Los alcaldes confían en que la futura ley de urbanismo acabe con la burocracia: "Hace falta"

Esperanza, escepticismo y dudas. Una mezcla de estas tres sensaciones domina a la mayoría de los alcaldes y alcaldesas a los que ayer pidió este periódico opinión sobre el anteproyecto de ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias. Esperanza porque todos, sin excepción, quieren creer que la futura norma "desburocratizará la gestión urbanística". Escepticismo, porque hasta ahora el Principado solo ha aportado una "declaración de intenciones" que quieren ver plasmada en la realidad. Y dudas, porque algunos no creerán nada hasta ver "la letra pequeña". Los gobiernos de Gijón y Avilés evitaron emitir valoración por ahora.

Cecilia Pérez, regidora de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), aplaudió –"como alcaldesa", subrayó– que el Principado intente "desburocratizar la gestión urbanística y hacerla más flexible". Aunque no conoce el documento, le satisface "el espíritu" y ve "positivo" que la ley sea un documento general y que sean los instrumentos de gestión municipales los que entren "al detalle", como propone el Principado. Y, sobre todo, le gusta que el objetivo principal sea agilizar las tramitaciones porque, en la actualidad, elaborar un planeamiento es una labor "eterna, rígida y compleja". Y eso que en su caso logró aprobar el plan general en tiempo récord, cuatro años. Su principal preocupación reside en que todos los planeamientos municipales tendrán que adaptarse a la futura ley. "Veremos cómo se hace", indicó.

Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo, indicó que el Principado solo ha ofrecido "unas pinceladas de lo que pretende", pero no el documento completo. Apuntó que toda modificación legislativa encaminada a "flexibilizar la tramitación administrativa, eliminar trabas y facilitar la inversión y la generación de actividad tiene que valorarse como muy positiva". "No podemos permitir que Asturias pierda proyectos importantes por una normativa desfasada que genera trabas burocráticas excesivas e injustificadas. Esas inversiones se están yendo a Galicia, Castilla y León o País Vasco porque sus normativas son mucho más flexibles", lamentó. Animó al Principado a ser "valiente y ambicioso con la modificación normativa", pero reclamó "un amplio margen a los ayuntamientos para adaptarse a sus peculiaridades. La situación y problemática urbanística de Oviedo o Gijón no es la misma que la de Ibias o Degaña, y la norma debe tenerlo muy en cuenta. La competencia urbanística debe continuar siendo eminentemente local", señaló. "Toda modificación que suprima trámites formales, muchas veces injustificados, redundantes y carentes de sentido, es un avance para evitar conflictividad jurídica y por tanto reduce los riesgos de anulación", finalizó.

La edil de Urbanismo de Siero, Susana Madera (PSOE), considera que si la futura norma va en la dirección que hasta ahora se conoce sería de un avance "muy relevante" para los ayuntamientos, pues evitaría la sucesión de trámites que implica cualquier modificación del planeamiento. "Tiene muy buena pinta, aunque de momento solo conocemos una especie de decálogo básico y habrá que ver el detalle para pronunciarse", señaló. "A partir de lo que hasta ahora se sabe", la ley contribuirá al objetivo de reducir la burocracia y evitar la judicialización de procedimientos, auguró.

El alcalde llanisco, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), es escéptico y quiere leer "la letra pequeña" porque lo que se ha presentado hasta ahora es "una declaración de intenciones" y "muchas palabras abstractas. A ver cómo se plasma todo eso en la realidad", dijo. Señaló que todo lo que sea "agilizar la tramitación urbanística será bienvenido", pero no le suena bien que el Principado se dote de más poder para intervenir en las planificaciones municipales: "Quizá otros ayuntamientos lo necesiten; Llanes, no". Aseguró que el Principado "vendió" a los ayuntamientos como "punto fundamental" la desburocratización y evitar la judicialización del urbanismo. "Ojalá acierte porque hace falta, pero el papel lo lleva todo y los hechos están aún por ver", expresó.

Gema Álvarez, alcaldesa de Lena (IU), destacó que no puede opinar sobre lo que supondrá una ley de la que aún no conoce "el contenido y, por tanto, el calado que finalmente tendrá". Lanzó un reproche: "No estaría mal que cuando el Gobierno decide esta clase de reformas que afecta a las entidades locales se trataran directamente con nosotros". En su opinión, el Principado debe explicar a los alcaldes "cómo será el proceso de aplicación de la ley y lo que supondrá para las administraciones locales". Porque "puede sonar muy bien que se diga que los ayuntamientos contaremos con más herramientas técnicas y que supondrá menos burocracia para los ciudadanos, pero necesitamos saber cómo se hará y qué supondrá en nuestro día a día", añadió la regidora, que está "a la espera de conocer el texto en su totalidad y sus pormenores".

Estefanía González, alcaldesa de Villayón (PP), ve la nueva ley como "algo positivo" porque juzga necesario "adecuar las normas a la realidad asturiana", pero "llega muy tarde, no la veremos en esta legislatura". Auguró que la ley repercutirá positivamente en los vecinos. Con un matiz en torno a la protección del medio natural: "Asturias es un paraíso, y por ello debemos colaborar en su preservación dotándolo de una legislación adecuada, pero sin olvidar que en él viven asturianos que quieren desarrollar su proyecto vital. Todo está bien en su justa medida". En cuanto al objetivo de agilizar las tramitaciones urbanísticas, fue contundente: "Es inasumible para ayuntamientos y vecinos (que se tarden) décadas para desarrollar un plan general de ordenación. Necesitamos agilidad y seguridad (jurídica)", añadió.

Sergio Hidalgo, alcalde de Salas (Foro), subrayó que todo lo que sea facilitar la tramitación urbanística, dotar de más recursos a los ayuntamientos y beneficiar a la zona rural es "positivo". "Hay que conseguir una administración ágil, que ahora no existe, porque cualquier nimiedad tarda en tramitarse años". Destacó que, de momento, el Principado ha expuesto "una declaración de intenciones" y que habrá que aguardar a "ver los hechos". Sobre la intención del Ejecutivo de dotarse de más poder para intervenir en las planificaciones locales, señaló que esas decisiones deben adoptarse "desde el municipalismo" y "nunca debe hacerlo el Principado por su cuenta". Manifestó su escepticismo y sus dudas sobre que la ley logre desburocratizar las tramitaciones urbanísticas. "Hoy hay una burocracia inviable. No confío en nada. Cuando se vean los hechos, creeré", concluyó.

El alcalde de Ribadesella, Ramón Canal (PSOE), ve la ley "perfectamente diseñada" y, "en principio", positiva para el concejo, aunque admitió que los resultados dependerán de su puesta en práctica: "La letra es buena y la música suena bien, veremos a ver cómo se desarrolla". Aplaudió que uno de los objetivos de la ley sea agilizar las tramitaciones urbanísticas. No en vano, Ribadesella lleva más de veinte años intentando aprobar un plan general. Avanzó que, aunque ayudará, la ley no solucionará al completo la situación del concejo: "No tenemos capacidad de decisión en muchas cosas, dependemos de la Confederación, de Carreteras, de Costas, de Medio Ambiente...". Aun así, aplaude los pasos que está dando el Principado para desburocratizar la administración; por ejemplo, con la normativa que posibilita que los ayuntamientos otorguen licencias menores en zonas con protección cultural, algo que antes debía pasar obligatoriamente por Patrimonio.