"Cabrales es un diamante en bruto, falta que nos lo creamos", claman los empresarios

"Cabrales es un diamante en bruto, lo único que hace falta es que nos lo creamos". Esta frase, pronunciada por una empresaria local, podría resumir buena parte de las ideas trasladadas durante el Conceyu Abiertu organizado ayer por LA NUEVA ESPAÑA en la Casa Bárcena, en Carreña, conducido por la periodista María José Iglesias, que se enmarca dentro de la serie "Asturianos", un gran retrato colectivo de Asturias que pretende contribuir a la reflexión colectiva sobre el presente y futuro de la región. Participaron el alcalde, José Sánchez (PSOE); la presidenta de la Denominación de Origen Protegida "Queso de Cabrales", Jéssica López; el presidente de la Asociación Cabraliega de Turismo, Sami Hammoudeh; y Rubén Carbajal, guía de montaña que lleva 23 años enseñando las bellezas de los Picos de Europa. El Alcalde lamentó que la "avalancha" turística que vive el concejo en los meses de julio y agosto provoque, por un lado, una atención al visitante no tan cuidada como debería y, por otro, que muchos turistas no conozcan el concejo. "Van a la ruta del Cares, al Urriellu, y se van. Es una pena porque se puede contar toda la historia de la humanidad sin salir de Cabrales, desde las pinturas de hace 14.000 años de La Covaciella hasta la quesería de la Vega de Tordín, donde hay un robot de autoordeño", resaltó.

El regidor cree que el futuro del turismo en el concejo debe pasar "por la calidad". Puso como ejemplo los visitantes extranjeros, que suelen acudir en mayo y junio, "que saben a qué vienen, que saben que esta es una zona montañosa y que están dispuestos a pagar un plus por conocer la historia, la cultura, el paisaje, las plantas, las piedras...".

Jéssica López criticó las incontables "trabas y dificultades" que afrontan los emprendedores en Cabrales. Reclamó "facilidades" para quienes quieren abrir una quesería o una ganadería, pues en la actualidad "solo encuentran problemas". Cree que esta es la razón de la "falta de relevo generacional" en el sector quesero y de que "ya solo queden veintitrés queserías" en la denominación de origen. "Hay que facilitar la incorporación de la gente joven", clamó.

La presidenta del Consejo Regulador del queso de Cabrales destacó que las visitas turísticas a las queserías están dando un plus al producto. "Quienes las visitan ven cómo se elabora y saben que el queso que se llevan tiene detrás a una familia, amor, tradición y trabajo. No es un queso más".

Sami Hammoudeh destacó que alguien le dijo hace tiempo que el problema de Cabrales es que lleva "treinta años de retraso. Esta frase al principio puede sonar dura, de hecho lo es, pero también es verdad que no es más que la pura realidad", dijo. Su mayor temor es que la masificación turística que vive el concejo durante la Semana Santa y el verano "destruya la gallina de los huevos de oro antes de haber hecho la tortilla". En su opinión, el concejo tiene "recursos limitados y sobreexplotados", entre los que sobresalen la ruta del Cares y el Urriellu. "En época estival soportan más de la capacidad que deberían, y esto solo hace daño a la imagen del turismo de calidad". Un ejemplo: "La senda del Cares no es una ruta, sino una procesión". De ahí su propuesta de "poner cupos o regular de alguna manera el número de visitantes"

El presidente de la Asociación "Destino Cabrales" destacó por otro lado que el concejo tiene "un potencial enorme, tanto en verano como en invierno". Pero el turismo es en el municipio "demasiado estacional". Añadió: "Solo nos falta alargar la temporada y creer que somos mejores".

Rubén Carbajal fue muy claro: "La montaña está de moda, es ahora mismo una romería espantosa. Pero no hay turismo de calidad. Un porcentaje muy elevado de los visitantes tienen ‘conocimiento cero’ de la montaña. Y no les estamos dando un producto profesional", lamentó. "Nos piden más dormir en un vivac que una interpretación de las plantas, el paisaje, la historia, la cultura... Más que nada, lo que hacemos es vender fotografías. En la era de las redes sociales lo único que quiere la mayoría es sacarse fotos", añadió.

