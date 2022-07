IU resucita la ecotasa turística: "El sector ya está consolidado y maduro"

Nueve meses después, “avalados por los datos turísticos excelentes” del verano asturiano, Izquierda Unida resucita la propuesta de implantación de una ecotasa que grave las pernoctaciones y algunas modalidades de transporte y actividad lúdica. La oferta, cuya primera versión fue incorporada sin éxito a la negociación presupuestaria del pasado otoño, despierta en verano y a la vista de que el sector está a los ojos de la coalición “suficientemente consolidado y maduro”. El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, y la portavoz en la Junta, Ángela Vallina, han vuelto a instar este lunes al Gobierno del Principado a sentarse en la mesa con expertos y agentes sociales a la que les remitieron para estudiar el impuesto y para aplazar su intento de hace unos meses. Han retomado la carga, con la conciencia de que ni el Ejecutivo ni sobre todo la patronal de la hostelería y el turismo en Asturias les respaldaron entonces, pero también persuadidos ahora de que el sector ha demostrado madurez. “Cuestión diferente”, precisa Zapico, “es que las empresas, la patronal, estén también en ese grado de madurez”.

Para ponerles a prueba, IU relanza la propuesta en versión “abierta” respecto a su formulación final, pero de entrada planteada en los mismos términos que en noviembre. Hablaron en aquel momento de un triple impuesto, de un recargo de cincuenta céntimos por noche, salvo en hoteles de cuatro y cinco estrellas y paradores nacionales, donde la tarifa sería de un euro, y los pisos turísticos y los alquileres a través de plataformas de la llamada economía colaborativa –Airbnb, Wimdu…–, donde subiría a dos. También de obligar a las empresas concesionarias del transporte en los espacios naturales del Principado –el de los Lagos de Covadonga y el de Poncebos a Sotres– a destinar a la ecotasa un dos por ciento de los billetes y de gravar con cincuenta céntimos cada descenso en canoa por el Sella. La tasa "no es abusiva, sino todo lo contrario", remarca, y además los precios de lo que se está llegando a pagar por noche también "ponen muy difícil decirnos que no". "Se dan todas las condiciones sociales y económicas para abordar esta propuesta, que no es novedosa".

Vuelven a repetir que la fórmula puede servir para recaudar al menos tres millones de euros y que se destinaría a la creación de no menos de 150 puestos de trabajo en la Asturias más despoblada. Se trata, resume Zapico, además de aumentar la recaudación, de mejorar la sostenibilidad, de generar empleo y, “como medida educativa, hacer al turista responsable de que está visitando una comunidad autónoma que es un privilegio en materia medioambiental y que debe seguir siéndolo”.

En su día, la razón del Gobierno y de los empresarios para desoír la oferta hablaba de las dificultades de un sector recién salido de todas las tribulaciones de la pandemia. Ahora, para avalar el momento de la reactivación de su propuesta, IU recuerda también “todas las ayudas públicas que recibió el sector” para salvar aquel momento de dificultad y afirma que si en aquel momento “el Gobierno decía que el sector todavía estaba superando lo peor de la pandemia, estos ocho o nueve meses nos demuestran que la pandemia para el sector está más que superada, que está suficientemente consolidado y maduro para poder abordar un debate como éste”. “Estamos en una campaña turística que está siendo un rotundo éxito”, remata, “y es el momento de buscar fecha para ponerse a trabajar”.