Prestó la tira. Tres magos del humor se dieron cita ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para presentar "La tira y afloja de LA NUEVA ESPAÑA. Antología (2008-2020)", cuyo primer tomo sale a la venta este fin de semana. Fueron Javier Cuervo, redactor jefe del periódico, que actuó de "portavoz" del guionista Rogelio Román, Pablo García, dibujante de la sección de humor gráfico de la página dos de este diario, y el cantautor Jerónimo Granda, que combina risas y música en un cóctel que no deja indiferente.

"La tira y afloja", recordó Cuervo, "empezó en 1986 por encargo de José Manuel Vaquero, entonces director de LA NUEVA ESPAÑA. Hasta hoy han pasado más de 13.000 días de humor gráfico, la mayoría de ellos firmados conjuntamente por el dibujante Pablo García (Gijón, 1964) y por el guionista Rogelio Román (Oviedo, 1960). La antología incluye casi 500 tiras de las publicadas desde 2008 a 2020 en cuatro tomos de 64 páginas en color y tapa blanda que se venden a 4,95 euros cada uno".

Señaló Cuervo que el primer tomo se titula “De mal en peor y viceversa” y "podría ser el de toda la serie. El orden de publicación es cronológico y el de salida de estos volúmenes es semanal, a partir de este sábado y domingo. A nosotros nos ha hecho ilusión hacer esta antología", afirmó, "que refresca la memoria de los últimos años de una manera que quiere ser bienhumorada".

Cuervo definió a Pablo García como "magnífico caricaturista, excelente ilustrador y persona discretísima que no se prodiga nada, hasta el punto de que hoy casi es la presentación de los libros y de uno de sus autores firmantes.

Cuervo aclaró que participaba "en nombre del guionista, Rogelio Román, que prefiere mantenerse en el seudonimato y no coincidir con Pablo García, al que profesa una envidia envenenada desde hace 36 años. Así de mala es la envidia. Rogelio, explicó, "es guionista porque no puede ser dibujante, no sabe caricaturizar, ni hacer perspectiva, ni dar color. Hubo una filtración de sus bocetos, los Rogeleaks y fueron la risión de los dibujantes y de sus hermanos Arturo, Pitita, Marianín, Begoña, Chatu y Emiliano. Antes de que se aceptara esto de que para conseguir algo sólo tienes que desearlo mucho, Rogelio Román ya lo practicaba. Deseo tener unas manos que dibujaran y en vez de salirle a él le salió un dibujante entero, que sabía caricaturizar como nadie, ser el autor de unos elegantes retratos de artistas y escritores que engalanan las portadas de Cultura y de unas ilustraciones que reinterpretan las opiniones de los colaboradores del diario… Además, para ser más odioso, resultó tener una paz budista y un sentido del humor sutil".

Así las cosas, "¡cómo no odiarlo! Pablo García puede imitar el dibujo que cualquier otro historietista, parodiar anuncios, carteles, películas, ha hecho del jabalí un icono astur, hace casi todo lo que se le pide, se reconcome Rogelio".

(Jabalí de colmillos bien afilados que observaba la escena salivando desde un cartel cercano).

"Es tan bendito", continuó Cuervo, "que los protagonistas políticos salen haciendo el ridículo y presumen durante todo el día de salir en ‘La tira’ y quieren volver a salir. Así que Rogelio prefiere mantenerse en las sombras por miedo a llegar a las manos. Él se lo pierde".

Pablo García, el dibujante y alma gráfica de "La tira", estuvo acompañado de forma regia por la reina Isabel II de Inglaterra. En forma de muñeca. "Yo no me creo ese dato de que ‘La tira y afloja’ lleve tirando desde hace 26 años", afirmó, porque entonces tendríamos la misma edad que Nadal y tendríamos todas sus lesiones. Porque entonces eso querría decir que habríamos visto pasar Reyes y Reinas, Papas, Petromochos, Olimpiadas y Mundiales. Que habríamos visto cosas que vosotros no creeríais. Construir Parque Principado y la nave gigante de Amazon. Y querría decir que ‘La tira’ habría sobrevivido a todo ello, como las cucarachas. Bueno, ‘La tira’ y la Reina de Inglaterra".

"La tira" "es fungible, dura un día como las efímeras, ese insecto que vive 24 horas. ¡Pero qué 24 horas! ¿Sería igual el mundo sin tira y afloja? No sé para los demás pero Rogelio yo viviríamos en un multiverso en el que yo pintaría caricaturas en el paseo de la playa de Benidorm y Rogelio sería un escritor frustrado, pobre y decadente con un sorprendente parecido a Michel Houellebecq y se alimentaría comiendo papel de tebeos".

¿Conocen el síndrome de París?, preguntó, "es un trastorno que parecen los turistas japoneses cuando llegan a París y se sienten decepcionados al no encontrarse con un París de revista, romántico y encantador donde los parisinos son modelos y visten de alta costura, y todo es muy ‘Amelie’, se encuentran con una ciudad ruidosa, superpoblada y sucia en la que los hosteleros les tratan con poca consideración. La embajada japonesa tiene una línea de 24 horas para ayudar a los turistas que sufren este síndrome. Lamentamos comunicar que en el periódico no tenemos ese teléfono de asistencia psicológica para atenderos en caso de que os hayáis sentido decepcionados con la presentación. Y eso que no vino Michel Houellebecq, ¡salvasteis!"

Y se salió ganando con la presencia de Jerónimo Granda, cantautor que lleva el humor por bandera y la inteligencia corrosiva como himno. Se descubrió la cabeza y lanzó un aviso: "Si hay rusos, vayan saliendo. Con el enemigo no hay tratos. Y los móviles, apagados".

Granda señaló que "La tira" no tiene piedad, "tiran a dar con posta". Y animó a los presentes a comprar los tomos para "enterarse de lo que pasó en Asturias. Es un documento histórico impresionante". De hecho, él leyó todos los tomos y el Quijote al mismo tiempo porque "tengo tiempo de sobra desde que no me dejan cantar en público (una actuación reciente en un local del Oviedo Antiguo tuvo que cancelarse tras una denuncia de la asociación vecinal "Afectados por la movida).

Estos años, destacó, forman parte de la generación del jabalí", animal totémico de la serie. Y animó a los presentes a preguntar a los creadores sobre cuál de sus trabajos es más importante, si el guionista semiausente o el dibujante. Recordó entonces, en un alarde de humor amartillado, otras dudas similares. Por ejemplo, la bomba atómica que aniquiló a miles de ciudadanos japoneses, "y que es una tira también porque la tiraron. Al avión le pusieron el nombre de la madre del piloto, Enola Gay. Los americanos son así, tan naturales, jijijajá, ¡Jolibú! Los físicos eran los guionistas y luego estaban los manipuladores en al laboratorio".

Y luego está la Capilla Sixtina: "La Biblia es el guion y Miguel Ángel es el dibujante. ¿Qué fue más difícil, ser Dios o pintar aquello?" Ya puestos, un ejemplo de cine, "Con faldas y a lo loco" la célebre comedia: Billy Wilder puso la idea, pero los actores Jack Lemmon, Marilyn Monroe y Tony Curtis la llevaron a cabo. Y ofreció una idea: "Invertir en investigación para implantar chips en ‘La tira’ y que suene música al leerla". Se ofreció para componerla y así reunir una "Santísima Trinidad" del humor. Amén.