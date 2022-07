Análisis, por Vicente Montes: La cuarta vida de Adriana Lastra

Parafraseando la célebre frase del poeta Paul Éluard, "hay muchas vidas pero están en esta". La socialista asturiana Adriana Lastra encara su cuarta vida, cuyo destino aún no está escrito pero que, sin duda, coinciden dirigentes del PSOE, seguirá siendo determinante en el partido, al menos en Asturias.

Adriana Lastra da un paso atrás como vicesecretaria general del PSOE, quizás un minuto antes de que su papel interno en el partido estuviese sometido a debate, pero en todo caso allanando a Pedro Sánchez, a quien ha demostrado una lealtad por encima de cualquier otra, el camino para emprender cambios en un Partido Socialista en horas bajas, asaeteado por el pánico demoscópico ante el horizonte de las próximas citas electorales.

Hace bastantes días que los más próximos a Adriana Lastra en Asturias conocían su decisión de dimitir. Varias razones estaban en la balanza, pero hay una muy poderosa. A sus 43 años, la riosellana afronta su primer embarazo. Las ecografías dicen que será niño y que nacerá en el otoño. Hace dos semanas, los médicos le recomendaron reposo, y en estos quince días la dirigente socialista lo ha guardado: no acudió al debate del estado de la nación y anuló, a última hora, su asistencia a la Fiesta de la Rosa que el pasado sábado celebró el PSOE de León.

El runrún de que algo pasaba con Adriana Lastra llevaba tiempo circulando y se aceleró tras las elecciones en Andalucía el pasado 19 J. La contundente victoria por mayoría absoluta del PP, el hundimiento constatado del PSOE y la nada amable salida en público de la asturiana tras conocerse los resultados alimentaron las hipótesis. Eran conocidos desde hacía tiempo las tensiones entre Lastra, número 2 de facto de Pedro Sánchez, y Santos Cerdán, secretario de organización y número 3 del partido. La sucesión de malos resultados electorales (en Madrid, previo al congreso federal de Valencia, y luego en Castilla y León y Andalucía) aceleró nervios, así como el cruce de reproches. ¿De quién era la culpa?

Ya entonces la posibilidad de que Pedro Sánchez interviniese para remodelar el partido, a la par que ejecutaba una probable crisis de gobierno, se daba por hecha. Ahí anidaron los rumores de un posible regreso de Adriana Lastra a Asturias y que Adrián Barbón pudiese ser ministrable en la futura remodelación. Pero esa hipótesis, que según dirigentes socialistas asturianos no tenía fundamento, quedó rápidamente despejada. LA NUEVA ESPAÑA adelantó en exclusiva que Adrián Barbón ya había comunicado a su entorno su decisión de presentarse a las próximas elecciones autonómicas, considerando que su proyecto de Gobierno exigía una continuidad para que Asturias lleve a cabo las reformas planteadas por los socialistas. La otra pista sobre lo que ocurría también la adelantó este periódico, al publicar el pasado 1 de julio que Adriana Lastra estaba embarazada.

Ahí residían las claves para entender lo que ayer sorprendió, a primera hora de la mañana, a gran parte de la militancia y dirigentes del PSOE. Adriana Lastra comunicaba su dimisión achacando su marcha a cuestiones personales y con un tono de profundo agradecimiento. Se trata de un gesto que en el PSOE asturiano se interpreta como una muestra de esa lealtad a Pedro Sánchez de la que siempre ha hecho gala. Su paso atrás, fundado en verdaderas razones personales, despeja cualquier debate. Sánchez tiene ahora las manos libres para iniciar una remodelación interna sin ninguna atadura: ni siquiera la profunda relación que Lastra y Sánchez mantienen desde que el hoy presidente del Gobierno inició su particular resurrección para conquistar el PSOE tras haber sido defenestrado por la vieja guardia del partido.

La primera vida, a la sombra de la FSA. Los veteranos del PSOE recalcan que las Juventudes Socialistas son una auténtica escuela de conspiración política. Ahí se forjó una joven Adriana Lastra, que con 18 años asumió la secretaría general de la agrupación de Juventudes en Ribadesella, entre 1999 y 2004. Allí coincidió con Adrián Barbón y buena parte de los que serían dirigentes del PSOE asturiano posteriormente. La recuerdan como una chica de discurso firme y ortodoxo, con un punto de rebeldía, rockera en la intimidad. Saltó a la Federación Socialista Asturiana como secretaria de Movimientos Sociales, pero aquello se le quedó pequeño pronto y logró escaño en la Junta General en 2007. Ya como secretaria de Política Municipal del PSOE asturiano, fue fajándose en las luchas territoriales, a la sombra del entonces secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, con quien las luchas internas terminaron por establecer una distancia insalvable. Terminó por formar parte del triunvirato del PSOE asturiano: hubo un tiempo en el que solo lo que salía de la boca de Javier Fernández (secretario general del partido), Jesús Gutiérrez o Adriana Lastra se consideraba palabra de la FSA.

