertidumbre debido a muchos factores geopolíticos que han motivado una crisis energética que ha impactado al índice de precios al consumo (IPC) generando niveles de inflación que hace un tiempo que no se veían en Europa. Para los que lo desconozcan el IPC es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo, que se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en el aumento de coste de vida. No hace falta ser adivino para ver cómo los precios aumentan en los supermercados, afectando más a los productos que tienen que viajar y a los productos procesados. Quizás, una de las posibles soluciones resida en cuidar mucho más la producción y el consumo local e implantar políticas de eficiencia energética. La famosa frase: Piensa en Global, Consume en Local, nunca será más cierta. Hablamos hoy de tres acciones estrella del sector energético que son inversiones muy interesantes tanto en el corte plazo como en el más largo plazo:

Iberdrola (Ibex35, España)

Iberdrola, S.A. se dedica a la generación, transporte, distribución y suministro de electricidad en España y a nivel internacional. Genera y comercializa energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como la eólica terrestre y marina, la hidráulica, la solar fotovoltaica, el gas de ciclo combinado, la nuclear y la biomasa, así como mediante la instalación de baterías. La empresa también se dedica a la compra y venta de electricidad y gas en los mercados mayoristas; al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde; y a la distribución y venta de gas. Tiene una capacidad instalada total de 58.320 MW, incluidos 38.138 MW de capacidad instalada renovable; y opera 1,2 millones de kilómetros de líneas de transmisión y distribución de electricidad, además de dar servicio a 36,11 millones de consumidores. Además, la compañía ofrece almacenamiento de energía, bombas de calor, autoconsumo y vehículos eléctricos para clientes residenciales; y gestión de instalaciones energéticas, así como suministra H2 verde, calor industrial, etc. a clientes industriales. Iberdrola, S.A. fue fundada en 1840 y tiene su sede en Bilbao, España.

Precio actual: 10.30 euros

Precio objetivo fundamental: 11.93 euros.

Intervalo 52 en Semanas: 8.47-11.48 euros

Volatilidad: Baja.

Ratio Precio/Beneficio: Elevado.

Nuestra Predicción Semanal—Fuerte Venta

Precio de Compra adecuado: 9.70-10 euros.

Engie SA (CAC40, Francia)

ENGIE SA se dedica a los negocios de energía, gas natural y servicios energéticos. Opera a través de los segmentos de Renovables, Redes, Soluciones Energéticas, Térmica, Suministro, Nuclear y Otros. El segmento de Renovables comprende las actividades de generación de energía renovable, incluyendo la financiación, la construcción, la explotación y el mantenimiento de instalaciones de energía renovable que utilizan diversas fuentes de energía, como la hidroeléctrica, la eólica terrestre, la solar fotovoltaica, la biomasa, la eólica marina y la geotérmica. El segmento de Redes comprende las actividades y proyectos de infraestructuras de electricidad y gas, incluida la gestión y el desarrollo de redes de transporte de gas y electricidad y de distribución de gas natural dentro y fuera de Europa, el almacenamiento subterráneo de gas natural en Europa y las infraestructuras de regasificación en Francia y Chile. El segmento de Soluciones Energéticas abarca la construcción y gestión de redes energéticas descentralizadas para producir energía baja en carbono y servicios relacionados. El segmento Térmico abarca las actividades de generación de energía mediante activos térmicos; la explotación de centrales eléctricas alimentadas principalmente por gas o carbón, así como de plantas de almacenamiento operadas por bombeo; y la financiación, construcción y explotación de plantas desalinizadoras, así como el desarrollo de la producción de hidrógeno. El segmento de suministro se dedica a la venta de gas y electricidad a clientes profesionales, particulares y residenciales. El segmento Nuclear se dedica a las actividades de generación de energía nuclear. La empresa era conocida anteriormente como GDF SUEZ S.A. y cambió su nombre a ENGIE SA en abril de 2015. La empresa fue fundada en 1880 y tiene su sede en Courbevoie, Francia.

Precio actual: 11.19 euros

Precio objetivo fundamental: 16,49 euros.

