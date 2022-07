Barbón sobre Adriana Lastra: "Es irreemplazable, un referente para el socialismo español"

El presidente del Principado y líder del PSOE asturiano, Adrián Barbón, defendió la figura de Adriana Lastra, como un referente "no solo para nosotros, los socialistas asturianos, sino para el conjunto del socialismo español". Al tiempo que se abre la incógnita sobre el futuro político de la que hasta ahora fue vicesecretaria general del PSOE, número 2 de Pedro Sánchez, Barbón recalcó que "Lastra es irreemplazable, y quien diga lo contrario miente; ha sido un perfil político de gran nivel y todo el mundo la recuerda por su gran labor, no solo como vicesecretaria general, sino también como portavoz del grupo parlamentario socialista". "Tiene 43 años; que nadie crea que ha terminado su carrera política", aseguró.

Barbón, quien mantiene una estrecha relación de amistad y confianza con Lastra desde hace años, reconoció que él mismo fue uno de "los primeros" en conocer la decisión de la asturiana de dar un paso atrás. "Ahora necesita parar, hay momentos en la vida en los que los médicos te ponen en una disyuntiva clara y yo voy a apoyar siempre esa decisión", indicó Barbón ante las críticas de algunos sectores feministas por el hecho de que la asturiana haya argumentado con su embarazo la decisión de echarse a un lado en el PSOE. "Necesita tranquilidad plena, desconexión absoluta y reposo", recalcó el presidente asturiano.

Barbón negó que hubiese un ruido de fondo sobre un futuro relevo de Adriana Lastra que catapultase la decisión de la asturiana. "En ningún caso me ha trasladado el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hubiera ningún problema con Adriana Lastra. Él comprendió los motivos que le dio y como secretario general tiene que afrontar esa situación; pero problema político, ninguno", recalcó Barbón.

Pero ¿dónde está el futuro de Adriana Lastra? "Estamos hablando de una de las personas con mayor querencia entre la militancia, no hubo más que ver las redes sociales ayer", indicó Barbón, quien durante la jornada del lunes se comunicó en varias ocasiones con la asturiana y le trasladó que "los mensajes eran de enorme cariño por parte de la militancia socialista". "No hay quien la reemplace, ha sido un perfil político de gran nivel", aseguró. Y Barbón recalcó que pese a "las dudas que había sobre ella, políticos de otros partidos me reconocieron que se convirtió en una excelente portavoz".