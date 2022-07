Punto y aparte en el caso de la niña ahogada en el Cares en julio de 2020. La fase de investigación ha concluido. Las diferentes partes, defensa y acusaciones, han entregado estos días sus escritos y la jueza instructora ha dictado auto de apertura de juicio oral contra cinco personas y una empresa por un delito de homicidio por imprudencia. LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso a buena parte de la documentación judicial, entre la que ya se encuentra el escrito de la acusación particular, que ejercen los padres de la niña fallecida. Piden un total de nueve años de prisión para los acusados y algo más de 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El relato de los hechos, recogido en el escrito de acusación, comienza cuando la fallecida, la madrileña Ana R. R., que acababa de cumplir 14 años, participa junto a uno de sus hermanos en un campamento de verano organizado por una mercantil con sede social en Madrid. El campamento se desarrollaba en Comillas (Cantabria), entre los días 2 y 14 de julio de 2020, y su actividad fundamental era el surf, si bien la publicidad de la empresa, que mantiene su actividad actualmente, incluía otras actividades, como pádel surf, vóley playa, escalada, yoga, golf, rafting, conciertos de música, clases de cocina y barbacoas. La empresa señalaba en su publicidad que una ratio de un monitor por cada 6 alumnos garantizaría la seguridad de los participantes.

El día 3 de julio de 2020, solo un día después de la llegada de los jóvenes, en el campamento de Comillas se organizaron dos actividades fuera de las instalaciones del campamento: escalada y canoa-raft. Esta última no estaba prevista inicialmente, "ni se informó de ello a ninguno de los padres o tutores de los menores asistentes al campamento", según recoge el escrito.

La empresa que organizaba el campamento contrató los servicios de otra con sede en Peñamellera Baja, si bien, el titular de la actividad empresarial no era una sociedad mercantil sino uno de los acusados, Jesús M. de la C. "La contratación se produjo sin ningún tipo de formalidad, ni comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la práctica de estas actividades", señala el escrito de acusación. Y Pelayo de G. O., responsable de la empresa que organizaba el campamento y también acusado, "no requirió la aportación de la licencia de actividad, ni la acreditación de la titulación necesaria de los guías que iban a acompañar a los jóvenes durante el descenso".

Un grupo de 40 menores de entre 13 y 16 años se desplazó en autobús para la práctica de escalada y canoa-raft. En su práctica totalidad, los chavales "carecían de experiencia previa alguna en escalda ni en descenso de aguas bravas". Al tratarse de un grupo muy grande de niños, se dividió en dos. Ana R. R., iba en el grupo que hizo escalada por la mañana, por lo que el descenso de río comenzó sobre las cinco de la tarde. Iban 18 menores, un monitor del campamento y un padre con su hija menor.

Como "supuestos guías", la empresa peñamellerana, "dirigiendo y controlando la seguridad del descenso", iban Alfredo G. C., Borja B. B. y Gustavo S. V. "Ninguno de ellos tenía titulación alguna para la práctica del piragüismo y mucho menos para su realización como guías en aguas bravas. De hecho, tan solo uno de ellos tenía algo de experiencia práctica en el descenso de aguas bravas", recoge el escrito de acusación.

"Una vez iniciada la actividad, sin control ni orden alguno, los menores comenzaron a descender por el río, algunos en canoas individuales y la mayoría en embarcaciones hinchables con dos menores en cada una", continúa el documento. Ana R. R. iba en una canoa junto con una amiga. Nada más empezar la actividad, a poca distancia, se encuentra un paso complicado, denominado popularmente "Pared de Agua" o "Monolito", donde, "siguiendo criterios de prudencia y razón, debía permanecer un monitor para controlar el paso de las canoas", pues es "una zona peligrosa del río que precisa de técnica y es exigente", tal y como señaló en otro auto la jueza instructora.

