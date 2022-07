Tres ingresados por golpe de calor en Asturias, que hoy alcanzará el máximo con 40 grados

El Suroccidente, las cuencas mineras y el entorno de los Picos de Europa estarán hoy bajo alerta amarilla por las altas temperaturas, en un domingo en el que se espera el máximo en esta ola de calor. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que en Langreo se llegue a los 41 grados de máxima, ligeramente por encima de los 40 grados que se alcanzarán previsiblemente en Cangas del Narcea u Oviedo.

En el resto de Asturias también se llegará a temperaturas muy elevadas: 33 grados en Avilés, 35 en Gijón o 32 en Llanes. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Habrá nubes bajas en el litoral occidental que evolucionarán hacia la Cordillera, por lo que se podrá producir algún chubasco disperso o tormenta ocasional. El viento, flojo (entre 6 y 20 kilómetros por hora), tampoco ayudará a rebajar la sensación térmica.

Dos muertes en Asturias

Al menos dos fallecimientos en Asturias en la última semana pueden atribuirse al exceso de temperatura, según la monitorización que lleva a cabo el Instituto Carlos III, que contabiliza hasta 387 muertes hasta el viernes debidas a la ola de calor en toda España. Los fallecimientos registrados en Asturias se produjeron el jueves y el viernes, respectivamente.

En todo caso, la ola de calor está teniendo un notable impacto sobre la salud de los asturianos. Numerosas personas con síncopes y pérdidas transitorias de consciencia están llegando a los servicios de urgencias de los hospitales de la región. "Son casos frecuentes. Afortunadamente, lo habitual está siendo que se recuperen al cabo de un rato y que les demos el alta", explicaron a este periódico fuentes médicas.

En el caso del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), hasta media docena de pacientes aquejados de golpes de calor han requerido una atención médica más profunda. Tres de ellos estuvieron varias horas en observación y después recibieron el alta. Otros tantos hubieron de ser ingresados en planta; por el momento, ninguno ha requerido ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Los ingresos por golpes de calor empiezan a preocupar también a los sanitarios gijoneses, que explican que, si bien estos ataques son habituales en verano, el volumen de afectados está siendo mayor esta semana. "Es el año en el que más casos estamos viendo", reconoce el personal de ambulancias. Hasta ahora, en Gijón los golpes de calor afectan principalmente a dos grandes grupos: personas de edad avanzada y deportistas. Los primeros son siempre más vulnerables a los cambios de temperatura y los segundos, sobre todo los menos expertos, pueden deshidratarse en una carrera y no darse cuenta hasta que notan que son incapaces de moverse. La mayoría de los afectados, no obstante, no llegan a precisar un ingreso hospitalario.

¿Cuáles son los síntomas más habituales de los pacientes golpeados por el calor asfixiante de estos días? "Sobre todo, aumentos súbitos de la temperatura corporal, alteraciones en el nivel de consciencia, convulsiones y una llamativa incapacidad de sudar", indicaron las mismas fuentes.

Las recomendaciones ante las altas temperaturas pasan por limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas, y beber frecuentemente agua o líquidos. También es recomendable vestirse con ropas de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza, así como evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Conviene interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquellas que vivan solas o aisladas, para comprobar que se encuentran en buen estado.