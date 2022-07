El verano ha llegado a Asturias. Y esperemos que para quedarse. Después de varios fines de semana pasados por agua los termómetros han hecho honor estos últimos días a la estación veraniega. Según la Agencia Estatal de Meteorología algunas localidades asturianas como Cabrales superaban hoy a primera hora de la tarde los 32 grados. Las nubes ni se asomaron este fin de semana por el Principado. El buen tiempo hizo que todas las actividades organizadas durante el viernes, el sábado y el domingo congregaran a numerosos asistentes. El Festival de la Sidra de Nava, la comida en la calle de Grao, Metrópoli y la Semana Negra en Gijón y el Kuivi en Oviedo fueron solo algunos de los eventos que registraron un éxito de asistentes.

El calor en Asturias, no obstante, no fue tan exagerado como en otras partes de España. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que en zonas como Jaén hoy se han registrado máximas de más de 40 grados centígrados. El tiempo en Asturias, no obstante, sí que provocó algún susto. El servicio de emergencias 112 de Asturias tuvo que rescatar ayer a una mujer que había sufrido una indisposición por el calor cuando hacía la Ruta del Cares.

Tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan a esta información las playas volvieron a ser puntos neurálgicos de la vida veraniega asturiana. Algunas estaban llenas hasta la bandera, con los consiguientes problemas tanto de tráfico como de aparcamiento típicos de las entradas de algunos arenales como Rodiles, en el concejo de Villaviciosa.

Y a partir de ahora ¿qué? Pues la previsión apunta a que mañana lunes seguirá el buen tiempo y habrá zonas de Asturias como Gijón que lleguen a los 26 grados centígrados. El cielo estará durante este lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología, "poco nuboso". Puede haber, no obstante, chubascos tormentosos en la Cordillera occidental. Sobre todo habrá que tener cuidado por la tarde.

El martes y el miércoles la tónica será la misma... pero con más calor. Los termómetros pueden llegar a los 36 grados en Cangas del Narcea y a los 27 en Avilés.

El buen tiempo está animando además las perspectivas de los empresarios turísticos. Las perspectivas de facturación por turismo para este verano son buenas para las empresas asturianas, por no decir excelentes. Sus estimaciones disparan las expectativas de facturación respecto de los años de la pandemia y mejoran, incluso, las de 2019 en un 1,2%. Esta es una previsión que encaja con la media nacional, hasta once comunidades autónomas creen que superarán las cifras del año previo a la llegada de la pandemia.

En Gijón los empresarios son incluso más optimistas. Un verano como antes de la pandemia. Esas son las perspectivas que se manejan en el sector hotelero gijonés, con una ocupación actual del 73,21 por ciento y con la mitad de plazas reservadas para el mes de agosto. Datos que permiten al sector prever ocupaciones de prácticamente el cien por cien de cara a la Semana Grande, así como mantener un buen nivel para todo el próximo mes, tradicionalmente el más potente en la ciudad. Recuperados del impacto del coronavirus, el primer verano sin restricciones de ningún tipo desde la llegada del patógeno y el primero también en el que no son obligatorias las cuarentenas, otro dato que invita al optimismo es que, en términos generales, los clientes vuelven a comportarse como en 2019. Es decir, que, aunque sigue habiendo muchas reservas de última hora, muchos planifican sus vacaciones con antelación.