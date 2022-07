Se llama "Clara", tiene cinco años y dicen los que la conocen que tiene un carácter estupendo, que es muy tranquila, sociable, cariñosa y, sobre todo, muy equilibrada. "Una perra diez". Ayer, esta griffona blanca y negra se acercó a LA NUEVA ESPAÑA para visitar a César Frey, quien lleva varias jornadas realizando una obra de arte en la fachada del edificio principal de esta cabecera. "Clara" no acudió sola. Lo hizo acompañada por Silvia López, encargada del Albergue de Animales de Oviedo, y por Alejandra Mier, secretaria de la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, que, además de gestionar el albergue ovetense, cuenta con un centro propio en Siero con numerosos animales ávidos de encontrar un hogar donde les cuiden y les den cariño. Uno de ellos es "Peluche", quien también se acercó ayer hasta las instalaciones ovetenses de LA NUEVA ESPAÑA. Es un mestizo juguetón y alegre, de apenas 8 meses, que, como el resto, necesita una familia. "Por su tamaño es perfecto para cualquier vivienda, además de tener también un gran carácter. Queremos darle visibilidad para que esté el menor tiempo posible en el albergue", señala López, quien desvela que en el centro de Oviedo tienen actualmente 67 perros, 17 gatos, 1 conejo, 1 carnero y 2 chivos.

En Siero, sus instalaciones albergan a unos 40 perros y una veintena de gatos. Tanto López como Mier ansían que todos y cada uno de ellos sean adoptados. Pero no a cualquier precio. "Tener una mascota es una cuestión de responsabilidad, hay que tener tiempo, hay que cuidarles, necesitan unas atenciones y si no vas a poder dárselas, mejor no lo tengas", aseguran. De la misma opinión es César Frey, también conocido como "El Séptimo Crío", quien avanza cada día más en la ejecución del extraordinario mural que rinde homenaje a todos los asturianos, personificados en los quince protagonistas de la campaña "Orgullo se escribe con H", impulsada por LA NUEVA ESPAÑA y la empresa de tecnología Honor. Gran amante de los animales, asegura que su ritmo de vida le impide tener una mascota. "En ocasiones, se demuestra más amor a un perro o a un gato no teniéndolo", puntualiza López, quien junto a Mier y Frey debaten acerca de la sociedad actual y su trato, o maltrato, a los considerados "mejores amigos del hombre". Mientras tanto, y cumpliendo con su cometido de dar visibilidad a sus centros y promover la adopción, "Clara " y "Peluche" socializan con todo perro y humano que pasea por la calle, demostrando que, si se tiene respeto y amor a los animales, "Orgullo se escribe con H".