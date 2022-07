Salud desactiva la alerta por la ola de calor en Asturias, tras el periodo más largo de altas temperaturas

La Consejería de Salud ha desactivado la alerta por calor en Asturias ante el descenso de temperaturas previsto a partir de hoy por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con máximas y mínimas que no superarán los umbrales que pueden suponer riesgo para la salud de la población. El Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperatura sobre la salud 2022 se activó el pasado martes con nivel de riesgo 2 (moderado), al superarse simultáneamente máximas de 30 grados y mínimas que no bajaron de los 18 durante varias jornadas consecutivas.

Es la primera vez desde 2004, año en la que comenzaron a monitorizarse estos episodios adversos, que se registra un periodo tan prolongado de elevadas temperaturas.

La Dirección General de Salud Pública monitorizó a diario las temperaturas y previsiones meteorológicas, y vigiló el posible incremento de la mortalidad por la situación meteorológica. Hasta este momento, al Servicio de Vigilancia Epidemiológica no le consta ningún fallecimiento atribuible al exceso de calor de la semana pasada.

Una tregua tras llegar a los 40 grados

La tregua del calor es un desplome del mercurio, un viraje brusco de trece grados que llevará a Oviedo de los 39 de ayer a no más de 26 y a Gijón de 38 a 25. Asturias vivirá tras el récord histórico el descenso térmico más acusado de España, junto al de Galicia, en una jornada de sol, intervalos nubosos, chubascos aislados y tormentas ocasionales con la que el cielo empezará a echar el cierre a la secuencia de calor más tórrido que ha soportado la región desde que tiene memoria.

Se desplomarán las temperaturas máximas diurnas, no tanto las mínimas de la noche la mañana –que se mantendrán en el entorno elevado de los veinte grados–, pero no en la misma medida en todo el territorio regional. El respiro será evidente en la costa y el eje central y mucho menos visible a medida que se acerque la Cordillera Cantábrica. Al sur, los mercurios no llegarán a los niveles de ayer, pero seguirán elevados sobre todo en el suroccidente, donde para Cangas del Narcea se prevé una máxima todavía respetable de 35 grados. En las cuencas, Langreo seguirá frisando los treinta y el contraste será notable con los valores de no más de 25 que se esperan al borde del mar.

El descenso se aplaza a mañana en la zona suroccidental y la lluvia, siempre según los pronósticos de la Aemet, empieza a aparecer el miércoles. Puede que el desplome de las temperaturas sea rotundo al llegar al final de la semana, con máximas previstas que no llegarán en algunos lugares a los veinte grados, más o menos la mitad de las de ayer.

El verano calentó Asturias a más de cuarenta grados e hizo ingresar este 17 de julio de 2022 en la historia meteorológica regional. Ya es el día más caluroso que se recuerda gracias a una temperatura máxima de 41,4 grados medida a las cinco y media de la tarde en Baíña (Mieres) y al aire cálido norteafricano que barrió todo el interior de Asturias y que llevó los termómetros al límite: 40,9 en Lena, 40,6 en Amieva, 40,4 en Piloña o cuarenta clavados en Tineo... Allí donde había registros históricos, se pulverizaron: Oviedo sobrepasó con 39,1 los 37 de su máxima anterior, correspondiente al 18 de julio de 2016. Y aunque el día fue sensiblemente menos cálido a la orilla del mar, los 38,5 que se alcanzaron en Gijón rebasaron con creces los 36,4 del récord anterior, del 19 de junio de 1998.

El día tendió a ser más suave en el litoral, pero rozó lo insoportable sin excepciones en toda la Asturias interior. Oviedo batió también, de hecho, el récord histórico de la temperatura mínima más alta jamás registrada en la capital, toda vez que ni la calurosa noche ni la dura primera mañana bajaron de los 20,1 grados... Quiere decir esto que la mínima de ayer equivale a la máxima de un día más o menos normal de cualquier verano. Para que no faltase nada, la jornada terminó con tormentas. Incluso ayer fue Asturias –Cabrales y Taramundi– el sitio donde más llovió de España.

Las UVI móviles y ambulancias atendieron a 30 afectados por el calor en la región

Las UVI móviles y las ambulancias de Asturias atendieron, a lo largo del día de ayer, unas 30 peticiones de asistencia médica relacionadas con la ola de calor. Una porción relevante de las llamadas al 112 obedecieron a golpes de calor o a pérdidas de la consciencia derivadas de los mismos, señaló Raquel Rodríguez Merlo, responsable del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) de Asturias, quien estuvo toda la jornada monitorizando la situación desde el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) emplazado en La Morgal (Llanera). Sin embargo, el elenco de situaciones fue más amplio: cuadros de cefalea, sensación de mareo, debilidad, deshidratación...

Buena parte de las llamadas urgentes se realizaron desde las playas. La doctora Merlo añadió una puntualización a la que los médicos atribuyen una enorme importancia: "Están proliferando situaciones que combinan el calor y la ingesta de alcohol. El alcohol no favorece la hidratación y empeora los síntomas de los golpes de calor". Según la responsable del SAMU, "la ciudadanía debe ser consciente de que los riesgos del alcohol se multiplican en días de mucho calor. El cóctel alcohol y calor no es ninguna broma".

España, mientras tanto, llegó a 43,6 grados en Don Benito (Badajoz) y espera un mínimo respiro antes de volver mañana a las temperaturas extremas. Ayer, un hombre de 50 años falleció por un golpe de calor mientras paseaba por Torrejón de Ardoz (Madrid).