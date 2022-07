Los funcionarios de la cárcel de Asturias alzan la voz: "Hay cada vez más agresiones"

Funcionarios de la prisión de Asturias se concentraron ayer ante la sede de la Delegación del Gobierno en protesta por las agresiones sufridas por compañeros y las deficiencias de gestión de los centros penitenciarios de España Manuel Losas, delegado sindical de Acaip-UGT, afirmó que "aunque sea un tema al que parece que ya estamos acostumbrados, las agresiones son cada vez más violentas y se producen más a menudo".

Estos comportamientos no son característicos, matizan los funcionarios, de la mayoría de reclusos. "Se producen por internos que no están clasificados o están mal clasificados. Esto es consecuencia del buenismo de la Administración", argumenta Losas, que agrega: "Están empeñados en maquillar las estadísticas de primeros grados; en maquillar las de los internos en tercer grado y clasificar en régimen ordinario de vida a internos que, según el ordenamiento jurídico, no reúnen los requisitos para ello". “Un 93% o 94% de internos", estiman los funcionarios, "suele cumplir con las normas y lleva una vida más o menos ordenada dentro de la institución; un 5% o 7% de internos no se adaptan al régimen y son los que producen este tipo de agresiones".

Losas resalta que "los presos que pertenecen a este 5% o 7% agreden a sus propios compañeros, nos agreden a nosotros y nosotros no vamos diariamente a trabajar a las prisiones para que nos partan la cara. Vamos a cumplir un mandato constitucional de reinserción y reeducación; a mí no me va en el sueldo que me partan la cara; a mí me va en el sueldo el mandato constitucional que tengo".

Además de estas llamativas agresiones, los funcionarios lamentan la escasez de efectivos y la falta de reemplazo y relevo generacional, haciendo referencia, por ejemplo, a las plazas del personal sanitario de las prisiones. "Más del 50% de los servicios sanitarios están vacantes", apunta Losas.