El sábado y el domingo se pone a la venta el primer tomo de “La tira y afloja de LA NUEVA ESPAÑA. Antología 2008.2020” titulado “De mal en peor y viceversa” a 4,95 euros, junto al ejemplar del día. La colección de este verano, compuesta por 4 tomos, es una selección de 12 años de trabajo de Rogelio Román y Pablo García, que crearon esta sección en 1986 y se ha convertido en la más veterana del periódico. A lo largo de 36 años la han conocido personas de diferentes edades. Personalidades de distintas ramas de la cultura, el espectáculo y las artes han dado su opinión sobre ella.

Pachi Poncela, radiofonista: "Con ‘La tira y afloja’ mantengo una relación de amor-odio (lo que Les Luthiers definen acertadamente como “una relación amorroidal”). La susodicha me tira lo mismo que me afloja.

De un lado, me tira el efecto euforizante que provoca en los seres humanos, con o sin bachillerato, el consumo mañanero de una píldora de humor inteligente. Tú te levantas con la boca espesa, unas legañas como perdigones, el aliento que es puro metano, la sensación de haber tocado fondo... Estás tentado a empezar LA NUEVA ESPAÑA por las esquelas para comprobar, como hacía el marqués de Leguineche, que la muerte, igual que el acné, es algo generacional. Pero te impones a ese impulso primitivo y, con la neurona que aún furrula, rectificas el rumbo y descubres que, más allá de los titulares apocalípticos, de la vil propaganda camuflada de política, del despropósito de todos los días... hay vida inteligente.

Del otro lado, me afloja tanta vida, tanta inteligencia, tanto ingenio condensado, igual que la leche (buena o mala), en tan reducido espacio. ¡Y qué pico tan agudo tiene este Cuervo! ¡Y qué artis-trazo el de Pablo! De ahí que yo, justo después de dar rienda suelta a mi genuina admiración; yo, presa aún de la exaltación salivante con la que se saborean los frutos del talento; yo, al que su madre creía muy requetelisto y sus primeras novias encontraban tronchante... me aflojo. Me aflojo hasta quedarme hecho un guiñapo, con la sensación de haber llegado tarde, de que eso que a ellos se les ha ocurrido debería habérseme ocurrido antes a mí. Me siento tan poca cosa, tan mequetrefe, tan ñiquiñaque que raudo regreso a mi primera intención y repaso las esquelas con la sanísima intención de comprobar que los hay que están mucho peor que yo. Y así un día tras otro desde hace tantos años..." .

Edu Galán, escritor: "‘La tira y afloja’ ha aflojado tanto en esta década extraña que ha desbordado Asturias y ya cabe dentro el universo. Que en ella se explica lo humano de la mejor forma: a través de la risa".

Etelvino Vázquez, actor y director: "Soy suscriptor y veo ‘La tira’ todos los días. A veces son mejores que muchas editoriales. Día a día nos va contando la realidad de Asturias mucho mejor que los periodistas. Espero que sigan muchos años. Son imprescindibles para conocer la realidad asturiana".

Rodrigo Sopeña, director de cine y TV: "Dicen en la Facultad de Comunicación que el titular más importante es el más grande para que se vea mejor. Por grande que sea, en cuanto nos cae un periódico, lo giramos y nos lanzamos a ver el humor gráfico. Cuántas veces habremos girado LA NUEVA ESPAÑA buscando en ‘La tira y afloja’ una suma de información, crítica, humor y mala leche en un golpe de viñetas escueto y certero. Ahora, que esas tiras se convierten en libro (no las noticias, no las entrevistas, no las esquelas ni los horóscopos), me pregunto... ¿No será todo el periódico una excusa para publicar un chiste al día, que es lo que verdaderamente importa?".

Laude Martínez, showman: "Lo que más me gusta ye el talento, la socarronería y el humor diario. Abres el periódico y sabes que en la página 2 aparecerá ‘La tira y afloja’, sintetizando y resumiendo la actualidad. Envidiable trabajo y envidia insana para los que ni escribimos, ni dibujamos. Enhorabuena por el coleccionable y por dejar abierta esa ventana de actualidad y reflexión en forma de humor".

Aarón Zapico, director de orquesta: "Me encanta esa realidad dibujada, esa manera de amabilizar el drama el presente. Comparto muchísimas de sus tiras en redes sociales porque retrata de forma extraordinaria la realidad que vivimos en Asturias y dan siempre en el clavo".

Fran Sariego, actor: "Me parece un oasis de incorrección política dentro de toda esta medianía en la que habitamos. Lo cual es muy digno de admirar y me produce un poco de sana envidia. ¡¡Larga vida!!".

María Teresa Álvarez, escritora: "Qué sería de nosotros sin el humor, sobre todo en estos tiempos. El ingenio y la creatividad se dan la mano en el humor gráfico y ‘La tira y afloja’ es buena muestra de ello. Muchas veces su mensaje, que provoca una sonrisa, es capaz de llevarnos a una profunda reflexión sobre el tema que denuncia. Me parece muy buena idea recopilar las tiras en libro. Nos permitirá recordar con humor la actualidad de cada día de estos 12 años que integran la publicación. Mis felicitaciones a Pablo García y a Rogelio Román por su trabajo, que tiene mucho de arte".