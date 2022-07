El concejal asturiano que le dijo a Sánchez que sería presidente ocupará el puesto de Adriana Lastra en la ejecutiva federal

El corverano Iván Fernández ocupará el puesto que deja Adriana Lastra en la ejecutiva federal del PSOE para mantener la representación asturiana en el máximo órgano interno de los socialistas. Alcalde de Corvera, es persona de "total confianza de Adrián Barbón y con una dilatada experiencia en el municipalismo asturiano", recalca la FSA. Encabeza el grupo socialista municipal con más miembros de Asturias (tiene 14 de los 17 concejales corveranos). Además, forma parte de la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), donde es miembro de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Nacional de Administración Local.

Actualmente, Iván Fernández ocupa el número tres de la Federación Socialista Asturiana (FSA) como vicesecretario general de Política Municipal, pero son muchos en el PSOE regional quienes le señalan como un nombre clave para un futuro gobierno de Adrián Barbón a partir de 2023. Aunque esos cantos llevan tiempo llegando a sus oídos, Iván Fernández ha considerado hasta ahora que su sitio sigue estando en Corvera, el concejo con una mayoría socialista más significativa de toda Asturias.

–¿Con qué planteamiento afronta esa entrada en el Comité Federal del PSOE?

–Siempre he estado a disposición del partido. Cuando se me plantea esta posibilidad, coincido en que es importante que Asturias mantenga esa representación. Y eso se me hace en un contexto en el que se señala que yo soy la persona más adecuada en estas circunstancias. Coincido en que es necesario que la voz de Asturias se escuche, y si creen que yo soy la persona más adecuada no puedo hacer otra cosa que ponerme a disposición. Yo mismo señalé que otras muchas personas podrían hacer este papel, pero el secretario general de la FSA me pide dar el paso. Cuando uno está en política, suceden muchas cosas que uno no pide, pero cuando te las plantean tampoco puedes decir que no.

–¿Por qué cree que es importante para Asturias mantener esa representación?

–Estamos en la defensa de un proyecto colectivo, un proyecto global para el conjunto de España, de país, liderado por Pedro Sánchez. Y eso no es en nada contradictorio con defender las particularidades de Asturias en ese proyecto colectivo. Coincido en ese análisis con lo que me traslada mi secretario general, Adrián Barbón.

–Admitirá que demoscópicamente este no parece un escenario muy boyante para el PSOE.

–Demoscópicamente, las encuestas dicen lo que dicen. Hace un año hubo un pico del PP y poco después el PSOE volvió a estar por encima. Pero piense en todo lo que ha caído: una pandemia, el volcán, una guerra, ahora una inflación galopante en todo el mundo…, en las peores encuestas el PSOE ha tenido un suelo que ya quisieran tener muchos partidos. Pero el partido socialista tiene la mirada puesta en el medio y largo plazo, y no tomamos ninguna decisión pensando en las encuestas de mañana, sino en conseguir que las familias y las pequeñas empresas lleguen a fin de mes. No ha habido aún encuestas que se hayan hecho eco del debate del estado de la nación, que creo que ha marcado un antes y un después y resitúa la política en la casilla de la salida. Los españoles ven que hay partidos a la derecha que solo quieren que no gobierne el PSOE, mientras que el PSOE lo que hace es mirar los intereses de los españoles.

–Va a ocupar el hueco de Adriana Lastra…

–Adriana, además de compañera y vicesecretaria general del PSOE hasta ahora, es amiga. Somos compañeros y amigos, y hemos mantenido una relación de total confianza, incluso sin tener ninguno de los dos cargos en el partido, desde hace veinte años. Y así será dentro de veinte más, porque en política las distintas responsabilidades son de paso. No puedo más que respetar su decisión, trasladarle todo mi cariño y agradecimiento. Es un referente en el socialismo asturiano y español. Coincido con ella en que nos seguiremos viendo en las agrupaciones.

–Usted fue uno de los primeros en Asturias que apostó por Pedro Sánchez, incluso cuando ni él mismo apostaba por él.

–(Se ríe). Sí, sí, fui uno de los primeros. Incluso llevaba una foto de él en el móvil. Se lo decía a todo el mundo: que era la mejor persona para ser el futuro candidato del PSOE. Nos conocimos en una conferencia política en Madrid, le asalté en el pasillo. Le dije, soy Iván Fernández, de Asturias, pero quiero que sepas que creo que eres el adecuado para ser el futuro presidente de España.

–Y de aquel encuentro nació una sólida relación.

–Cuando dio el paso de optar a la secretaría general del partido, le escribí un correo electrónico, recordándole aquél encuentro. Él se acordaba, me pidió el teléfono y hasta aquí. Para mí sigue siendo la misma persona, humilde, accesible y llana. Con él he mantenido la misma relación en todo momento: siendo diputado raso, siendo secretario general, siendo presidente… el trato siempre ha sido el mismo.