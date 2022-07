La gratuidad en el tren asturiano, para abonos mensuales y de 10 viajes

Todos los abonos de cercanías en Asturias, tanto las de ancho Renfe como las de ancho Feve, serán gratuitos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año. En principio, no habrá letra pequeña, ni condicionantes, aunque fuentes de Renfe señalaron que de momento solo los mandatarios del Ministerio de Transportes conocen en detalle la medida. La operadora pública está a la espera de conocer esos pormenores de la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el reciente Debate del Estado de la Nación.

En Asturias, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, no hay abonos de media distancia, por lo que la gratuidad no llegaría a este servicio con León, Galicia o Cantabria. En el caso de las cercanías, hay dos tipos de abonos: de diez viajes y mensual. El de diez viajes es multipersona; esto es, puede ser compartido. El mensual, por el contrario, es personalizado y solo puede ser utilizado por un usuario. En teoría, salvo que finalmente se establezca algún condicionante, la gratuidad de los abonos permitiría viajar a coste cero en todo momento: bastaría con obtener un abono. El descuento total no valdrá para billetes sueltos ni de ida y vuelta.

Fuentes de la Consejería Fomento del Principado indicaron a este periódico que aun están articulando los modos de aplicar las decisiones anunciadas por Sánchez. También el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está desgranando cómo se ejecutará la gratuidad de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia prestados por Renfe en los últimos cuatro meses del año. Se estima que esta medida beneficiará a unos 75 millones de viajes de viajeros recurrentes, aunque se espera que esta cifra sea aún mayor por el efecto llamada de usuarios hacia el transporte público.

De otra parte, el Gobierno se ha comprometido a abrir una línea de ayudas a las entidades locales y comunidades autónomas que se comprometan a reducir el 30 por ciento del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del servicio de transporte colectivo terrestre, tanto por carretera como por ferrocarril y metro. En el Principado, el abono del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) sirve para viajes en cualquier línea de transporte público de viajeros por carretera o ferrocarril.