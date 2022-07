Taramundi supo afilar el turismo a su gusto

La oficina de turismo de Taramundi atendió en 2021 a 25.423 personas, casi 43 veces su población en el censo de ese mismo año (592). Su Museo de la Cuchillería, en Pardiñas, recibió entonces 17.400 visitas, y por las calles de la aldea recuperada de Os Teixois, museo etnográfico al aire libre, caminaron cerca de 35.000 visitantes. El pequeño municipio del extremo occidental asturiano batió su propio récord de visitantes en el año del gran "boom" turístico de toda la región, de los atascos y aglomeraciones en los atractivos rurales asturianos. Pero lo suyo ya tiene más de tres décadas de historia y en La Rectoral, antigua casa del cura que data del siglo XVIII recuperada como hotel de cuatro estrellas, empezó todo. Todo para Taramundi y todo para la Asturias y España alejada de las grandes poblaciones.

El germen "milagroso".

"Da yuyu", expresa Jesús Mier, gerente del hotel La Rectoral, cuando se retrotrae a 36 años atrás, cuando el proyecto se gestó. "Esto fue un auténtico milagro. Lo que se hizo aquí no lo he visto en ningún otro lugar, y he conocido muchos sitios, a bastantes de los cuales asesoramos", cuenta el responsable del alojamiento que puso luz en la oscuridad que se cernía en los años 80 sobre Taramundi y, de paso, se convirtió en un tótem turístico, el germen que dio origen a lo que hoy constituye el sector del turismo rural en toda España. Primero, hay que entender el Taramundi de aquella época. "Era un medio rural que estaba marginado, que iba a sufrir mucho más que el resto de Asturias la entrada de la competencia del mercado europeo en el sector primario", explica Mier. Eduardo Lastra, a quien todos conocen por Lalo en el concejo y que fue su alcalde desde las primeras elecciones democráticas hasta 2015 (menos un impasse de cuatro años en el que ocupó la dirección general del Instituto de Desarrollo Rural), añade un gráfico detalle: "Hasta el 82 no había electrificación suficiente. La mayor parte del día no había luz en el pueblo", recuerda. "Y ahora nos quieren poner unos eólicos que generarían mucho más de lo que necesitamos", añade con sorna Mier. La sonora lucha contra la llegada de molinos de viento, con la que se significa especialmente el sector turístico local al temer su impacto paisajístico, es un ejemplo de la potencia que ha adquirido un nicho económico que explotó a raíz de La Rectoral.

Los hacedores.

El hotel rural llegó tras la implicación de varios políticos y un proceso de estudio en el que participó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). "Era un proyecto único en los 80, que existió gracias a un colectivo de personas visionarias que supieron ver claramente lo que nadie éramos capaz de ver. El primero se llamaba Eduardo Lastra, un héroe para mí. A él se sumaron desde el Principado, afortunadamente, Pedro de Silva (entonces Presidente), Pedro Piñera (consejero de Obras Públicas) y Tomás Flores (responsable de Turismo), además de Jesús Arango (consejero de Agricultura)", recalca Jesús Mier, que agrega: "Este era un medio muy duro y muy difícil, y fueron capaces de lanzar de cero un proyecto en el que nadie creía. Tuvieron los huevazos de tirar adelante". Así, consiguieron fondos. "En Taramundi casi nadie sabía lo que era el turismo", recalca. El CSIC realizó entonces un estudio de los recursos del concejo y se llegó a la conclusión de que había que formar un "núcleo de turismo rural", todo un revolucionario concepto. "A la vez se plantearon otros en La Vera (Cáceres) y El Maestrazgo (Teruel), pero los entresijos de la política convirtieron en inviables esos otros dos proyectos y solo Taramundi fructificó", rememora quien lleva al frente de La Rectoral desde 1990. El CSIC hablaba de que se necesitaba un hotel de cuatro estrellas en Taramundi. Y así, el alcalde Lastra y el gobierno autonómico de Silva "apostaron por La Rectoral, por armar algo potente y que rompiese, y finalmente rompió".

El despegue.

