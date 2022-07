Súbita bajada hoy de los termómetros, que caerán 13 grados

La tregua del calor es un desplome del mercurio, un viraje brusco de trece grados que llevará a Oviedo de los 39 de ayer a no más de 26 y a Gijón de 38 a 25. Asturias vivirá tras el récord histórico el descenso térmico más acusado de España, junto al de Galicia, en una jornada de sol, intervalos nubosos, chubascos aislados y tormentas ocasionales con la que el cielo empezará a echar el cierre a la secuencia de calor más tórrido que ha soportado la región desde que tiene memoria.

Se desplomarán las temperaturas máximas diurnas, no tanto las mínimas de la noche la mañana –que se mantendrán en el entorno elevado de los veinte grados–, pero no en la misma medida en todo el territorio regional. El respiro será evidente en la costa y el eje central y mucho menos visible a medida que se acerque la Cordillera Cantábrica. Al sur, los mercurios no llegarán a los niveles de ayer, pero seguirán elevados sobre todo en el suroccidente, donde para Cangas del Narcea se prevé una máxima todavía respetable de 35 grados. En las cuencas, Langreo seguirá frisando los treinta y el contraste será notable con los valores de no más de 25 que se esperan al borde del mar.

El descenso se aplaza a mañana en la zona suroccidental y la lluvia, siempre según los pronósticos de la Aemet, empieza a aparecer el miércoles. Puede que el desplome de las temperaturas sea rotundo al llegar al final de la semana, con máximas previstas que no llegarán en algunos lugares a los veinte grados, más o menos la mitad de las de ayer.