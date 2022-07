El Gobierno del Principado y el sector pesquero asturiano aunarán esfuerzos para dar la batalla contra la propuesta de la Comisión Europea de prohibir la pesca alegando motivos medioambientales en 94 espacios marinos entre el mar de Irlanda y el golfo de Cádiz, varios de ellos en aguas asturianas y otros en comunitarias en las que faenan parte de los barcos de la región. La medida, de llevarse a efecto, "nos deshace la flota", en palabras del presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, Adolfo García, quien junto a otros representantes del sector analizó ayer la estrategia a seguir en una reunión con el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, y el director general de Pesca Marítima, Francisco González.

La propuesta comunitaria plantea el establecimiento de zonas vedadas para todos los métodos de pesca de fondo, sin distinción, en 94 áreas pesqueras definidas como ecosistemas marinos vulnerables, con profundidades superiores a los 400 metros. En el caso de los caladeros nacionales a los que acude la flota asturiana, se trata de "zonas de gran valor económico" en las que abundan especies como "el virrey, el besugo o la barbada", apunta Adolfo García.

Desde el Principado se indica que el rechazo a esta medida desde Asturias está en línea con la postura del Gobierno de España, contrario a esa propuesta comunitaria. El consejero de Medio Rural defendió tras el encuentro con los representantes del sector el necesario equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad pesquera, apuntando que "sin rentabilidad no hay sostenibilidad".

Durante la reunión, Calvo trasladó al sector que ya se está trabajando para acreditar la actividad pesquera de la flota asturiana en las zonas afectadas por la propuesta de la Comisión Europea. Para ello, la Consejería mantiene una comunicación constante con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con el resto de comunidades. "Trabajaremos conjuntamente para que la Comisión Europea, desde la lógica protección de los mares, tenga en cuenta la necesaria compatibilidad entre la conservación de posibles ecosistemas vulnerables y la actividad pesquera de nuestra flota", indicó el consejero, recordando que el Gobierno de España votó en contra de la propuesta y exigió un nuevo análisis, así como más reflexión sobre una cuestión trascendental para la actividad pesquera extractiva.

Por su parte, Adolfo García señaló que si no se consigue frenar la iniciativa comunitaria, eso supondrá la desaparición de una decena de barcos asturianos que faenan en aguas de Irlanda y Francia y, respecto a la flota que faena en el caladero nacional, señaló que los efectos de la medida pueden acabar siendo contraproducentes no solo desde el punto de vista económico sino también ambiental, ya que obligará a que la flota se concentre en otras áreas en las que no estará vedada la pesca, con el riesgo de que "acaben con todo el pescado que haya ahí".

García opinó que Asturias ya tiene bastante con la reserva marina del Cachucho y consideró que "no existe ningún informe científico ni ningún estudio preliminar" que avale la decisión de la UE de vedar esos 94 hábitats para proteger "corales y esponjas", argumentando que el hecho de que se haya faenado tradicionalmente en los mismos y sigan existiendo esas especies es una prueba de que la pesca no las perjudica.

Las cofradías también pidieron ayer a Alejandro Calvo que el Principado conceda subvenciones al gasóleo para la flota asturiana –adicionales a las que da el Estado–, como ya se hace en otras comunidades, como Cantabria, debido al alza del precio de los combustibles originado por la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, el consejero señaló que próximamente se publicará una resolución ministerial que permitirá celebrar convenios con entidades colaboradoras, como la federación de cofradías nacionales y las organizaciones de productores, entre otras, para gestionar las ayudas que se habilitarán en el marco del nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa).

Estas nuevas ayudas se sumarán a las que ya ha puesto en marcha el Ministerio, y que en el Principado han beneficiado a 199 barcos por un valor de 664.562 euros, y a otras que pueden convocar las propias autonomías.