Los concejos rechazan las "cargas" que les impone la ley ambiental del Principado

Los ayuntamientos asturianos aprecian el esfuerzo. Valoran por lo que pesa el recorte de trámites administrativos que promete el proyecto de ley de calidad ambiental que promueve el Principado y sigue su curso en la Junta. Les agrada el concepto. Lo que no les gusta tanto es su papel en la trama, o más bien la carga adicional de tarea y coste con la que entienden que se les amenaza. El análisis de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) empieza formulando un criterio general en principio "positivo" respecto a las intenciones del intento, pero al descender al detalle no tarda en atisbar el riesgo de que a su estela se trasladen a las corporaciones locales, y la queja no es nueva, más "cargas burocráticas para las que se carece, en muchos casos, de medios técnicos, humanos y económicos".

El examen de los municipios ha cristalizado en un informe que cuestiona sobre todo la tarea inspectora que la ley se reserva para los concejos en el proceso que dará de paso algunas actividades e instalaciones de incidencia ambiental baja mediante una mera declaración responsable. Bien, si no fuera porque se atribuye a las entidades locales la condición de "órgano sustantivo ambiental" encargado de verificar a posteriori que lo consignado en la declaración del promotor se cumple efectivamente. En un contexto de recelo generalizado en las casas consistoriales por las competencias impropias que asumen los ayuntamientos, esa mención pone orejas tiesas y reactiva una recurrente queja municipal. El informe que la federación está remitiendo a los grupos parlamentarios pide apoyo para introducir modificaciones después de constatar que "los nuevos contenidos exceden las capacidades de gestión y económicas de un significativo porcentaje de ayuntamientos asturianos". Si se explican, advierten de que "es frecuente no disponer de inspectores ambientales", y que esta tarea acabe recayendo, allí donde existe, en la Policía Local, que no dispone de la "cualificación técnica necesaria..." Las quejas El «órgano sustantivo ambiental». Según el proyecto de ley, los ayuntamientos adquieren esta condición respecto a las actividades o instalaciones que pueden ser autorizadas con una simple declaración responsable del promotor. Eso les obliga a verificar a posteriori que se cumplen los requisitos legales, algo para lo que dicen carecer de medios «técnicos, humanos y económicos».

Piden que la ley obligue a la Administración autonómica a colaborar en la financiación adicional que generen las obligaciones le impone la norma. La delimitación. Reclaman que se defina con claridad para qué instalaciones o actividades se admite la simple declaración responsable y cuáles siguen requiriendo autorización ambiental integrada. Como quiera que la alternativa es contratar personal o externalizar el servicio que y eso cuesta dinero, la FACC invita a los legisladores a estudiar la inclusión en el texto de "una disposición donde el Principado se comprometa a colaborar en la financiación de los costes adicionales que la aplicación de esta ley pudiera generar a los ayuntamientos. A tal fin", remarcan pidiendo la traducción de la intención a partidas concretas, "en los presupuestos de cada ejercicio debería establecerse la cuantía de las aportaciones, así como su aplicación". Sin memoria económica De momento, en la lectura detenida del articulado a la FACC le falta algo… "No tiene conocimiento", dice su informe, "de la preceptiva memoria económica que debe acompañar al proyecto de ley, y por tanto desconoce si dicho documento valora el coste que la implantación de esta norma tendrá para las administraciones implicadas en su ejecución, entre ellas la local". Más allá del dinero, tampoco se fía de las garantías legales que adornan a esta nueva potestad de vigilancia. Reclama que se ponderen "las limitadas capacidades municipales", que se delimite con claridad qué actividades e instalaciones están sujetas a la liberación de trámites ambientales y que se valore "el establecimiento de una relación de referencia que otorgue seguridad jurídica a los ayuntamientos en la aceptación de la declaración responsable, acotando los riesgos de litigiosidad que puedan derivar tanto de los propios interesados como de terceros". Se escribe así un capítulo más en una controversia de largo alcance, toda vez que la ley de calidad ambiental ya era uno de los grandes obstáculos para el entendimiento del Gobierno con la izquierda y particularmente con IU, socio de investidura del PSOE. Los ayuntamientos que gobierna la coalición cuestionaron ya la sobrecarga de responsabilidad que les asigna esta norma, pero quedaba, hasta ahora, el pronunciamiento oficial de la FACC. Curada de espantos por el ejercicio sistemático de tareas "impropias" en los ayuntamientos, la federación apela además a que se le clarifique si estas competencias que se atribuyen a los ayuntamientos deben ejercerlas como propias o delegadas y recela asimismo del plazo de un mes que el proyecto impone para la emisión del informe municipal preceptivo para la concesión de las autorizaciones ambientales integradas. Acotar tanto el margen temporal supone, sentencia, "una presión añadida sobre los servicios municipales".