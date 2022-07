El discurso de presidente Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, y los anuncios de medidas para combatir la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania, han suscitado las reacción de los políticos asturianos.

Gimena Llamedo, Vicesecretaria general de la FSA

«Los problemas de familias y empresas han centrado la intervención del presidente con una batería de medidas para no dejar a nadie atrás, a luchar contra la desigualdad. Frente a la política de odio y crispación, ofreció propuestas. Frente al bloqueo y la parálisis, demostró iniciativa y liderazgo. Anunció el aumento del presupuesto de becas para las familias con más dificultades o la bonificación del 100% en abonos de Cercanías y trenes de media distancia de Renfe. Ante los desafíos, es importante que España cuente con un gobierno estable y solvente con un proyecto para la mayoría y el progreso».

Teresa Mallada, Presidenta del PP de Asturias

«Sánchez está muy alejado de la realidad que viven las familias, no hubo ni una sola propuesta para los dos principales problemas de los españoles: una inflación disparada y la crisis energética. Pide que sean ellos los que asuman esta crisis mientras mantiene al Gobierno más caro de la Democracia y sin asumir ninguna responsabilidad ni autocrítica. Quedó patente una vez que el principal problema de los españoles es Sánchez. Sobre los impuestos anunciados, debemos conocer la letra pequeña porque acostumbra a que sean los ciudadanos los perjudicados al repercutirles estás subidas».

Sofía Castañón, Coordinadora Podemos-Asturias

«Celebramos que el socio mayoritario haya adoptado la senda de profundización social y justicia redistributiva que Unidas Podemos pide. Valoramos muy positivamente las medidas que Sánchez anunció y que sirven para proteger a la mayoría social. Es el camino que debe marcar lo que resta de legislatura. Seguiremos trabajando en lo que sigue haciendo falta para mejorar la vida de las personas desde la valentía de medidas de izquierda y progresistas. El ejemplo de Sánchez debe servirle de advertencia a Barbón: no cabe geometría variable con la derecha cuando hablamos del día a día de la gente».

Ángela Vallina, Portavoz de IU en la Junta

«Fue un discurso que reconoce la situación difícil que atraviesa la ciudadanía por la inflación o el precio del combustible desatado. Las medidas van en la buena dirección con los anuncios del impuesto a las grandes energéticas o el especial y temporal a la banca, pero creemos que es imprescindible ir más allá para acometer una auténtica reforma fiscal que permita un sistema más equitativo y mucho más progresivo evitando que las grandes fortunas se libren de contribuir gracias a las distintas alternativas que tienen para la elusión de impuestos. Se trata de fijarse en modelos europeos avanzados».

Nacho Cuesta, Coordinador autonómico Cs

«El Presidente parece vivir en los mundos de Yupi. Después de siete años sin este debate se presenta en el Parlamento y no habla de su visión, de proyecto o en qué trabaja el ejecutivo. Solo se refiere a Economía y Hacienda, como si no hubiera más ministerios. Y hay muchos y nos cuestan un riñón a todos. Las medidas nos parecen demagógicas y nada realistas. Como si con subir los impuestos y aumentar el gasto sin sentido se arreglasen los problemas. Lo que no dijo Sánchez es de dónde vamos a sacar el dinero. No esperábamos nada de este debate, pero lo que hemos oído es aún peor».

Adrián Pumares, Secretario general de Foro

«Pedro Sánchez no se acuerda de Asturias ni para prometer cosas que no puede cumplir. El presidente ignora una vez más al Principado de Asturias en un discurso en el que no menciona a las Comunidades Autónomas más que para pedirles que pongan dinero para cumplir sus promesas. El discurso de Sánchez ha sido más el de una investidura, lleno de voluntad, que de un presidente en ejercicio que tiene que dar soluciones reales. Le falta credibilidad, fruto de tantas promesas incumplidas a lo largo de los meses, jalonados de grandes anuncios, pero de muy pocas soluciones».

Ignacio Blanco, Presidente de Vox Asturias

«Sánchez deja la responsabilidad a ‘terceras personas’… usó todos los comodines: franquismo, su ley de desmemoria democrática, covid, Putin, crisis global… todo, menos sus responsabilidades. Una subida de impuestos “disfrazada” de Robin Hood de quitar a los que más ganan (bancos y eléctricas), con la moraleja de siempre: pérdida de riqueza que pagaremos todos. Es un trilero con los datos para buscar una imagen de esfuerzo social y de bienestar, pero no engañan a nadie; quieren españoles y asturianos dependientes. Con los socialistas en el poder, españoles y asturianos serán más pobres cada día».