La temperatura del mar en Asturias, como en Lanzarote

La ola de calor que azota a la península ibérica y que sufre Asturias no solo tiene consecuencias en tierra firme. La temperatura del agua del mar Cantábrico también ha subido de manera llamativa. En algunas playas asturianas, especialmente las del entorno del Cabo Peñas, el baño era equiparable al que disfrutaban los bañistas de Lanzarote. En Asturias, según la Aemet, la temperatura del agua llegó a alcanzar máximos de 24 grados en los arenales gijoneses; en los de Gozón, se rozaron los 21 grados: los mismos que se registraban en las playas canarias. No obstante, la temperatura del Cantábrico aún estaba alejada de las que se pudieron medir en el Mediterráneo, con aguas que llegaron a los 27 grados centígrados en la región de Murcia. Los bañistas gijoneses comprobaron que la temperatura era superior a la habitual por estas fechas en las playas asturianas. Muchos procedían de fuera del Principado, como la leonesa Josefina Suárez, que no dudó en darse un chapuzón. Afirmó que el agua estaba "caliente", pero señaló los efectos del viento. De hecho, el fuerte oleaje impidió el baño en algunos arenales de Gijón (San Lorenzo), de Castrillón (Salinas, Bahínas y Munielles). de Villaviciosa (España) y Coaña (Arnelles), que tuvieron banderas rojas.

El gijonés Pablo González es un usuario habitual de los arenales locales; ayer eligió Poniente para disfrutar del sol y bañarse: "Está caliente", dijo, pero lamentó que estuviera sucia. "La temperatura es superior a la habitual en las playas asturianas", añadió. "Para lo que yo me esperaba, está más caliente", aseguró María Ángeles Duque, que disfruta de sus vacaciones en Gijón junto a Ángel Cordero. Ambos habían estado en el arenal de Poniente el pasado martes "y estaba más fría". La playa de Luanco, en Gozón, estaba al completo, aunque en las de Bañugues, Verdicio, Xagó y Antromero hubo menos afluencia de bañistas que en días anteriores. En Luanco, Antromero y Bañugues, los responsables del servicio de socorrismo comprobaron que el termómetro en el agua superó los 20 grados, aunque en Verdicio rondaba los 17. Más fríos fueron los baños en el Oriente y en el Occidente, aunque con temperaturas entre los 16 y 18 grados, similar a la registrada en las playas de Cádiz. La de ayer fue otra jornada en la que los termómetros sobrepasaron los 30 grados en muchos puntos del Principado. La máxima se midió en Cabrales (33,3), seguido de San Antolín de Ibias (32,7), Degaña (31,2), Tineo (31,1) y Felechosa, en Aller (31). Para hoy, la previsión es que se alcancen los 38 grados de máxima en Ibias, un aperitivo para un domingo en los que los termómetros aún subirán más.