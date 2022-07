Los enfrentamientos entre hosteleros y comensales insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas de internet especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por un supuesto mal servicio.

Hace unos días la cuenta de Twitter "Soy camarero" reflejó una anécdota que se convirtió en viral. "Fuimos a comer porque el sitio era el número 1 en Tazones pero tuvimos una muy mala experiencia. Nos encontramos un pelo en las almejas a la marinera que pedimos y aunque si es cierto que nos lo encontramos casi al final del plato no hicieron nada por las molestias. Nos cobraron 20 euros", relató. La respuesta (viral) del hostelero no se hizo esperar.

"El caso es que el pelo que encontraron era de unos 3,5 centímetros y casi al final del plato dice, lo advirtieron cuando se habían comido todas las almejas, no quedo ni una, lo que me hace pensar que ese maldito pelo quizá no estaba en la cazuela cuando pusimos la mesa, no tenemos porqué ser mal pensados. Si lo hubiera encontrado antes por supuesto que le habríamos cambiado el plato. En su momento les pedimos disculpas y se les invitó a los cafés y a una botella de agua", recuerda el hostelero.

Sortear un pelo de 3,5 cm para comerse todo el plató de almejas tiene su mérito, eh. pic.twitter.com/DqEOtFqfzz — Soy Camarero (@soycamarero) 11 de julio de 2022

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.