Sin poder realizar operación bancaria alguna, pagar o cobrar con datáfono o hacer llamadas con el móvil. Así están desde hace días los vecinos de Nueva (Llanes), de gran parte del Valle de San Jorge y de puntos del concejo de Cabrales, como es el caso de Tielve, a causa de un problema en la red de telefonía. En el caso llanisco, los problemas se iniciaron el lunes a las 11.30 horas.

Los vecinos exigen una solución puesto que muchos no han podido "ni ir a cobrar la pensión". Según explican, en Llanes fallan las antenas de Llamigu y Pría. "Los bares y hoteles están sin datáfono, no funciona el móvil y esto afecta a todo el valle", comentó María Conde del Campo, que tiene un estanco en la localidad.

En Cabrales hay críticas también por la afección que esta situación está generando en establecimientos hoteleros y en queserías. Este es el caso de la quesería Arangas, cuyo centro de operaciones ubicado en Tielve, también está sufriendo las consecuencias de los fallos en las telecomunicaciones. "Es un problema que tenemos desde que salieron los móviles. No tenemos cobertura y seguimos sin ella. Llevamos 8 o 10 días sin teléfono", cuenta José Bada, encargado del establecimiento. La forma que tienen de hacer frente a esta situación es salir del pueblo para tener cobertura. "Es como si hubiésemos retrocedido en el tiempo 50 años, porque funcionamos como entonces" y, aunque por el momento no está afectando a las ventas sí que está perjudicando al reparto, "tenemos que desplazarnos, salir del pueblo para ver si tenemos mensajes de pedidos y trabajar así", explica Bada.

Lejos de ser una situación puntual, es una problemática de la que se quejan todos los vecinos. "Estamos acostumbrados por desgracia. La última vez estuvimos un mes sin servicio y dijeron que fue porque se había bajado un automático, pero no nos informaron de nada más. Creemos que no tienen interés por arreglar nuestra situación".

"Todos los años pasa lo mismo. Llevamos toda la vida sin cobertura, pero es que ahora no tenemos ni teléfono fijo, no nos podemos comunicar y no nos dan soluciones", afirma José Bada, quien ve "injusto que para poder hablar con la gente tengamos que desplazarnos tres kilómetros".

Lejos de creer que en los próximos días la situación mejore, los vecinos son bastante pesimistas "seguramente seguiremos con el problema hasta que a las compañías de telecomunicaciones les de la gana solucionarlo", lamentan.

Con resignación ven el futuro desde quesería Arangas. "Somos gente rural que aguantamos de todo y nos sentimos los últimos monos. Estamos totalmente abandonados tanto por las grandes compañías como por el gobierno de Asturias, que nos ofreció conexiones hace 5 años y estamos en las mismas. No creemos en nadie y solo nos queda protestar", sentencia José Bada.