Amplían la zona de búsqueda del gijonés desaparecido en Cabrales: "No sabemos ya cómo ayudar, es angustioso", dice su mujer

Cuarto día de búsqueda de Javier Amigo Coto, el gijonés de 60 años desaparecido el pasado domingo cuando realizaba la ruta entre Poncebos y Bulnes, la conocida como canal del Texu, y cuarto día de ausencia de noticias para su familia, que sigue sin explicarse cómo pudo esfumarse su rastro en 3,2 kilómetros de trayecto que ya había realizado varias veces. La desesperación invade a su mujer, Elvira Fernández, quien había subido junto a su hermana en funicular hasta Bulnes, donde iban a encontrarse con él y con los integrantes del Grupo Xove de montaña, al que pertenecen y que estaban realizando una travesía de fin de semana por los Picos de Europa.

Elvira Fernández cuenta que ella, su hijo y el resto de allegados a Javier se encuentran “desesperados, deprimidos y tristes". Afirma que “seguimos esperando que el trabajo de la Guardia Civil dé resultados”, pero cada vez hay menos espacio para la esperanza. “Es muy angustioso no poder hacer nada, no poder ayudar. El no saber qué podemos hacer, qué pasos tiene que dar la familia, de qué manera podemos aportar algo… Sentimos mucha impotencia por no poder ayudar”, afirma la esposa de Javier Amigo Coto, amante y habitual de la montaña, como él.

“La zona de la Canal del Texu está muy transitada ya estos días. Aunque se mantendrá algo de búsqueda en esa zona, se irá abriendo el círculo para buscarle por otros lugares cercanos”, explica Elvira Fernández. Eso es lo que le han comentado desde el dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil, que hoy ha rastreado de manera minuciosa los precipicios de la canal que une Poncebos con Bulnes. Especialmente, las zonas de vegetación más espesa en la abrupta caída, donde era más difícil estos días la búsqueda al evitar una correcta visualización del terreno.

Agentes de los Grupos de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Cangas de Onís se han descolgado por las caídas de la canal para realizar esa inspección minuciosa, hasta ahora sin éxito. Así, la ruta en sí ha sido ya escrutada profundamente por los equipos de rescate. Asimismo, la Benemérita tenía previsto poner en marcha su helicóptero, "Cuco" , para rastrear zonas aledañas, hacia las que se irá ampliando el rastreo.

Ayuda por si alguien lo vio

La mujer de Javier Amigo pide ayuda a cualquier persona que pudiese ver a su marido el domingo por la mañana en algún tramo de la Canal del Texu –ruta que ese día estaba muy concurrida, explica– poniéndose en contacto con la Guardia Civil de Cangas de Onís para facilitar las tareas de búsqueda. Javier Amigo, que aparece en una imagen reciente en la foto que acompaña esta información, vestía cuando se le perdió la pista una camiseta azul celeste intenso de su grupo de montaña y debajo una camiseta azul marino con tirantes, además de pantalón corto caqui y una mochila tipo bandolera y llevar gafas de sol graduadas.

La familia agradece toda información que pueda servir de ayuda en una búsqueda hasta ahora infructuosa.