Intervalo 52 en Semanas: 9.49-14.61 euros

Volatilidad: Media.

Ratio Precio/Beneficio: Óptimo.

Nuestra Predicción Semanal—Compra

Precio de Compra adecuado: 10.91-11.27 euros.

EDP Energías de Portugal S.A (Portugal)

Empresa bien conocida en Asturias al haber adquirido hace ya unos años HidroEléctrica del Cantábrico. EDP - Energías de Portugal, S.A. se dedica a la producción, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en Portugal, España, Francia, Polonia, Rumanía, Italia, Bélgica, Reino Unido, Grecia, Brasil, América del Norte e internacionalmente. La empresa opera a través de los segmentos de Renovables, Redes y Soluciones para Clientes y Gestión de la Energía. Principalmente, genera electricidad a través de fuentes hidroeléctricas, CCGT, carbón, eólica, solar, nuclear y de cogeneración. La empresa también participa en la comercialización de gas natural. Tiene una capacidad instalada de 25 GW; y da servicio a 8,7 millones de clientes de electricidad y 0,7 millones de clientes de gas. La empresa también opera 378.155 kilómetros de líneas de red de distribución. Además, ofrece servicios de ingeniería, pruebas de laboratorio, formación profesional y servicios energéticos, y gestiona activos inmobiliarios. EDP - Energías de Portugal, S.A. se constituyó en 1976 y tiene su sede en Lisboa, Portugal.

Precio actual: 4.63 euros

Precio objetivo fundamental: 5.73 euros.

Intervalo 52 en Semanas: 3.65-5.03 euros

Volatilidad: Baja.

Ratio Precio/Beneficio: Óptimo.

Nuestra Predicción Semanal—Venta

Precio de Compra adecuado: 3.50-3.80 euros.

Predicciones diarias escaneando las mejores oportunidades

En StockFink proporcionamos predicciones diarias sobre las empresas del Ibex35, IbexC e IbexS, escaneando las mejores oportunidades. También comercializamos predicciones en los principales parqués europeos (EuroStoxx-50, FTSE-100-Reino Unido, DAX40-Alemania, CAC40-Francia), FTSEMIB-Italia), parqués americanos: (Nasdaq100, NYSE-100) y los principales índices bursátiles mundiales. Nuestros algoritmos escanean las mejores oportunidades en estos mercados y las ordenan según un criterio que maximiza el retorno sobre el riesgo. También hacemos hincapié en la educación financiera, a través de nuestro curso online de trading con la plataforma StockFink. Nuestro objetivo es que nuestros subscriptores obtengan el máximo provecho de nuestras predicciones, explicando desde cero, de forma sencilla y en solo dos horas todo lo que necesitáis saber para iniciaros en este interesante mundo de la inversión bursátil. Obviamente en el mercado bursátil no existen certidumbres, pero también es verdad que cualquier inversión que no sea analizada tiene altas probabilidades de ser errónea.

Aunque, un inversor a largo es más bien un analista empresarial que un analista bursátil, no es menos cierto que los inversores particulares desean mantenerse al margen de cualquier tormenta financiera y para ello es necesario optimizar las decisiones de entrada y de salida para permanecer el menos tiempo posible al descubierto y recoger beneficios. Existen diferentes tipos de estrategias para la selección de acciones, desde el análisis puramente fundamental hasta el uso de indicadores técnicos que suelen ser utilizados por los traders cada día. En StockFink creemos que las técnicas de Inteligencia artificial aplicadas a este ingente conjunto de datos poseen unas ventajas que otros sistemas no tienen, dado que se trata de métodos objetivos donde no interviene la psicología del inversor. Como empresa tecnológica dedicada a las finanzas nuestro objetivo es proporcionar a los pequeños inversores métodos predictivos y agnósticos de ayuda a la toma de decisiones financieras, detectar cotizaciones irracionalmente bajas de empresas sólidas, lo que denominamos mejores oportunidades de mercado, y ofrecérselas a nuestros clientes, con una temporalidad de maduración (una o dos semanas) que minimice los riesgos.

