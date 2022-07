La oposición clama por el fin del peaje del Huerna ante "el agravio" con Galicia y Cataluña

La elevada factura que suman la bonificaciones a la autopista de pago AP9, en Galicia, reactiva la reivindicación de la oposición para que el Estado afronte el rescate del Huerna, que el Gobierno de José María Aznar decidió prorrogar hasta el año 2050 cuando la concesión inicial de la autopista entre Asturias y León vencía en 2021. Los 2.300 millones que cuesta la rebaja de la autopista gallega supera de largo los 1.700 millones que, según la empresa concesionaria, supondría el rescate definitivo de la autopista asturleonesa, el principal acceso por carretera de la región con el centro de España. Varios partidos atribuyen el "agravio comparativo" con las rebajas asumidas por el Gobierno central en Galicia y Cataluña a la escasa influencia del Principado, mientras que los dos socios de la izquierda alternativa en el Ejecutivo de Pedro Sánchez claman por el rescate en el corto plazo.

René Suárez, diputado autonómico y secretario de Planificación Territorial de la Federación Socialista Asturiana, asegura que "la postura del PSOE respecto al Huerna no ha cambiado". Y recuerda que la ampliación hasta el año 2050 no es imputable a su partido. "Que hoy se siga pagando es fruto de la decisión unilateral de la derecha de prorrogar el peaje, con consecuencias que seguimos pagando todos los asturianos", señala.

El secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, afirma que esa diferencia en la rebaja del peaje refleja la influencia de los gobiernos autonómicos, el de Galicia y el de Asturias. "La maratón ministerial de Barbón se quedó en un tour propagandístico. Es evidente que en Madrid la palabra que define al gobierno de Asturias es la irrelevancia. En Galicia, un gobierno serio que no se dedica a hacer tours propagandísticos tiene mucha mayor capacidad de influencia porque le avala un el trabajo serio y riguroso, lejos de la estridencia, el postureo, la sobreactuación y la pomposidad que definen la presidencia de Barbón", afirma el "número dos" del PP autonómico. A juicio de Queipo, "la Alianza por las Infraestructuras, una herramienta presentada como palanca a favor de los intereses de Asturias, ha sido paralizada desde hace meses por el gobierno regional, acallando la voz de los asturianos y haciendo oídos sordos a las reclamaciones de agentes sociales y económicos".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Junta General, Sergio García, atribuye la disparidad en las bonificaciones de los peajes gallego y asturiano a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. "Las razones por las que Asturias no tiene el mismo tratamiento, por ejemplo, que Galicia o Cataluña, donde se han bonificado peajes en su totalidad, responden únicamente a tacticismos políticos de Moncloa, puesto que el señor Sánchez tiene que saldar sus deudas con los nacionalistas". El diputado autonómico naranja denuncia el retraso en aplicar la rebaja pactada en los Presupuestos Generales del Estado. "La falta de previsión de los gobiernos autonómico y central hace que a mediados de julio aún no se apliquen las bonificaciones del peaje del año 2022, cuando ya deberían estar planteándose las del 2023. Se sabe que los precios se actualizan a día 1 de enero y con ellos los peajes, pero estamos a mediados de año y aún no hay descuentos", reprocha Sergio García.

La coordinadora de Podemos Asturias, Sofía Castañón, diputada nacional de uno de los grupos que sustenta al Gobierno de coalición, es de las más contundentes. "Siempre hemos dicho que este peaje está más que pagado y que ahora mismo resulta un duro agravio comparativo", recuerda la parlamentaria del partido morado, también muy crítica con que la rebaja acordada en los Presupuestos de este año aún no se esté aplicando a los usuarios del Huerna. "Arrancamos el compromiso de una bajada, y no entendemos que siga sin establecerse y aprobarse el mecanismo para que la gente disfrute de una rebaja tan necesaria". Castañón subraya que "en todo momento hemos mantenido que debía avanzarse hacia la supresión por lo irregular e injusto de la prórroga. Y antes de que Europa nos saque los colores, como ya pasó en Galicia, Barbón tiene que sacar valentía para defender a Asturies y su gente".

El coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico, también incide en que su formación "lleva exigiendo desde hace décadas la supresión total del Huerna. No es una cuestión de agravios entre comunidades sino de equilibrio y justicia territorial. La apuesta tiene que ser el rescate total y no subvenciones como las que se plantean que, además, son insuficientes y con un mecanismo inadecuado". A juicio de Zapico, "el alto coste que supondrá rescatar la AP-9, evidencia que se trata de una cuestión de voluntad política. En el caso del Huerna es una cifra inferior que creemos debe ser revaluada porque se habla de 1.700 millones de euros como coste del rescate, pero esta cifra es la que ofrece la actual adjudicataria. La autopista del Huera está más que amortizada y es necesario recordar que si hoy pagamos peaje es por la decisión de Francisco Álvarez-Cascos, que regaló, a costa de Asturias, varias décadas más de negocio privado".

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, considera que "este nuevo agravio del Gobierno de España al Principado demuestra que ni el PSOE ni el PP de Asturias pintan nada en las decisiones que toman sus jefes de Madrid. Galicia, a pesar de contar con un Gobierno del PP, sí que antepone los intereses generales a los partidistas, algo que en nuestra tierra solo hace Foro Asturias". En opinión del diputado forista, "ni el tour por los ministerios de Adrián Barbón ni su presunta amistad con Pedro Sánchez traen para Asturias recursos o bonificaciones".

Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, coincide en que "no hay voluntad política para acabar con esta tomadura de pelo a los usuarios del Huerna. La realidad es que el Gobierno de Barbón es irrelevante para Sánchez y su equipo, como demuestra el olvido permanente en el que está sumido el Principado. Por eso, cuando lleguen esas bonificaciones discriminatorias prometidas habrá pasado la mayor parte del verano y los usuarios que podrían optar a ellas ya no podrán beneficiarse".