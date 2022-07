La caída de una valla, posible causa de la muerte de una joven en el Cares

Una valla de protección caída en el suelo y ahora cubierta con cintas rojas y blancas de advertencia invita a pensar que la muerte de una joven turista en la Ruta del Cares, sucedida el pasado sábado, pudo deberse a un fallo del elemento disuasorio. ¿Fue un accidente o la consecuencia de un mantenimiento deficiente de una vía de paso de muchas personas que entraña riesgos? No hay una explicación oficial, pero gana enteros la hipótesis de que la caída de 20 metros que la turista portuguesa sufrió en Poncebos (concejo de Cabrales) pudo deberse a un déficit de mantenimiento.

Lo que sí se sabe –subraya Ramiro Campillo, propietario del Hostal Poncebos– es que la conservación de ese espacio turístico tan concurrido "es insuficiente". Y concreta: "Las barandillas están en mal estado y los caminos no tienen ningún cuidado y son peligrosos". A juicio de Campillo, las vallas de protección "no es que estén podres, pero tienen un mecanismo que prioriza lo estético, porque se pretende que lo único que se vea de las vallas sea la madera y solamente tienen un refuerzo metálico que no está bien diseñado". El hostelero subraya que "llevamos muchos años advirtiendo sobre los problemas de mantenimiento del Parque. No sé si es culpa de la gestión del Parque o culpa de la Comunidad, pero es una vergüenza que esté así".