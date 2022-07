Una firma asentada en Noreña investiga con un principio activo que podría ralentizar la progresión del covid

La agrupación europea Biochemical Research está un poco más cerca de lograr un medicamento para reducir los efectos negativos del coronavirus. La compañía, con sede en Noreña, tiene el objetivo de entrar con fuerza en el sector farmacéutico y uno de los principios activos con los que está trabajando es el ribosato de potasio, una fórmula química compuesta de azúcar, sacarosa y potasio, que es la que ha dado unos resultados esperanzadores para ralentizar la reproducción del covid.

La compañía realizó los experimentos en los laboratorios del HUCA y presentó los resultados obtenidos en el último Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que apoya la realización de nuevos estudios con el objetivo de investigar si esta molécula puede ser utilizada en el tratamiento de la infección por covid. Hasta el momento, los ensayos se han hecho usando células Vero E6, que se obtienen a partir de las células epiteliales del riñón de un mono verde africano. El siguiente paso es hacerlo con células humanas. "Creo que a finales de año podremos decir ya de forma definitiva si este principio activo puede aplicarse o no al covid", explica Covadonga González Lazcano, consejera de la empresa.

La compañía instalada en Noreña estudia el ribosato de potasio por sus cualidades para "frenar la degeneración celular” y su capacidad para "reforzar las defensas del organismo", explica Covadonga González, que añade que "es un antioxidante fuerte" y "un principio activo que no es tóxico, no tiene efectos secundarios y no es agresivo". Estos efectos beneficiosos del ribosato de potasio llevaron a los responsables de la compañía a pensar en él como "posible tratamiento contra este coronavirus que se ha convertido en el mayor problema al que se han enfrentado los sistemas de salud de todo el mundo".

Las pruebas con este principio activo relacionadas con el covid se tuvieron que realizar en el HUCA "por cuestiones de seguridad" y allí fue donde comenzaron a obtener resultados esperanzadores. Hasta el momento se ha experimentado con las primeras cepas del virus y los estudios se están ampliando a las que han llegado a posteriori, como la ómicron. "Lo bueno sería que se demostrase que también es efectivo con otras variantes". Y es que, explica Covadonga González, "ahora mismo las líneas de investigación van enfocadas a conseguir medicamentos porque se ha visto que la vacuna no inmuniza". Esta compañía la preside el italiano Eliseo Garuti, que está en estos momentos en Asturias.

Covadonga González defiende que esta investigación, que esperan poder publicar en una revista científica si los resultados siguen siendo satisfactorios, demuestra que "en Asturias se está investigando el covid" y deja claro que en ningún caso están buscando un medicamento para “matar el virus”, ya que de lo que se trata es de atenuar sus efectos: “Lo que se pretende es ralentizar su avance, que es una manera de debilitarlo”.