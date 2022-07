Barbón pone el aumento del empleo y la recuperación "del orgullo" como logros

El mismo día y a la misma hora de su toma de posesión, pero tres años después, Adrián Barbón quiso desligar ayer el balance de su primer trienio como presidente del Principado de la proximidad de la reválida electoral. El jefe del Ejecutivo autonómico recapituló lo hecho y echó un vistazo a lo que le queda por hacer sin poder resistir una mirada de reojo a las encuestas. Aún está caliente la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que da por primera vez ventaja al PP sobre el PSOE, pero aunque en España esa sea la foto que dejan las autonómicas de Andalucía Barbón prefiere agarrarse a que "todas las que conozco en Asturias que no responden a intereses partidistas dicen que el Gobierno asturiano revalidaría su mayoría".

Dicho eso, que remitía al reciente sondeo encargado por el PP asturiano que vaticinaba su victoria, recordó que el inventario que ha hecho este miércoles es el que hace todos los años por estas fechas y no responde más que a un compromiso de transparencia y "rendición de cuentas" ante los asturianos. Invitó a no ver en su discurso nada de eso que él ha criticado en otros, el electoralismo, el nerviosismo demoscópico o el inicio prematuro de la campaña electoral, pero también dejó dicho que "soy el político asturiano que mejor conoce la realidad de Asturias por mi condición de presidente", y que "estos tres años me han servido para darme cuenta de cuáles son los ejes que hay que acelerar en la próxima legislatura". El 8 de septiembre, avanzó, "anunciaré si me voy a presentar o no, aunque todo el mundo tiene claro lo que voy a hacer", matizó confirmando que sí.

Al abordar lo más inmediato, el final inminente de esta legislatura, el Presidente auguró "meses de intenso trabajo" y prometió "trabajar con toda la fuerza del Gobierno" para que después del hecho insólito en esta década de sus "tres presupuestos consecutivos" –en realidad serían cuatro contando el último de la presidencia de Javier Fernández– "no haya tres sin cuatro". En este terreno ha recibido de la oposición numerosas ofertas de apoyo –IU, Podemos, Ciudadanos…– y ha dudado de la disposición real de los otros grupos. Ayer, se limitó a llamar "a una responsabilidad a los partidos, porque estamos viviendo una situación absolutamente excepcional", dijo. Citó la inflación pospandémica y el desafío de los fondos europeos y trazó los tres ejes de su proyecto presupuestario en torno a lo ya avanzado sobre la pretensión de que sean las cuentas "de la juventud, del aterrizaje de los fondos europeos y del reto demográfico", repitiendo aquí su idea sobre la necesidad no solo de ampliar las ayudas directas a la natalidad, sino también de establecer nuevas deducciones fiscales y una "discriminación positiva" para las zonas en riesgo de despoblación.

Este año tampoco tendrá el proyecto listo y registrado en la Junta en septiembre, como marca el Estatuto de Autonomía y le exigen algunos de sus antagonistas parlamentarios, porque en esa fecha "no dispondremos de los datos del ámbito nacional, las transferencias de la financiación autonómica y serían ficticios". "Me gustaría presentarlo cuanto antes, pero con la certeza de que se trata de un documento serio, riguroso y solvente, como hemos hecho todos estos años…"

Mirando hacia atrás, Barbón cifró el cumplimiento de sus objetivos en un cálculo de porcentaje que coincide exactamente con el tiempo que ha cubierto la legislatura, tres cuartas partes, y habló de "un 75 por ciento entre propósitos culminados o en ejecución". En el haber de estos tres años situó una convicción en la que da por hecho que de la mano de su Gobierno los asturianos "hemos recuperado nuestro orgullo de pertenencia" y entre otros muchos detalles de un balance extenso celebra los datos del desempleo: "Hoy Asturias está por debajo de las 60.000 personas en paro registrado y tiene 375.000 trabajando. Hay 2.500 trabajadores más y 6.000 parados menos que el 20 de julio de 2019", resaltó. En los "debes", asume que "fuimos extremadamente ambiciosos al trazar la planificación normativa del Gobierno en el primer año", o más bien que anunciaron más leyes de las que tal vez podrían resolver sin prever que la tramitación en Asturias es lenta y pone piedras en el camino. Su conocida "guerra contra la burocracia", uno de los propósitos de los que más presume, forma parte de los logros, pero también a la vez, de algún modo, de los errores, porque "deberíamos haberla afrontado al inicio de la legislatura".

Respaldo a Patxi López

Sobre el futuro de su gabinete repitió que los consejeros "están en permanente evaluación". Sobre el el del PSOE, avanza que "no soy nadie para decir lo que debe hacer" Pedro Sánchez igual que no permitiría que el secretario general del PSOE tutelara sus decisiones al frente de la FSA, pero sí avaló un posible ascenso de Patxi López en la ejecutiva tras la renuncia de Adriana Lastra. "Patxi es amigo personal y un símbolo de la lucha contra ETA. Fue el lendakari de la paz y siempre va a contar con mi apoyo y mi cariño".