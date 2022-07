Reservas en los kioscos y gran acogida de los lectores del primer volumen de la colección "La tira y afloja de LA NUEVA ESPAÑA. Antología 2008-2020", titulado "De mal en peor y viceversa". Este primer volumen, de 64 páginas y encuadernado en tapa blanda, aún puede conseguirse hoy domingo por 4,95 euros conjuntamente con el diario.

El primer tomo del coleccionable demuestra la popularidad de la sección gráfica de humor diaria del periódico. "Mucho público ya estaba al tanto de la noticia y había reservado un volumen. Se va a vender bien", cuenta Pilar Iglesias, dueña de la papelería San Francisco en Oviedo.

"La tira y afloja" se publica diariamente en LA NUEVA ESPAÑA desde hace 36 años. Es la sección de humor más larga del diario. Los cuatro volúmenes recogen una selección de casi 500 tiras de las publicadas desde 2008 hasta 2020. Las viñetas son realizadas a diario por el dibujante Pablo García y el guionista Rogelio Román.

En Gijón, a pocos metros del jaleo junto al Hotel Don Manuel por las tertulias de los escritores de la Semana Negra, el kiosquero de la plaza de Italia, Bruno Plasencia, le daba ayer a la gijonesa Carmen González un ejemplar de esta primera tirada "La tira y afloja", junto al periódico del día. Ella lo ojeaba tranquila en la puerta, recién llegada de la playa, y con su pequeña perra "Lucía" esperando impaciente retomar la marcha. González, entre la cuidada librería en el salón de su piso y los libros que guarda en su querida casa paterna, en Santurio, explica que ya tiene una colección bastante completa de novelas gráficas y recopilaciones de viñetas. Criada en la década de los 70, este formato editorial le resultó siempre muy familiar. Guarda aún viejos cómics de "Astérix y Obélix" y la novela gráfica de "300". "Tengo una que cuenta así, con dibujos, la historia de Gijón. Es similar a este, y está bien", cuenta.

En Avilés la nueva iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA recibió muy buena acogida. Sergio Pozo, de 24 años, reflexionaba así: "Me encanta el libro. Es muy satírico y las ilustraciones son muy graciosas, retratan con un toque de humor la política de este país". A la kiosquera Isabel Fernández Alonso también le parecía una propuesta muy buena para los clientes: "Todo el mundo pregunta por ello. Están teniendo muy buena acogida. Ahora mismo tengo dos y uno de ellos está reservado", declaró.

Mateo Fuente lo tenía claro, "me lo voy a comprar a mí mismo". Este kioskero de Sama de Langreo se iba a convertir ayer en su propio cliente para llevarse a casa la antología de La Tira y Afloja editada por LA NUEVA ESPAÑA. El propietario del kiosko Villamil, en la calle Manuel Llaneza, había apartado uno de los ejemplares y ya le había echado una ojeada entre cliente y cliente. "Me gusta mucho", asegura. Esa pasión por la tira cómica de LA NUEVA ESPAÑA le viene de hace años. "A mi padre le gustaba mucho La tira y afloja, me recortaba las tiras y me las pegaba en folios", explicaba mientras abría el libro sobre el mostrador de su negocio. Fuente había vendido algún ejemplar pero lo que tenía claro es que uno de los libros se iría para su casa.

En otro kiosko de Sama de Langreo, Manuel Ángel Gigantos, tenía ayer los libros a la vista pero los clientes paracía que no se decidían. Si bien, a 30 grados de temperatura, no había demasiada gente paseando por este distrito langreano, en plena cuenca del Nalón, el propietario del kiosko Bongiovanni, había vendido algún ejemplar pero tenía claro que hoy domingo venderá el resto de los que tenía en su negocio. "La gente está acostumbrada a que las promociones del periódico sean el domingo y esperarán a mañana (por hoy), porque estoy seguro de que será un éxito y que se venderá mucho".

Esta antología recorre la historia más reciente, empezando por la crisis económica de 2008 hasta la desescalada del covid-19. También satiriza sobre otros temas como la salida de George W. Bush de la Casa Blanca, el breve paso de Francisco Álvarez-Cascos por el gobierno del Principado de Asturias o los problemas de corrupción que han salpicado a la monarquía española. Los siguientes volúmenes se podrán comprar los próximos tres fines de semana.