En ese punto las menores perdieron el control de la embarcación, que chocó contra la piedra. Las niñas cayeron al agua y fueron arrastradas hacia el fondo del río. La amiga de Ana R. R. logró agarrarse a la canoa y superó el tramo, llegando a una zona más tranquila, donde fue ayudada por otro menor a subir de nuevo a la embarcación.

Ana R. R. no tuvo tanta suerte: una de sus piernas quedo atrapada en unas rocas, dejándola sumergida bajo el agua "en una zona con una fortísima corriente. Ninguno de los supuestos guías se percató del fatal accidente hasta pasados entre 20 y 30 minutos, aproximadamente", recoge el escrito de la acusación particular.

La menor falleció a causa de una anoxia cerebral motivada por asfixia por sumersión (ahogamiento) en agua dulce. "Posteriormente, en la investigación, se ha evidenciado que ninguno de los guías estaba en posesión de título alguno para la práctica de la actividad". Además, Alfredo G. C. y Borja B. B. ni siquiera estaban dados de alta como trabajadores de Jesús M. de la C., y este último, que no participó en la excursión, "carecía de titulación suficiente para actuar como guía de aguas bravas, de autorización para el descenso en ese tramo concreto del río y de protocolos adecuados para ello".

También ha quedado constatado que el descenso en ese tramo del río, más aún en las condiciones en las que estaba aquel día (con un elevado nivel de agua) "nunca se debió haber realizado con menores sin experiencia y, mucho menos, en un grupo tan grande y con tan pocos medios", resalta el texto acusatorio.

El escrito revela que dos años antes la empresa que organizó el campamento, Castillo de Layos S. L., también contrató en 2018 a la de Peñamellera Baja y se registró "un accidente grave en ese mismo punto del río", en el que una menor quedó igualmente atrapada bajo el agua, si bien, por fortuna, el guía y el resto de acompañantes de la embarcación ayudaron a subir de nuevo a la superficie a la menor, que sufrió un traumatismo en una pierna y fue trasladada al hospital de Arriondas.

La calificación jurídica de los hechos, según la acusación particular, señala como presuntos responsables de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave en calidad de autores al titular de la empresa subcontratada y a los cuatro monitores. La pena solicitada para Jesús M de la C. es de tres años de prisión, con privación del derecho a sufragio pasivo por ese mismo periodo, e inhabilitación especial para ejercer la actividad de organizador y guía de actividades deportivas en 4 años. Para Pelayo de G. O. se solicita también tres años de prisión, con privación del derecho a sufragio pasivo por ese mismo periodo, e inhabilitación especial para el desempeño del cargo de responsable o coordinador de campamentos juveniles y actividades deportiva en 4 años.

En relación a los acusados Alfredo G. C., Borja B. B. y Gustavo S. V., pide para cada uno de ellos pena de un año de prisión, con privación del derecho a sufragio pasivo por ese mismo periodo y la inhabilitación para ejercer la actividad de guía de actividades deportivas en 3 años. El escrito de la fiscalía excluye entre los acusados a Gustavo S. V. y a la empresa organizadora del campamento, al no observar responsabilidad penal en su actuación.

En cuanto a la responsabilidad civil del delito, se pide para el padre de Ana R. R. que reciba una indemnización de 86.278,89 euros; para la madre, de 75.308,17 euros, y para cada uno de sus dos hermanos, de 21.300,66. La responsabilidad total asciende por tanto a 204.388,38 euros, más los intereses legales correspondientes. Como responsables civiles directos se señala a la empresa que organizó el campamento de verano, cuyo representante es Pelayo de G O., por haber "incumplido de forma clara sus obligaciones mínimas de policía y de guarda y custodia encomendadas", y a cuatro compañías de seguros.

Para el juicio oral, la acusación particular requiere la declaración de los acusados y otras doce personas, entre ellos los dos policías judiciales de Llanes que realizaron la investigación. Y la comparecencia del forense que realizó la autopsia a la niña. Finalmente se pide la apertura de pieza separada de responsabilidad civil.