La segunda vida: atada a Sánchez. Javier Fernández y Adriana Lastra mantenían una buena relación, casi paterno-filial. Pero se quebró por las batallas internas, ya en el momento en el que la riosellana se ató a un Pedro Sánchez pujante, que la llevó al Congreso de los Diputados. Y cuando los barones instigaron la defenestración de Sánchez, Adriana Lastra soltó amarras con sus orígenes. Con todo, tras la caída de Pedro Sánchez se abstuvo a la investidura de Mariano Rajoy en el Congreso: "Por imperativo", añadió. La abstención obediente no evitó el castigo, ya que perdió la portavocía en la comisión de Administraciones Públicas. Derramó lágrimas que se convirtieron en coraje, y se prometió no olvidar. Así, fue una de las hacedoras de la resurrección de Pedro Sánchez: le convenció de que merecía la pena luchar y coordinó su campaña a las primarias.

Tercera vida: los éxitos y el poder, pero también el auge y el descenso. Aquel todo o nada terminó por ser un acierto. Cuando nadie daba un céntimo por Pedro Sánchez, Adriana Lastra apostó todo. Cuando Sánchez recobró el poder del partido y terminó en Moncloa, devolvió la lealtad y nombró a la asturiana portavoz del PSOE en el Congreso. Y su paso por la portavocía, pese a las críticas de los detractores, es recordada positivamente en el partido. Demostró cintura política en el diálogo con el resto de partidos, en particular para lograr la investidura de Sánchez a finales de 2019 y evitar unas terceras elecciones. Fue azote desde la bancada socialista en el Congreso y cuando Pedro Sánchez se dio cuenta de que debía cambiar Gobierno y partido tras el desastre electoral de Madrid, la escuchó. Entonces, el presidente del Gobierno prescindió de colaboradores como Iván Redondo, José Luis Ábalos o Carmen Calvo. Adriana Lastra quedó como vicesecretaria general del partido tras el congreso federal de Valencia y, aunque perdió la portavocía parlamentaria, pilotó el partido con el objetivo de rearmarlo para las futuras citas electorales. Querida por gran parte de la militancia, denostada por sus detractores dada su vehemencia, Adriana Lastra contempló con amargura los últimos resultados electorales. Se sumaron problemas de coordinación en Ferraz con el número tres, Santos Cerdán (que ella niega en privado) y muchos dimes y diretes en los mentideros socialistas. Pero había un hecho claro: el PSOE necesita una sacudida para afrontar las futuras autonómicas y generales. Pedro Sánchez es consciente de ello y quizás los planes pasaban por tocar a su aliada Adriana Lastra. Aunque el embarazo de la asturiana fue buscado y deseado, no es ninguna excusa. La buena nueva de la dirigente socialista la hizo visitar Asturias por razones médicas los últimos meses. La llegada del vástago supone una enorme ilusión personal para la dirigente socialista, y también ha trastocado su vida, obligada a guardar reposo. Hagan cálculos: el hijo de Adriana Lastra nacerá en diciembre, por lo que la baja por maternidad puede extenderse hasta marzo. ¿Es asumible eso con un PSOE necesitado de un timonel de cara a las municipales y autonómicas mayo? Si había algún debate en Ferraz sobre si ella era o no ya esencial para esta nueva etapa, la propia Adriana Lastra lo cortó: daría un paso atrás.

¿Y esa cuarta vida? Conociendo a la socialista asturiana cuesta creer que su futuro se limite a ser una diputada rasa. En el PSOE de España tendrá protagonismo por el cariño de la militancia, y el asturiano sin duda, mientras siga al frente del partido Adrián Barbón. Será número 1 al Congreso si ella quiere, con total apoyo de la FSA. Pero en todo caso, ella tendrá mucho que decir sobre su futuro. Quizás, con el tiempo, regrese a la escena de la región que la vio nacer a la política.