"Decidieron que iban a hacer aterrizar en Taramundi una nave espacial, algo desconocido. Y La Rectoral se convirtió en un faro que iluminó el resto de atractivos turísticos del concejo, los hizo conocidos", explica Jesús Mier. Los "dos o tres primeros años" de La Rectoral "costaron mucho esfuerzo", pero el hotel empezó a ser conocido y "en los noventa llegó el punto de inflexión", todo un boom, con el alojamiento siendo portada de alguna potente publicación dedicada al turismo. La idea de los gestores del proyecto se sustentaba "en tres pilares": la recuperación patrimonial para uso turístico de elementos abandonados, generar "una actividad económica que guiase a otras actividades económicas" y fijar población. Este último es el único objetivo que se resiste algo, pues Taramundi, como la práctica totalidad del campo asturiano, vuelve a perder población víctima de una aguda crisis demográfica. Aunque la sangría hubiera sido catastrófica de no ser por el turismo. El cambio se testa al comprobar qué pensaban del turismo los vecinos en los albores del proyecto, a finales de los ochenta, y qué piensan ahora, cuando baten récords de turistas. Lastra y Mier lo exponen sin mucho esfuerzo: "Entonces decían que quién iba a venir a visitar Taramundi si los de aquí se tenían que marchar, y ahora piensan que gracias al turismo seguimos existiendo". Y Mier expresa un deseo: "Ojalá existiese una rectoral en cada municipio de España, otro gallo nos cantaría".

Y se afiló la navaja.

La Rectoral cumplió su función de faro y acabó iluminando otros sectores que estaban en riesgo. Así, un concejo de apenas 600 habitantes tiene ahora cinco museos. Uno de ellos el de la Cuchillería. El turismo que llegó a Taramundi logró convertir un filo que empezaba a oxidarse en un filón. "La artesanía ya existía antes, por ejemplo la de la navaja o los cuchillos. Pero tenían que vender a intermediarios para comercializar el producto, y estos se quedaban con el margen de beneficio. Con La Rectoral se consiguió acercarles visitantes y los artesanos de la cuchillería pudieron vender directamente. Ahora hay negocios que pudieron pervivir y ya son de segunda o tercera generación", cuenta Jesús Mier. Algo que corrobora Juan Carlos Quintana, quien heredó en Pardiñas un taller de cuchillería al que sumó en 2007 un museo que se estrenó con 4.000 visitantes anuales y en 2021 alcanzó los 17.400. Entre ambos suman nueve empleados en temporada alta. "Actualmente, el 60% de lo que fabricamos artesanalmente lo vendemos en el museo o en tiendas de Taramundi a turistas. Es algo muy significativo", explica Quintana, que señala que "ahora, solo en cuchillería somos 18 artesanos en el concejo; sin la irrupción del turismo, quizás resistiese el oficio, pero no seríamos 18 ni de lejos". Lastra explica que en los ochenta "quedaban cinco o seis" cuchilleros, y "la mayoría medio jubilados". El balón de oxígeno en forma de visitantes que llegó a Taramundi insufló vida a un sector que pudieron heredar los hijos con garantía de futuro. "Fue nuestro salvavidas y la forma que tuvimos de reconocer la importancia del oficio. Si no hubiese venido gente de fuera que nos lo recordase, se nos olvidaba", manifiesta rotundo Quintana, cuyo museo cuenta con un taller "tradicional, de siempre" restaurado. Narra además un efecto positivo que, paradójicamente, tuvo la tardía electrificación del concejo: "Faltaba electricidad y, gracias a eso, se preservó el oficio tradicional, se mantuvo la calidad y por eso tuvimos éxito entre los turistas. Ahora tenemos electricidad, pero promovemos seguir en esa misma línea".

El agua que lo mueve todo.

