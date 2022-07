"Cabrales tiene un rico patrimonio artístico y cultural que es el gran desconocido; siempre se nos relaciona con la montaña, y es acertado, pero en esta tierra tenemos muchas más cosas que ofrecer". Lo dice José Sánchez, alcalde de Cabrales por el PSOE, tras lograr una histórica mayoría absoluta, que le llevo a gobernar el concejo donde están sus raíces, al que regresó tras criarse en Oviedo.

Una de sus primeras decisiones fue instalar su despacho en la misma entrada del consistorio como gesto de proximidad hacia los vecinos. Sánchez llevó en su programa medidas como que los alcaldes de barrio sean elegidos por los vecinos, culminar la toponimia oficial de Cabrales o mejorar las relaciones con el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Precisamente en este punto siempre se generan tensiones. Cabrales es montaña y la montaña es Cabrales, pero a veces los intereses no coinciden en las fórmulas de gestión tampoco. " El Parque Nacional es una lucha constante; me gustaría que los encargados de su gestión reflexionasen un poco. Cuando el Marqués de Villaviciosa creó el parque de la Montaña de Covadonga quería proteger otras cosas que no son las que ahora se nos dicen. Lo primero que hay que proteger es a los pastores. Aquí llevamos 14.000 años peleándonos por sobrevivir. En Cabrales no tenemos horizonte todo es vertical", indica Sánchez, que durante veinte años trabajó en el sector turístico y lo dejó por incompatibilidad laboral cuando accedió a la alcaldía.

"Ese paisaje no tiene nada que ver con el que existía hace cien años; está cambiando y la gente que lo cuida se va. Sólo con vacas nuestro territorio no va a sobrevivir; en estas tierras son esenciales las cabras y las ovejas, el ganado de reciella que hubo siempre, que es el que se adapta al terreno y contribuye a conservarlo", explica el alcalde, que también expresa un deseo dedicado a los ecologistas: "Me gustaría que todos esos ecologistas que tanto opinan y aconsejan sobre nuestro territorio, vivieran un mes con un pastor, igual el concepto les cambiaba", señala.

De vez en cuando, a lo largo de la conversación, Sánchez levanta la vista y sin querer busca la silueta del Urriellu, el tesoro de piedra que atrae a miles de personas cada año, y que se encuentra entre las cumbres por hacer de escaladores de todo el mundo. "Somos el único concejo de Asturias que ofrece alta montaña; estamos muy orgullosos de nuestros paisajes y de nuestra riqueza natural, pero también queremos atraer población ofreciendo buenos servicios sociales a los vecinos", añade. Los ejemplos hablan por si mismos. El Centro de Día, en Arenas, se une a la Residencia de Ancianos en el Mirador del Urriellu. "La residencia se ubica en el fondo del valle, un lugar que fue buscado a posta para resultar muy atractivo", cuenta Sánchez. "Con Cabrales tengo que ser optimista; sin duda la situación es mejorable, pero es verdad que nos encontramos en un lugar bastante privilegiado para tomar las riendas de nuestro destino", asegura.

El alcalde está deseando que lleguen los fondos europeos "Next Generation", para financiar un plan de turismo sostenible y una planta de biogás que permita rentabilizar los residuos ganaderos que ahora se pierden. "Los ganaderos se encuentran cada vez con más trabas y todo eso les desanima; esta planta puede ser muy ventajosa para ellos y para el resto de los vecinos". Y es que con la normativa europea en la mano, es difícil encontrar terrenos para que los ganaderos puedan esparcir el purín. "Los sueros lácteos tienen un valor pero ahora no hay nadie dispuesto a sacar ese rendimiento, por eso hemos hecho un planteamiento de soluciones para conseguir energía más barata", recalca el alcalde que tiene en mente incluso crear una linea de agua caliente. Los problemas de la hostelería los conoce bien, como expropietario de un alojamiento de turismo rural. "Hay dos tipos de turistas y unos son los de agosto, que vienen porque son vacaciones, para los que no somos nunca la primera opción; están un poco despistados y eso nos genera problemas de gestión de tráfico. La gente montañera no se pone a hacer la ruta del Cares a las doce la mañana. A ese cliente queremos enseñarle el resto de Cabrales", recalca. El concejo lo integran 18 pueblos, cuatro de ellos en el Parque Nacional de los Picos de Europa. "En los otros 14 también hay muchas cosas que ver y eso es lo que vamos a intentar con el plan de Turismo Sostenible", remarca José Sánchez.

"El turista que viene en primavera puede disfrutar de la montaña, es un viajero que viene informado y sabe lo que quiere hacer. Te consulta sobre las rutas pero por lo general controla bastante el terreno que pisa". Ahora el objetivo es atraer un turismo de calidad que no solo busca montaña. Romper la estacionalidad es otro de los objetivos para los meses de otoño e invierno en los que la mayor parte de los establecimientos cierran sus puertas. Ahí entra en juego el patrimonio cultural y reliquias como la Iglesia de San Miguel, en Asiego o la de Santa María de Llas en Arenas. "Vamos a entrar en la ruta del Camino de los Monasterios", afirma el alcalde, que tampoco olvida la riqueza prehistórica. "Podemos hacer un recorrido por la historia de la Humanidad sin salir del concejo, que también tuvo minas". "Toda esa historia de Cabrales hay que contarla y recuperarla".

Las 23 queserías abiertas van a todo gas y muchas están en manos de gente joven, "pero pasamos por un momento complicado. La burocracia nos come a todos". Entonces, Sánchez vuelve a mirar hacia el Naranjo y recuerda porqué dejo Oviedo para regresar.