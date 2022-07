El socialismo asturiano espera un Sánchez moderado y con respuestas a la crisis

Pedro Sánchez se somete esta semana a su primer debate sobre el estado de la nación, una cita marcada siempre en rojo en el calendario político que no se producía desde 2015, cuando al hoy presidente del Gobierno le tocó ejercer de jefe de la oposición ante Mariano Rajoy. El debate se presenta como la primera reválida al líder del PSOE en un momento clave de la legislatura, con el resultado de las elecciones andaluzas sembrando dudas sobre los beneficios del gobierno de coalición con la izquierda alternativa y la incertidumbre económica al alza por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. En este contexto, responsables de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y militantes de distintas agrupaciones socialistas de Asturias centran sus expectativas en el mensaje que pueda trasladar Sánchez desde el hemiciclo del Congreso sobre nuevas medidas anticrisis y moderación.

La vicesecretaria general de Organización y Coordinación de la FSA, Gimena Llamedo, confía en ver en este debate a un "gobierno de Pedro Sánchez que seguirá enfocado en paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, con nuevas medidas económicas y sociales que se sumarán a las ya puestas en marcha, siempre con un mismo objetivo: dotar de un escudo social que recorte las desigualdades y proteja a las clases medias y trabajadoras". La "número dos" de los socialistas asturianos mostró su convencimiento de que "el PSOE seguirá apostando por políticas que refuercen el estado de bienestar sin dejar a nadie atrás". Llamedo afirmó que le "gustaría ver" en el debate de esta semana "un cambio de actitud del PP, ya que frente a este compromiso, el principal partido de la oposición continúa empeñado en situarse en contra de todas aquellas medidas que mejoren la vida de la ciudadanía".

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, tampoco confía en la ayuda que pueda venir de la oposición. "Pero tampoco lo ha hecho nunca y nosotros y nosotras no nos hemos rendido antes, ni nos rendiremos ahora". El dirigente de la agrupación de Gijón sostiene que "el PSOE debe ser fiel a sí mismo, un espacio amplio que recoge de manera amable a la mayoría social. Somos la izquierda pragmática, posibilista, soñadora pero realista y no excluyente. Cuando somos nosotros mismos y no intentamos parecernos a nadie, recogemos el apoyo mayoritario de la ciudadanía". Monchu García cree que Sánchez "tiene que poner en valor lo hecho por el Ejecutivo para que la gente no sufra más aún las consecuencias de las crisis sanitaria y bélica que nos ha tocado vivir y para proyectar un futuro mejor con transformaciones estructurales que estaban pendientes y ahora en proceso". Pero también "en el inconformismo que nos caracteriza a los socialistas, que señale los retos actuales y venideros, que como siempre tienen a la gente, a las mayorías y a su bienestar en el centro". Al secretario general de la agrupación socialista gijonesa también le gustaría que "el Presidente hiciera una apuesta firme y decidida por la industria en Asturias" en el debate que arranca mañana en el Congreso.

El alcalde de Siero, Ángel García, cree que "independientemente de medidas puntuales para afrontar el escenario actual, lo razonable y deseable es que el PSOE modere sus posiciones y vire al centro para poder llegar a acuerdos con el PP, que también debe hacer autocrítica". En su opinión, los resultados de las elecciones autonómicas ponen de manifiesto que "la mayoría de la sociedad se identifica con el centro izquierda y centro derecha y los mejores resultados del PSOE siempre han llegado cuando la mayoría lo ha visto como un partido capaz de dialogar con todo el mundo y de gestionar para las mayorías. Confío y deseo que el partido recupere su espacio natural, pese a las muchas dificultades de los últimos años, marcados por la polarización de Podemos pero, sobre todo, de Vox". Ángel García sostiene que "los precedentes con Boris Johnson, Donald Trump y Salvini en Italia demuestran que los populismos no van a resolver los problemas reales. La gente es lista y quiere gobiernos que solucionen sus problemas". El alcalde de Siero entiende que los partidos con vocación de dar respuestas a la mayoría de la sociedad "deben dejar atrás ese enfrentamiento continuo", al tiempo que reclamó "una oposición más responsable" al PP. "Denuncian los acuerdos con Bildu, pero ponen todo tipo de problemas y boicots para llegar a un entendimiento porque anteponen sus intereses de partido a los intereses generales", afirmó Ángel García.

Antonio Trevín asumió la secretaría general del PSOE de Llanes el pasado mes de abril, en lo que supuso su retorno a la política tras varios años en los que decidió hacerse a un lado. Considera que el debate sobre el Estado de la Nación supone una gran oportunidad para que "el presidente Sánchez pueda dar respuesta efectiva a tres cuestiones concretas que han dejado claras las elecciones andaluza: la sociedad española quiere solvencia, moderación y estabilidad política".