Lo que significó el turismo para Taramundi se plasma a cuatro kilómetros de su capital, en el frondoso valle donde está encajada la aldea de Os Teixois. Allí, el pequeño arroyo de Mestas logra mover todo un conjunto etnográfico recuperado para recibir visitantes, donde se aprecia a la par la fuerza del agua que activa varios ingenios (un molino, una piedra de afilar, un batán, el mazo y la fragua de una herrería y hasta una pequeña central eléctrica) y la del turismo que insufló vida al concejo. Tras el proyecto de La Rectoral llegó el de Os Teixois, aldea comunicada por una pista de tierra y en la que apenas quedaban dos familias. Una de ellas, la de Luis Legaspi. Las administraciones arrimaron el hombro, se asfaltó una carretera y se arregló la aldea para convertirla en un museo al aire libre que ahora gestiona Luis y tiene restaurante incorporado. "Sin el turismo, todo estaría muerto, no quedaría nada; si no es porque se cogió a tiempo...", confirma Legaspi, quien pasó de vender coches en la vecina Galicia a poder trabajar en la aldea de sus padres, Melchor y Trinidad. Y extiende su reflexión a todo el concejo: "Taramundi, sin turismo, no tendría vida". Ahora, al ver su aldea recuperada, piensa en sus antepasados y los viejos vecinos del lugar; se le agolpan nombres en la cabeza. "Si los abuelos que no conocí volvieran... O Modesto, Armando, Santos.... Si esta gente hoy lo pudiera ver, sería una gran satisfacción. Es la gente de la que aprendí en el mazo, en la fragua. Había que venir andando de Taramundi con un burro. Y ahora, ver la gente que entra y sale de Teixois todos los días...", cuenta emocionado. La fama de este conjunto etnográfico ha ido extendiéndose. "Un chico de Gijón vino esta semana expresamente porque en un examen de ingeniería le vino en una pregunta cómo funcionaba el aire de la fragua de Os Teixois (tiene un peculiar sistema que insufla oxígeno gracias al agua)", relata Luis Legaspi, a quien, sin embargo, le preocupa que ni Teixois ni Taramundi mueran de éxito. "El año pasado (el del boom turístico en Asturias), en Teixois tuvimos cerca de 35.000 visitantes. Pero hay que volver a un ritmo normal y que la gente quede contenta. Yo prefiero no coger más comidas o más visitas si no se les puede dar buen servicio. Una visita a mi aldea, personalmente tratada, me lleva una hora. Y, sinceramente, pienso que lo que hay que hacer, en Teixois y en Taramundi, es intentar seguir mimando a la gente, es primordial. Este año, por fortuna, ya estamos a un ritmo idóneo, sin pasar de 150 personas al día", señala.

Oferta y masificación.

Taramundi presume de modelo y eso incluye el tipo de turismo que ha conseguido atraer. Jesús Mier lo explica con palabras de quien ha tenido que ir incluso hasta Argentina a exponer lo que supuso La Rectoral. "Se puede funcionar a la oferta o a la demanda. El turismo de masas es a la demanda, se adapta a lo que pide la gente y los destinos se sobresaturan. En Asturias, con el turismo ocurre como con el urbanismo: tenemos una costa privilegiada y preservada por una legislación que ya quisieran en otras comunidades. Y yo me chuleo, presumo de esa costa porque este es mi paraíso, y su rincón perfecto es La Rectoral, desarrollada plenamente a la oferta y no a la demanda, atrayendo a la gente que queríamos atraer", explica. Turismo de calidad, nada más y nada menos. Sin tirar los precios, teledirigido al visitante idóneo. Los huéspedes del hotel donde comenzó todo lo corroboran. "El éxito de Taramundi viene por su entorno, tienes montaña y tienes el mar a veinte minutos, y el turismo ya es un polo económico para la zona. Vamos a comer, y vayamos donde vayamos hay nivelazo, no solo en el producto sino en el servicio. El trato es exquisito. Eso no pasa en otros lados, y si cruzas la raya con Galicia ya no hay color", señalan Elena Valderas, Rafael Puentes, Ana Sáez y Chema González, todos ellos vecinos de la provincia de Lugo. "Estamos encantados", afirman. Tras dar buena cuenta de una comida, enfilan sus habitaciones de La Rectoral para echar una siesta. Desde la terraza del alojamiento se ve la capital del concejo, donde a cada paso brota un hotel, unos apartamentos o una tienda de navajas y recuerdos. César Villabrille, actual alcalde de Taramundi, nota que este año se ha vuelto a una cifra normal de visitantes tras el aluvión de 2021. "El concejo tiene infraestructura para atender a una determinada gente, si se desborda, baja la calidad", reconoce, aunque podrán hacer mejoras con los 3,5 millones de inversión que recibirá de Europa la comarca Oscos-Eo para su plan de sostenibilidad turística. "Lo ideal sería más gente en temporada baja", confiesa. Pero eso ya sería para (aún más) nota.