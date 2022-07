El temor del PP de que los trabajos de construcción del tercer carril de la autopista "Y" entre Oviedo y Gijón acaben alargándose más allá de lo previsto es para la delegada del Gobierno, Delia Losa, del todo injustificado. "No es así, lo previsto es justamente que las obras finalicen para el último semestre del 2023, así fue planeado desde el origen en el proyecto y así fue consignada presupuestariamente la obra", insistió Losa, antes de acusar al PP de generar una "alarma falsa" porque "es lo que había desde el principio". Recordó la delegada que "es una obra que presenta dificultades, en un a autovía con muchísimo tráfico y aparte de la complejidad técnica hace que todo se ralentice para compatibilizarlo con el mantenimiento de la circulación. No se puede parar el paso entre Oviedo y Gijón, no se puede engañar a la ciudadanía porque esto es lo previsto: finalizar a principios del segundo semestre del año que viene", recalcó. El PP exigió la semana pasada inyectar más dinero en la obra del tercer carril de la "Y" para que concluya este año. La propuesta, lanzada por la diputada nacional Paloma Gázquez, pasa por una modificación presupuestaria que permita adelantar a este año los 5 millones de euros previstos en el proyecto para 2023. La parlamentaria criticó el "ritmo lentísimo" de los trabajos, que comenzaron en 2019, y los "populares" pronostican que los plazos previstos no se cumplirán porque "va a ritmo de calzada romana".