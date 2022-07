El Principado corrige al Ministerio y eleva al 97% la cobertura de la banda ancha en Asturias

En la última fotografía del Principado, la banda ancha llega al 97 por ciento de la población asturiana. El cálculo del Gobierno regional corrige, afina y amplía el difundido esta semana por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital precisando que el 77,49 por ciento de hogares conectados específicamente por fibra óptica "ultrarrápida" que el Gobierno central asignaba a Asturias se modifica y sube a un 86,88 por ciento de las "unidades inmobiliarias, casas y empresas", que estarían comunicadas con fibra según el dato más actualizado y ajustado que maneja el Ejecutivo autonómico. De acuerdo con esta estimación, la región tendría esta tecnología en 564.000 viviendas –63.000 más de las que computa el Ministerio a 30 de junio del año pasado– a la espera de "lo que queda por desplegar de los Planes de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) correspondientes a 2019 y 2020", todavía en proceso.

Siguiendo el dato ministerial, Asturias estaría entre las regiones españolas con un peor nivel de alcance de la conexión de más altas prestaciones, pero el Principado discrepa. El contraste entre el nivel de despliegue que calcula la Consejería de Ciencia y el del Informe de Cobertura recién divulgado por el Ministerio se explica, según fuentes del Ejecutivo regional, mirando la fecha de actualización de éste, su focalización casi exclusiva en la fibra y la metodología de cálculo que emplea. De un lado, el estudio nacional está cerrado a 30 de junio de 2021; de otro, pone el énfasis sobre todo en la fibra de más de cien megas y además calcula el porcentaje de viviendas conectadas sobre un censo total que, según fuentes del Gobierno regional, distorsiona la realidad asturiana porque incluye todas las referencias catastrales y considera como potencialmente conectable cualquier construcción con un propietario, sin tener en cuenta si están habitadas o no, abarcando incluso "cabañas, hórreos, cementerios… Lugares a los que se sabe que no va a llegar la fibra", áreas donde no se necesita o en las que el acceso de la tecnología de conexión "sería inviable técnica y económicamente". El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado, Iván Aitor Lucas del Amo, constata esos defectos mientras reproduce el aviso de que va a ser "complicado", prácticamente imposible, que la fibra llegue a todos los sitios.

De hecho, afirman desde su Consejería, el informe elaborado por el departamento que dirige la vicepresidenta primera Nadia Calviño eleva de un año a otro en 100.000 el número total de viviendas de Asturias de resultas de un cambio en su metodología de trabajo, que pasa a tomar como base las inscripciones en el catastro en lugar de las entidades de población. Además, el documento enfoca "casi exclusivamente" lo que denomina fibra óptica "ultrarrápida", la de más de cien megas, mientras que el cómputo del Principado abre el abanico a los hogares que cuentan con una o varias tecnologías de conectividad: además de la fibra el cable, el 4G y su evolución al 4G LTE, el 5G o incluso el satélite, según Lucas del Amo "una opción viable y asequible a nivel económico" que cuenta con su propio plan piloto de expansión por la zona rural asturiana. De la acumulación de todas esas modalidades sale el 97 por ciento de la población conectada que estima el Principado y que por otra parte era su objetivo declarado para el final de 2021.

De ahí en adelante, en el despliegue tecnológico que sigue en marcha en Asturias conviven los PEBA aún inconclusos de 2019 y 2020, que fueron prorrogados a petición de los operadores por el paréntesis de la pandemia, y está pendiente de inicio el programa Único 2001 (de Universalización de Infraestructuras para la Cohesión), financiado con cargo a los fondos europeos de recuperación. Desde la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad subrayan que contando las estimaciones que trasladan las compañías, la banda ancha habría llegado a más de 62.000 "unidades inmobiliarias" en el último año y el recuento ascendería a 90.387 ampliando a la suma los planes de expansión de 2017 y 2018, ya ejecutados. El propósito de la administración asturiana mantiene el horizonte de 2025 para llegar al cien por cien de la población mientras la queja por la lentitud se va difundiendo por algunas zonas de la región, incluso en las áreas rurales de los principales municipios del centro urbano asturiano.