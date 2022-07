Disparidad en el gremio de los tatuadores con la vacunación obligatoria

Diversidad de opiniones en el colectivo de los tatuadores profesionales de Asturias sobre el reglamento de requisitos higiénico-sanitarios que informó ayer favorablemente el Consejo de Salud del Principado. Los profesionales en las técnicas de ornato corporal no tienen reparos al calendario de las vacunaciones contra la hepatitis B y el tétanos, aunque alguno ve excesivo que sea obligatorio y otros recelan de que esta exigencia no se haga a otros profesionales que también están en contacto con la sangre. Las valoraciones suman matices diferentes en cuanto a la regulación de las instalaciones temporales para aplicar tatuajes o perforaciones, cuestionadas por la Asociación de usuarios y pacientes de la sanidad del Principado de Asturias (Asencro), también muy crítica ante la obligatoriedad de las vacunas.

Jesús Junqueira, tatuador en All City Tattoo, de Oviedo, no está a favor de obligar e imponer "pero en realidad todo lo que tenga que ver con sanidad está bien". Destaca "los incentivos" como una alternativa de la imposición, aunque precisa que tampoco entraña gran novedad. "Si ahora mismo viene Sanidad y nos pregunta, tengo que poder enseñarles mi cartilla de vacunaciones y el título higiénico-sanitario. Está bien porque es seguridad, pero yo soy muy extremista en este sentido porque no veo bien que obligues a nada". Junqueira explica el riesgo que entraña su actividad: "En muchas ocasiones trabajamos con máquinas que tienen pedal fijo y la máquina está funcionando siempre. Por ejemplo, si yo tengo la máquina encendida y al cliente le duele y se asusta, sin querer, yo me puedo pinchar. Entonces es peligroso. Soy de los que siempre dice que el tatuador tiene que estar lo más sano posible". Maurizio Antonucci, el dueño de Cúbico Piercing Tattoo, ve "normal" que haya que estar vacunados por la salud del propio profesional y de sus clientes. Aun así admite que le parecería "mal" si solo se obliga a los tatuadores y no en otras profesiones que también entrañan riesgo de infección por contacto con la sangre. Recuerda que con la legislación anterior "ya era obligatorio vacunarse, lo único que ahora te especifica cuáles hay que tener".

Carmen Cuenco y Jorge Velazco, tatuadores de Cry Baby Tattoo, no tienen ningún inconveniente acerca de la vacunación obligatoria de tétanos y hepatitis B, antes al contrario. "Está bien porque previene a los tatuadores de contraer cualquier enfermedad y, además, cuando entregamos al cliente un consentimiento, este nos que tiene que informar sobre si tiene algún tipo de enfermedad de transmisión de sangre", detalla Carmen Cuenco.

Las opiniones del gremio tampoco son demasiado coincidentes sobre la conveniencia de que se puedan realizar tatuajes en instalaciones temporales, tal como prevé el nuevo reglamento regional. Junqueira no está de acuerdo en que se abra la puerta porque "no hay condiciones adecuadas que se basen en una higiene total, eso no se consigue en un establecimiento en cuestión de días. Nosotros, para montar nuestro estudio, estuvimos cuatro meses. En las convenciones se suele hacer, se prepara tres días antes y, aun así, incluso no se hace del todo bien. Es complicado montar una sala de tatuajes y una gestión de residuos higiénica". Reconoce que existe controversia en el mundo del tatuaje porque "está en el ‘limbo’, no se sabe qué somos". Pone como ejemplo que "en un puesto temporal, el tatuador no está en las condiciones adecuadas para explicar los cuidados que requiere un tatuaje porque necesitas un tiempo para hablar con el cliente y que te pregunte sus dudas. Hasta se debe tener una conexión con el cliente, a partir del móvil, por si le puede pasar algo". En cambio, a Antonucci la parece "bien" que se permita trabajar en instalaciones no fijas, aunque advierte que "no es rentable ni para el tatuador ni para el cliente". Carmen Cuenco sostiene que "mientras el sitio cumpla con las medidas sanitarias y alguien de Sanidad diga que esté todo correcto, adelante". Su compañero, Velazco, reconoce la controversia sobre esta cuestión: "Supongo que son tatuadores serios los que estén en este tipo de establecimientos y que tengan todo en regla".

Lo que no convence del todo a los profesionales del tatuaje es el establecimiento de cursos de formación, de 25 horas de duración. Jesús Junqueira no lo considera oportuno. "Nosotros somos de tatuaje profesional y me gusta que esto sea una artesanía, así lo concibo yo. Me gustaría que tuviéramos gremio, lógicamente, un sindicato, una asociación de tatuajes, pero eso ya lo hay y está gestionado por tatuadores", afirma. Maurizio Antonucci dice que no le preocupa el nuevo requisito del curso de formación, que se deberá completar en los próximos 5 años "porque antes de que saliese la normativa, en 2010, yo ya tenía mi curso homologado y válido para toda España". Carmen Cuenco y Jorge Velazco consideran "excesivo" pedir dicho curso "a quien lleva toda la vida tatuando", pero si es para regularizar a la gente que está tatuando ilegalmente en casa lo ven bien.