Todo ello pese a que "en Cabrales podemos tener el turismo que nos dé la gana. Tenemos de todo, mucho más de lo que vendemos: cuevas del queso, cabañas de pastores, cuevas increíbles con pinturas rupestres, restos de la Guerra Civil... Pero el turismo está centrado en cuatro puntos y Cabrales es mucho más que eso", resaltó Carbajal, quien se quejó también de que la masificación está propiciando la destrucción de los bienes patrimoniales del concejo. "El ochenta por ciento de las rutas estaban mejor hace veinte años que ahora", ejemplificó.

En su opinión, los cabraliegos tienen que decidir qué quieren: "O llenar los bolsillos durante cuatro días en agosto o un turismo de más calidad". Él lo tiene claro, apuesta por lo segundo, por un turismo que busque personas interesadas en saber, por ejemplo, cómo el ser humano modelo el paisaje local. "Hay que darle valor a todo eso. La estacionalidad quizá no la rompas, pero Cabrales tiene recursos de sobra para trabajar también en invierno", indicó Carbajal.

El guía reclamó la organización de eventos fuera de la temporada alta y soluciones a problemas enquistados desde hace decenios, como el aparcamiento en Poncebos o la masificación en algunos puntos del concejo. Destacó que Cabrales tiene "el mejor paisaje de Asturias", pese a lo cual "no ha organizado nunca un concurso de fotografía". Es "el concejo más montañoso de Asturias, el único de alta montaña", pero "no organiza un campeonato de raquetas de nieve, ni ofrece iglúes a los visitantes", algo que, según destacó, está teniendo un enorme éxito en otros lugares de España. "No hace falta inventar nada, basta con copiar, pero en Cabrales hay una desidia espantosa", exclamó.

El público asistente estuvo muy participativo, repartió críticas y halagos, y lanzó ideas muy interesantes. Por ejemplo, la necesidad de una reunión de los emprendedores locales para elaborar un calendario de cierre de negocios, ya que en la actualidad muchos de ellos permanecen sin actividad durante la mitad del año. Las críticas a la "falta de unión" y al excesivo individualismo se unieron a varias autocríticas. "Todos somos un poco culpables, ni la Administración ni los empresarios hacemos nada", comentó uno de los presentes.

Otro empresario relató cómo Cabrales quedó rezagado en relación a los Picos de Europa. "Hasta la apertura del teleférico de Fuente Dé se entraba a los Picos por Cabrales. Pero se abrieron centros de interpretación en Onís, en Valdeón, en Sajambre, en Liébana... Y en Cabrales, nada, viendo pasar a los turistas", lamentó.

Un hostelero de Sotres propuso la creación de pequeñas rutas alrededor de los 18 pueblos del concejo, ideadas para el turismo familiar. Y otro asistente destacó el "derrotismo" que domina el concejo. "En 2019 hubo un ‘boom’ turístico, pero después la gente quedó desilusionada, derrotada. Además, la gente joven no se engancha a nada. Y la mayoría de los empresarios se limitan a hacer caja en verano y a cerrar", añadió.

Un asistente echó en falta un plan turístico, "porque no sabemos qué queremos vender". Y en cuanto se apruebe ese plan, conectar con agencias para vender el producto elegido, señaló. Una empresaria presente en la sala quiso poner un contrapunto optimista: "Antes gestionábamos la miseria, ahora estamos pensando en cómo gestionar el exceso de abundancia". A partir de ahí hubo muchos más mensajes positivos. La necesidad de "querer el territorio" y "creérnoslo", porque "Cabrales es disfrutable en cualquier época del año". Todo un reto para un concejo con mucho pasado y futuro.