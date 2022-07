La regulación balear de la herencia en vida, terreno vedado para Asturias

El Parlamento de las Islas Baleares tendrá en breve, con el insólito asentimiento unánime de todos los grupos políticos, una ley para regular las herencias en vida. La norma acaba de ser registrada y nacerá para tratar de dar seguridad jurídica a las transmisiones patrimoniales entre descendientes antes de la muerte y clarificar la tributación que se les aplica. Sus posibilidades, no obstante, se agotan en el archipiélago, toda vez que la autonomía está haciendo uso de su competencia para legislar sobre la figura de los «pactos sucesorios», propia y exclusiva del derecho foral balear. Esos acuerdos en vida, reconocidos en el ordenamiento jurídico de las islas por un arraigo histórico que remonta su origen a la baja Edad Media, son una peculiaridad genuina de su corpus legislativo y, como tales, pueden ser regulados únicamente en Baleares, en cumplimiento de una prerrogativa que reconoce la Constitución de 1978, allí donde atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación civil con la expresa salvedad de «la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan».

No es el caso de Asturias, «que está sometida de pleno al derecho civil común». Manuela Fernández Junquera, catedrática de Derecho Financiero y Tributario, advierte en esos términos de la carencia de competencias regulatorias que tiene el Principado en esta materia. Además, resalta, «a esto puede añadirse que, para los no residentes en esas comunidades, estas costumbres son ajenas, y en cierto modo extrañas, a sus relaciones jurídicas en el ámbito sucesorio». Así pues, «con independencia de que tales normas civiles no puedan aprobarse en Asturias, vendrían a solucionar problemas tributarios hasta ahora inexistentes».

Réplicas similares. En su condición de norma exclusivamente civil, la proposición de ley que acaba de llegar al Parlamento balear no entra en la regulación de los impuestos, pero trata de prestar cierto auxilio a los tribunales a la hora de resolver cuestiones como la tributación aplicable a cada supuesto de los «pactos sucesorios». Sólo existen réplicas similares de estos negocios jurídicos en Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra y Aragón y los adelantos hereditarios formalizados haciendo uso de ellos se ha disparado desde que una sentencia del Tribunal Supremo equiparó su tributación a la de las herencias por causa de muerte, mucho más favorable que la de donaciones, que sería la que se aplicaría en Asturias conforme a la legislación común.

Dificultades fiscales. El manejo cotidiano de legados, testamentos y su carga impositiva demuestra, no obstante, las dificultades fiscales que se plantean en algunos supuestos de la transmisión en vida. Álvaro López Castro, abogado de la plataforma asturiana contra el impuesto de sucesiones, menciona algunos, como el legado del negocio de un pequeño autónomo que se jubila y debe afrontar un recargo impositivo incomparable con el que se aplicaría a las herencias... En lo estrictamente jurídico, destaca que la propuesta legislativa balear «hace válido lo que en el Código Civil es nulo, la promesa de donación o herencia». Sólo «chirría», añade, recordando algún pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que «la ley en cuestión haya de regir en cualquier sucesión, se resida donde se resida», con lo que dejaría de ser una norma territorial para adquirir una condición de «ley personal que entiendo que no cabe». Así, «si se deja de tener la vecindad foral y no es firme lo hecho bajo el amparo de la ley balear, debería aplicarse la legislación de la nueva vecindad…».

La difícil aplicación en Asturias. El caso es que la carga impositiva que se aplicaría a las donaciones que la nueva norma balear pretende regular como herencias en vida sería seguramente muy superior bajo otra normativa, como la que rige en Asturias, pero lo cierto es que fuera de las autonomías con derechos forales la ley es la del Código Civil. Como señala también Carlos Rodríguez-Noriega, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, la ley balear se asienta sobre «la legislación civil de aquella comunidad, que recoge expresamente esos pactos sucesorios» y sería «de muy difícil aplicación en Asturias por falta de sustento jurídico». Sólo teniendo en cuenta esa específica peculiaridad territorial es posible valorar las potencialidades de una norma que no tiene posibilidad de arrastre a otro ordenamiento distinto de aquél, remata.